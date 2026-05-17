На комфортабельном автобусе вы отправитесь в село Кубинка. Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведённый из стекла и бетона. А также пройдёте по «Дороге памяти», наглядно раскрывающей историю войны.

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Описание экскурсии

Музейный комплекс «Дорога памяти». Вы пройдёте по символической дороге длиной в 1418 шагов. Именно столько дней продолжалась война. Рассмотрите посвящённые ей фотографии, мультимедийные презентации и стенды.

Храм Вооруженных сил. Мы осмотрим его снаружи и изнутри. Вы узнаете, кому посвящены его залы и как создавались украшающие их художественные образы. Впечатлитесь роскошью отделки, оцените тематические скульптуры и роспись стен.

Смотровая площадка. Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.