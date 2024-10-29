Комплекс, в котором вы побываете, не имеет аналогов в столице: все храмы облицованы туфом, привезённым из Армении, а главный собор — единственный в городе с барельефами, отображающими историю этой страны. Изучая постройки, вы погрузитесь в её прошлое с 1 по 14 век. Познакомитесь с особенностями вероучения Армянской церкви. А также посетите музей «Тапан» и трапезную.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
- Внешний обзор кафедрального собора Преображения Господня, знакомство с барельефами вокруг сооружения
- В соборе вы услышите историю Армянской апостольской церкви. Я расскажу о зарождении христианства в древней Армении, а также о чудотворных книгах Армянской церкви. Вы узнаете, как зарождалась Российская и Ново-Нахичеванская епархия в России и как возрождалась в 90-е
- Осмотр памятников на территории комплекса
- Посещение постоянных и временных экспозиций армянского музея «Тапан». Вы увидите древние артефакты Армении, церковную утварь и картины известных художников — Мартироса Сарьяна и Вардгеса Суренянца
- Ответы на вопросы (если они у вас будут), совместная фотосессия
- Дегустация блюд армянской кухни, рассказ об их происхождении и особенностях традиционной кулинарии
Кому подойдёт экскурсия, а кому — нет
Экскурсия подойдёт людям, которые хотят узнать новые факты из истории Древнего мира, погрузиться в духовный мир, а также отведать вкусные блюда. В зависимости от ваших предпочтений я буду делать акценты на церковной символике, особенностях вероучения или сосредоточусь на истории, церкви как культурном объекте и произведениях искусства. Материал не рассчитан на людей, живущих в Армении, и местных жителей, которые уже были у нас.
Организационные детали
- Экскурсия проводится сначала на открытом воздухе, затем посещаем храмы и музей, поэтому необходимо учитывать погоду
- Дополнительные расходы: питание в трапезной (по желанию) — средний чек 1200 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории храмового комплекса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вартан — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я иподиакон Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви. Провожу экскурсии по храмовому комплексу на протяжении десяти лет. Область моих познаний: история Армении и Армянской церкви, церковные каноны и утварь. Живу в Москве 12 лет, в течение которых ежедневно знакомлю москвичей и гостей столицы с достопримечательностями нашего комплекса.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алёна
29 окт 2024
Благодарю Вартана за эти насыщенные интересной информацией 1,5 часа. Понравилось, что гид рассказал и об истории христианства в Армении, и о об особенных традициях, и об архитектуре храма. И всё
Мария
6 окт 2024
Большая благодарность нашему гиду и иподиакону Вартану!
Впечатлила архитектура храма — рассматривать можно бесконечно. Но гораздо интереснее, когда ещё и рассказывают про каждый барельеф, изображение и детали. Без Вартана мы точно
Впечатлила архитектура храма — рассматривать можно бесконечно. Но гораздо интереснее, когда ещё и рассказывают про каждый барельеф, изображение и детали. Без Вартана мы точно
Алина
5 окт 2024
Невероятно красивый комплекс — кусочек Армении в самом неочевидном месте Москвы! И как это я о нём до сих пор не слышала? Гид Вартан нас везде проводил, всё показал. Много
Входит в следующие категории Москвы
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