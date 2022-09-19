На комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек, вы отправитесь в село Кубинка. Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведенный из стекла и бетона. А также пройдете по «Дороге памяти», наглядно раскрывающей историю войны. Попробуете полевую кухню и подниметесь на смотровую площадку с шикарным видом на окрестности.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музейный комплекс «Дорога памяти». Вы пройдете по символической дороге длиной в 1418 шагов. Именно столько дней продолжалась война. Рассмотрите посвященные ей фотографии, мультимедийные презентации и стенды.

Храм Вооруженных сил. Мы осмотрим его снаружи и изнутри. Вы узнаете, кому посвящены его залы и как создавались украшающие их художественные образы. Впечатлитесь роскошью отделки, оцените тематические скульптуры и роспись стен.

Смотровая площадка. Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей.

«Полевая кухня». Вас ждет необычный обед, повторяющий рацион солдат времен Великой Отечественной войны.

Организационные детали