Музейный комплекс «Дорога памяти». Вы пройдете по символической дороге длиной в 1418 шагов. Именно столько дней продолжалась война. Рассмотрите посвященные ей фотографии, мультимедийные презентации и стенды.
Храм Вооруженных сил. Мы осмотрим его снаружи и изнутри. Вы узнаете, кому посвящены его залы и как создавались украшающие их художественные образы. Впечатлитесь роскошью отделки, оцените тематические скульптуры и роспись стен.
Смотровая площадка. Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей.
«Полевая кухня». Вас ждет необычный обед, повторяющий рацион солдат времен Великой Отечественной войны.