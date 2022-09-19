Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»

Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны

5
1 отзыв
На комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек, вы отправитесь в село Кубинка.

Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона. А также пройдете по «Дороге памяти», наглядно раскрывающей историю войны. Попробуете полевую кухню и подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на окрестности.
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Ближайшие даты:
24
сен
1
окт
8
окт
15
окт
22
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музейный комплекс «Дорога памяти». Вы пройдете по символической дороге длиной в 1418 шагов. Именно столько дней продолжалась война. Рассмотрите посвященные ей фотографии, мультимедийные презентации и стенды.

Храм Вооруженных сил. Мы осмотрим его снаружи и изнутри. Вы узнаете, кому посвящены его залы и как создавались украшающие их художественные образы. Впечатлитесь роскошью отделки, оцените тематические скульптуры и роспись стен.

Смотровая площадка. Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей.

«Полевая кухня». Вас ждет необычный обед, повторяющий рацион солдат времен Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек
  • Обед включен в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
19 сен 2022
Все очень понравилось. Дети в восторге. Сама тоже с удовольствием послушала экскурсию.

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