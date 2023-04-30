Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке

Познакомиться с историей комплекса, архитектурой святынь и основами традиционных конфессий России

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В парке на севере Москвы вы откроете интересное пространство, где построили мечеть, синагогу, православный и буддийский храмы. Я расскажу, как и благодаря кому возник духовно-просветительский комплекс. Познакомлю с архитектурой и устройством сооружений. И конечно, мы поговорим об основах и истории представленных здесь религий. А по возможности, с группой пообщается раввин, имам и лама.
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Храмы «Отрады»: четыре религии в одном парке
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по благоустроенному парку «Отрада», протянувшемуся вдоль берегов реки Лихоборки. Рассмотрите арт-объекты, побываете на смотровых площадках, увидите живописные лестницы и мостики. Узнаете о создании комплекса. А главное — посетите храмы и получите общее представление сразу о четырёх традиционных религиях России.

Ислам. Вы узнаете, какое сооружение мусульмане называют домом Аллаха, откуда появился Коран и почему в мечети нет изображений Аллаха и Пророка Мухаммеда.
Православие. Почему мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины — покрывать голову? И что символизируют купола православных церквей?
Иудаизм. Поговорим о том, почему в современном мире нет ни одного иудейского храма, зачем иудеи носят кипу, и что такое Талмуд и Тора.
Буддизм. Будда — это бог или нет? Будда один или их много? И что значит быть буддистом?

Об этом и не только я расскажу при встрече!

В нашей программе:

  • татарская суннитская мечеть Ярдям
  • православный храм Святителя Николая Мирликийского
  • иудейская синагога Даркей Шалом
  • первый и единственный в Москве буддийский комплекс Тубден Шедублинг, Ступа просветления и Пагода рая с молитвенным барабаном

Служители конфессий нас встретят и покажут молельные залы. А если в группе будет больше 5 человек, имам, раввин и лама смогут уделить 10-15 минут беседе и ответам на ваши вопросы.

Организационные детали

  • На экскурсии предстоит прогулка по парку со спусками и подъемами, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
  • Для посещения храмов и молельных домов одежда должна соответствовать правилам посещения религиозных объектов (закрытые руки, колени, покрытая голова)
  • В мечети и буддийском храме надо будет снять обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Владыкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Для пенсионеров
Необычные
Летние
Религиозные
Парки и усадьбы
Монастыри, церкви, храмы
Парки
Природа и пейзажи
Для студентов
Соборы и храмы

Похожие туры из Москвы

Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
Входной билет
1.5 часа
6 отзывов
Храм Василия Блаженного: билет и аудиоэкскурсия
История и секреты главного украшения Красной Площади и самого узнаваемого храма России
около Спасской башни Кремля
29 апр
30 апр
1 мая
2 мая
1 090 за билет
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
в Парке «Патриот» (город Кубинка)
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
6 500 за всё до 6 чел.
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
СТ.М. Охотный ряд
30 апр
1 мая
2 мая
3 мая
от 800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ