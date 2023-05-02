Противостояние
Во времена Холодной войны под землей в центре Москвы построили тайный бункер. С помощью него осуществлялось командование бомбардировщиками и передача засекреченных сообщений. Тайные коридоры сохранились до сих пор — в них находится музей.
Мы погрузимся в атмосферу эпохи и выясним, что же такое ядерное оружие, как оно создавалось, как изменило историю. Будем говорить о начале Холодной войны, когда СССР и США схлестнулись в ядерном противостоянии. А в конце экскурсии с помощью спецэффектов посмотрим, как же происходит взрыв ядерной бомбы.
Мы погрузимся в атмосферу эпохи и выясним, что же такое ядерное оружие, как оно создавалось, как изменило историю. Будем говорить о начале Холодной войны, когда СССР и США схлестнулись в ядерном противостоянии. А в конце экскурсии с помощью спецэффектов посмотрим, как же происходит взрыв ядерной бомбы.
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей ракетостроения, увидите макет первой советской атомной бомбы в натуральную величину. Узнаете все о гонке вооружений между странами и к каким существенным научным открытиям, во многих областях, она привела. Вам расскажут историю строительства подземных специальных объектов в СССР. История о начале Холодной войны, когда США сбросили ядерные бомбы на японские города – Хиросима и Нагасаки, показав свое преимущество перед СССР в ядерном оружии.
Наши эксклюзивные спецэффекты позволят взглянуть на имитацию взрыва ядерной бомбы и запуск ядерной ракеты.
Необходима предварительная бронь по телефону: 8-499-703-44-55.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секундБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание! Доплату за экскурсию необходимо сделать перед экскурсией в кассе музея (экскурсовод не принимает деньги, только касса).
- Обязательно берите с собой средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
- Посещение экскурсий детьми в возрасте до 14 лет только в сопровождении взрослых.
- Спуск в музей и подъем на поверхность осуществляется по лестнице.
- Посещение музея детьми до 8 лет невозможно по технике безопасности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 89 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 мая 2023
Страшновато, но очень интересно! Рекомендую!
Д
Денис
1 мая 2023
Т
Татьяна
13 апр 2023
Спасибо большое гиду за экскурсию. Очень познавательно, говорил артистично и увлекательно.
С
Сидорова
12 апр 2023
Плохо слышно. Душно в помещени
Л
Леушин
5 апр 2023
Е
Евгения
2 апр 2023
Экскурсия понравилась. Достаточно интересно.
Е
Евгения
2 апр 2023
Е
Евгений
28 мар 2023
Т
Татьяна
25 мар 2023
D
Duvm16
20 мар 2023
Е
Евгения
19 мар 2023
L
Ljubov13
13 мар 2023
Очень интересная экскурсия. Для сына еще и оказалась интерактивная. Рекомендую.
К
Константин
28 фев 2023
Много раз читал и где-то слышал о подобных сооружениях,а теперь и сам увидел и прикоснулся к части нашего исторического наследия. Впечатление очень хорошее. Спасибо организаторам за сохранение и передачу атмосферы времён противостояния. Буду рекомендовать всем,кто ищет интересный и познавательный способ с пользой провести время в столице.
Д
Дистель
24 фев 2023
Д
Долдин
24 фев 2023
Ещё 74 отзыва
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