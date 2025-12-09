Мои заказы

Прогулка по комплексу традиционных религий России в Отрадном

Откройте Москву с необычной стороны — совершите прогулку с религиоведом по духовно-просветительскому комплексу в Отрадном, где стоят рядом мечеть, синагога, православный и буддийский храмы.

За одно путешествие вы узнаете, как в
читать дальше

России переплелись традиции мировых религий, познакомитесь с архитектурой и устройством храмов, прикоснетесь к живой истории веры и культуры.

Мы поговорим о смыслах и символах, о людях, создававших этот уникальный комплекс, и о том, как сегодня сосуществуют разные религиозные общины в многонациональной Москве.

Прогулка по комплексу традиционных религий России в Отрадном
Прогулка по комплексу традиционных религий России в Отрадном
Прогулка по комплексу традиционных религий России в Отрадном

Описание экскурсии

Центр мировых религий В северной части Москвы, в парке «Отрада», соседствуют мечеть, синагога, православный и буддийский храмы — редкий пример межконфессионального пространства. Мы прогуляемся по этому духовно-просветительскому комплексу, поговорим о том, как и благодаря кому он появился, познакомимся с архитектурой и внутренним устройством храмов. Разберём основы вероучений, ключевые элементы религиозных традиций и обсудим, как живут эти общины сегодня. Во время экскурсии вы:
  • посетите мечеть, синагогу, православный и буддийский храмы;
  • узнаете о религиозных обрядах и ритуалах;

• прогуляетесь по парку и ощутите атмосферу межконфессионального диалога. А также узнаете:

  • об истории создания духовного комплекса и людях, стоявших у его истоков;
  • о путях распространения мировых религий в России;

• о современной жизни религиозных сообществ. Важная информация:

  • Экскурсия проходит в формате прогулки по парку, маршрут включает лёгкие спуски и подъёмы. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • На экскурсии будет интересно детям старше 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Ярдям»
  • Синагога «Даркей Шалом»
  • Храм святителя Николая Мирликийского
  • Буддийский храмовый комплекс «Тубден Шедублинг»
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Владыкино, выход 1
Завершение: Метро Владыкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в формате прогулки по парку, маршрут включает лёгкие спуски и подъёмы. Пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • На экскурсии будет интересно детям старше 12 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Армянский храмовый комплекс: авторская экскурсия с иподиаконом
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Армянский храмовый комплекс
Индивидуальная экскурсия по армянскому храмовому комплексу в Москве. Узнайте о древней истории и культуре Армении, насладитесь уникальными барельефами
Начало: На территории храмового комплекса
14 дек в 12:30
15 дек в 10:30
от 1500 ₽ за всё до 10 чел.
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Предприниматели царской России
Узнайте, как жили и работали московские предприниматели 19 века. Вдохновляющие истории успеха и секреты прошлого ждут вас на этой прогулке
Начало: Около здания «Славянский базар»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Храмы «Отрады»: 4 религии в одном парке
Пешая
3 часа
22 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Погрузитесь в атмосферу духовности, посетив уникальный комплекс на севере Москвы, где гармонично сосуществуют четыре религии
Начало: У метро Владыкино
Расписание: в среду в 16:00
Завтра в 16:00
17 дек в 16:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве