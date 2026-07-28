Зовём вас на наше производство полного цикла, где вы своими глазами увидите, как 5–7 яблок превращаются в бутылку яркого, полностью натурального сидра. Мы создаём напитки в международных стилях — сухих, полусухих, фруктовых. Вы станете свидетелем всей магии сидроделия — от переработки фруктов до процессов брожения. Оцените дегустационный сет и приветственный горячий сидр во дворе с граффити.
Описание экскурсии
Двор сидрерии: встреча с горячим сидром среди граффити и уличного искусства.
Холодный склад и хранилище яблок: знакомство с сырьевой базой.
Производственный цех: мембранный пресс, зона брожения, лаборатория и сверкающие ёмкости для выдержки.
Погреб-хранилище и цех розлива: финальные этапы пути сидра от сырья до бутылки.
Дегустационный сет из 5 видов сидра с сыром и закусками, горячий mulled cider и фирменный мерч.
Во время экскурсии
- Вы узнаете, как устроен полный цикл создания сидра — от хранения яблок до розлива готового напитка
- Выясните, в чём особенности пяти разных видов сидра (сухой, полусухой, фруктовые эксперименты)
- Поймёте, как правильно дегустировать сидр и на что обращать внимание во вкусе и аромате
Организационные детали
- Строго 18+
- Дегустация 5 видов сидра с закусками входит в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
Обратите внимание
Остаток нужно оплатить в течение 48 часов после бронирования — по ссылке, которую мы вам пришлём. Полная предоплата экскурсии необходима, так как на производстве нет касс. Если оплата не поступит в срок, мы будем вынуждены аннулировать бронь.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На производстве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Высота-Тур — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — профессиональная команда. Проводим экскурсии для иностранцев, школьников и взрослых: пешие, автобусные, авторские. Наши гиды имеют действующие лицензии, академическое образование и искренне любят историю, архитектуру и краеведение Москвы. Мы умеем быстро менять маршрут и помогать в нестандартных ситуациях. Вместе с нами вы сможете попасть в интересные уголки Москвы и получить яркие впечатления.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Производство крафтового сидра в Москве (18+)»
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПо Москве Владимира Гиляровского
Пройти по местам из книги «Москва и москвичи» и разобраться, что в ней правда, а что - не совсем
Начало: У станции метро «Цветной бульвар»
Расписание: в понедельник и среду в 11:00 и 16:30, в пятницу в 18:30, в воскресенье в 16:30
2 авг в 16:30
3 авг в 11:00
1469 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кольцевая линия - дорога без начала и конца
Прогулка по самой «бесконечной» линии московского метро
Начало: У метро «Курская»
8 авг в 12:00
9 авг в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Начало: На Тверском бульваре
Завтра в 13:00
30 июл в 09:00
от 9200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 15:30
30 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 33 000 ₽ за группу