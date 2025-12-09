Откройте Москву с необычной стороны — совершите прогулку с религиоведом по духовно-просветительскому комплексу в Отрадном, где стоят рядом мечеть, синагога, православный и буддийский храмы.
Описание экскурсииЦентр мировых религий В северной части Москвы, в парке «Отрада», соседствуют мечеть, синагога, православный и буддийский храмы — редкий пример межконфессионального пространства. Мы прогуляемся по этому духовно-просветительскому комплексу, поговорим о том, как и благодаря кому он появился, познакомимся с архитектурой и внутренним устройством храмов. Разберём основы вероучений, ключевые элементы религиозных традиций и обсудим, как живут эти общины сегодня. Во время экскурсии вы:
- посетите мечеть, синагогу, православный и буддийский храмы;
- узнаете о религиозных обрядах и ритуалах;
• прогуляетесь по парку и ощутите атмосферу межконфессионального диалога. А также узнаете:
- об истории создания духовного комплекса и людях, стоявших у его истоков;
- о путях распространения мировых религий в России;
• о современной жизни религиозных сообществ. Важная информация:
- Экскурсия проходит в формате прогулки по парку, маршрут включает лёгкие спуски и подъёмы. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
- На экскурсии будет интересно детям старше 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Ярдям»
- Синагога «Даркей Шалом»
- Храм святителя Николая Мирликийского
- Буддийский храмовый комплекс «Тубден Шедублинг»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Владыкино, выход 1
Завершение: Метро Владыкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
