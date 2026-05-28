Вы вспомните подвиги русской армии и 1418 дней Великой Отечественной войны, от мирного июня 1941-го и первых боёв и до взятия Берлина и парада Победы.
Посетите пропитанный символизмом храм: бронза на фасаде напоминает броню, ступени переплавлены из немецкого оружия, приделы посвящены святым покровителям войск. А также увидите форму, письма, фотографии более 33 млн героев.
Описание экскурсии
Дорога в обе стороны (2 ч)
Музей «Дорога памяти» (2 ч)
Протяжённость музея — 1418 шагов, символизирующих число дней Великой Отечественной войны. Это 35 тематических залов, большинство — иммерсивные. В коллекции — около 4000 предметов, оружия, трофеев и более 33 млн фотографий участников ВОВ.
Главный храм Вооружённых сил (2 ч)
Собор в русско-византийском стиле посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и ратным подвигам русского народа во всех войнах. Вы узнаете о нюансах строительства и отделки храма, а также о главной иконе Спас Нерукотворный и других святынях.
Свободное время в парке (2 ч)
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе или автобусе в зависимости от размера группы. У нас есть 2 автокресла для детей младше 6 лет
- Питание оплачивается дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 85 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Москве
За нашими плечами более 1000 проведённых экскурсионных поездок в разные города России. Приглашаем и вас прикоснуться к истории и увидеть много нового и интересного. Наши гиды знают факты и легенды о многих уголках нашей страны — и с удовольствием ими поделятся.
