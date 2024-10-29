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не узнали бы столько нового, не было бы столько смысла в посещении объекта без информации от гида. Именно поэтому стоит взять экскурсию, если вы собираетесь посетить комплекс. Вартан очень приятный человек с глубокими познаниями, хороший рассказчик, корректный. Спрашивал, что нам интереснее послушать — можно не углубляться в религию, если это не ваше, а сделать упор на архитектуре и истории. Считаю это большим плюсом.



Также в экскурсию входит посещение музея, где можно увидеть невероятно красивые картины и бесценные экспонаты, а людей здесь к тому же не много (тоже плюс). Не отказывайтесь и от дегустации. Мы попробовали армянские сладости и чай с чабрецом. А во время трапезы пообщались с гидом, задали свои вопросы. Кстати, в кафе очень красивые и антуражные скатерти на столах, как в Армении)