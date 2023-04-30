В парке на севере Москвы вы откроете интересное пространство, где построили мечеть, синагогу, православный и буддийский храмы. Я расскажу, как и благодаря кому возник духовно-просветительский комплекс. Познакомлю с архитектурой и устройством сооружений. И конечно, мы поговорим об основах и истории представленных здесь религий. А по возможности, с группой пообщается раввин, имам и лама.

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Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по благоустроенному парку «Отрада», протянувшемуся вдоль берегов реки Лихоборки. Рассмотрите арт-объекты, побываете на смотровых площадках, увидите живописные лестницы и мостики. Узнаете о создании комплекса. А главное — посетите храмы и получите общее представление сразу о четырёх традиционных религиях России.

Ислам. Вы узнаете, какое сооружение мусульмане называют домом Аллаха, откуда появился Коран и почему в мечети нет изображений Аллаха и Пророка Мухаммеда.

Православие. Почему мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины — покрывать голову? И что символизируют купола православных церквей?

Иудаизм. Поговорим о том, почему в современном мире нет ни одного иудейского храма, зачем иудеи носят кипу, и что такое Талмуд и Тора.

Буддизм. Будда — это бог или нет? Будда один или их много? И что значит быть буддистом?

Об этом и не только я расскажу при встрече!

В нашей программе:

татарская суннитская мечеть Ярдям

православный храм Святителя Николая Мирликийского

иудейская синагога Даркей Шалом

первый и единственный в Москве буддийский комплекс Тубден Шедублинг, Ступа просветления и Пагода рая с молитвенным барабаном

Служители конфессий нас встретят и покажут молельные залы. А если в группе будет больше 5 человек, имам, раввин и лама смогут уделить 10-15 минут беседе и ответам на ваши вопросы.

Организационные детали