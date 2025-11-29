читать дальше

у всех получится сделать работу. В результате - не только все получилось, но еще и все знакомые и друзья с недоверием позже отнеслись, сами ли мы это сваяли!))) Необыкновенные девочки-организаторы. Располагают к себе, стараются удержать атмосферу добра и позитива, интересные, творческие, инициативные! Классная и располагающая обстановка в самой студии - все комфортно, атмосферно, настраивает на познание себя и своих творческих способностей, располагает к беседам…

Нам все понравилось! довольны не только результатом, но и новым опытом! Большое спасибо за такой формат!

Необычно, интересно, познавательно! Всем рекомендуем!!!