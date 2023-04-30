Познакомиться с историей комплекса, архитектурой святынь и основами традиционных конфессий России
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Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по благоустроенному парку «Отрада», протянувшемуся вдоль берегов реки Лихоборки. Рассмотрите арт-объекты, побываете на смотровых площадках, увидите живописные лестницы и мостики. Узнаете о создании комплекса. А главное — посетите храмы и получите общее представление сразу о четырёх традиционных религиях России.
Ислам. Вы узнаете, какое сооружение мусульмане называют домом Аллаха, откуда появился Коран и почему в мечети нет изображений Аллаха и Пророка Мухаммеда.
Православие. Почему мужчины в церкви должны снимать шапки, а женщины — покрывать голову? И что символизируют купола православных церквей?
Иудаизм. Поговорим о том, почему в современном мире нет ни одного иудейского храма, зачем иудеи носят кипу, и что такое Талмуд и Тора.
Буддизм. Будда — это бог или нет? Будда один или их много? И что значит быть буддистом?
Об этом и не только я расскажу при встрече!
В нашей программе:
- татарская суннитская мечеть Ярдям
- православный храм Святителя Николая Мирликийского
- иудейская синагога Даркей Шалом
- первый и единственный в Москве буддийский комплекс Тубден Шедублинг, Ступа просветления и Пагода рая с молитвенным барабаном
Служители конфессий нас встретят и покажут молельные залы. А если в группе будет больше 5 человек, имам, раввин и лама смогут уделить 10-15 минут беседе и ответам на ваши вопросы.
Организационные детали
- На экскурсии предстоит прогулка по парку со спусками и подъемами, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
- Для посещения храмов и молельных домов одежда должна соответствовать правилам посещения религиозных объектов (закрытые руки, колени, покрытая голова)
- В мечети и буддийском храме надо будет снять обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Владыкино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.