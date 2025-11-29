Индивидуальная
до 10 чел.
Район «Грузины»: история с национальным колоритом
Исследуйте Пресненский район Москвы, открывая для себя грузинскую историю и архитектуру. Уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: В районе метро «Баррикадная»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборБарная экскурсия с нетворкингом в Москве
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Москве с посещением атмосферных баров и возможностью завести новые знакомства
Начало: В районе станции метро
11 дек в 19:00
18 дек в 19:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
11 дек в 16:30
16 дек в 16:30
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Большая Никитская на вкус: история в коктейльной подаче (18+)
Погулять по центру Москвы и заглянуть в три атмосферных бара, которых нет в путеводителях
Завтра в 17:00
14 дек в 17:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 ноября 2025Сегодня с мужем посетили мастер -класс по рисованию вином. Очень понравилось,необычно рисовать вином. Студия очень уютная, атмосферная. Дарья, большое спасибо, время пролетело незаметно и увлекательно! Обязательно посетим и другие мероприятия!
- ЛЛюдмила23 ноября 2025С подругами были у Дарьи на мастер-класс рисование вином. Интересно, прикольно, необычно! Если выбираете место, где провести время, то рекомендую этот мастер -класс.
- ТТатьяна22 ноября 2025Очень рекомендую этот мастер класс. 200% удовольствия и релакса. Дарья знаток своего дела, рассказывает много интересного.
- ААнна4 августа 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- ДДимитрий1 июня 2025Совершено новый и необычный опыт для нас и наших друзей. Прекрасная идея и отличная реализация мероприятия. Все были довольно скептически
- ААнастасия8 мая 2025Оксана:Очень понравился 🥰 восхитил и приятно удивил меня мастер-класс по рисованию вином 🔥 Встретили нас с подругами приветливые гиды-искусницы 🥰
- ИИрина4 апреля 2025Очень понравилось рисовать вином, опыт очень необычный, атмосфера уютная, рассказали истории рисования вином, помимо рисования наслаждались ещё вкусным вином и закусками. Для непрофессионалов хорошие результаты получились) так что под чутким руководством художника многое может получиться! Рекомендую!
- ЮЮля25 марта 2025Дарили коллеге на День Рождения! Мероприятие - восторг! Все на высоком уровне проведено! Дарья очень приятная в общении. Рекомендую!
- ММарина23 февраля 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- ААлексей15 января 2025Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не
- ССветлана11 января 2025Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
- ААндрей10 января 2025Все очень понравилось, было интересно)
- ООльга17 декабря 2024Были в уютной студии, стол красиво оформлен, закуски к вину вкусные, на всех хватило. Нужна сменная обувь, либо на месте
