Мои заказы

Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»

Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
На комфортабельном автобусе вы отправитесь в село Кубинка.

Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведённый из стекла и бетона. А также пройдёте по «Дороге памяти», наглядно раскрывающей историю войны.
4.4
111 отзывов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»

Описание экскурсии

Музейный комплекс «Дорога памяти». Вы пройдёте по символической дороге длиной в 1418 шагов. Именно столько дней продолжалась война. Рассмотрите посвящённые ей фотографии, мультимедийные презентации и стенды.

Храм Вооруженных сил. Мы осмотрим его снаружи и изнутри. Вы узнаете, кому посвящены его залы и как создавались украшающие их художественные образы. Впечатлитесь роскошью отделки, оцените тематические скульптуры и роспись стен.

Смотровая площадка. Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Ветераны боевых действий2250 ₽
Стандартный билет2450 ₽
Дети до 14 лет2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1389 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я представляю команду профессиональных гидов в Москве. Мы подходим к работе ответственно и с душой. Постоянно совершенствуем наши программы, создаем новые маршруты и делаем всё, чтобы вы остались довольны.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 111 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
16
3
5
2
2
1
2
В
Мы посетили Храм Вооруженных Сил, экскурсия прошла отлично,мы под впечатлением, красиво, трогательно,всё организовано на высшем уровне, экскурсовод просто супер, рассказывает всё чётко, понятно, нам очень понравилось, ещё приедем обязательно.
Мы посетили Храм Вооруженных Сил, экскурсия прошла отлично,мы под впечатлением, красиво, трогательно,всё организовано на высшем уровне,
Мы посетили Храм Вооруженных Сил, экскурсия прошла отлично,мы под впечатлением, красиво, трогательно,всё организовано на высшем уровне,
Мы посетили Храм Вооруженных Сил, экскурсия прошла отлично,мы под впечатлением, красиво, трогательно,всё организовано на высшем уровне,
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным детям. Была с сыном, 11 лет. Были в ноябре, световое оформление храма с 5-ти
читать дальшеуменьшить

часов вечера производит неизгладимое впечатление. Осталось чувство, что вся экскурсия прошла бегом, иногда хотелось бы побольше задержаться в том или ином зале "Дороги памяти". Экскурсовод рассказывала без остановок, не хватило размереннлсти и возможности задать свои вопросы.

Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным+2
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Впечатления от экскурсии, организации и самого места просто превосходные. всем рекомендую. друзьям тоже уже посоветовал
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Очень интересно. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
В самое сердце ❤️
В самое сердце ❤️
В самое сердце ❤️
В самое сердце ❤️
В самое сердце ❤️
В самое сердце ❤️
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»»

Хроники мужества: из Москвы в парк «Патриот»
На автобусе
6 часов
16 отзывов
Групповая
Хроники мужества: из Москвы в парк «Патриот»
Музей «Дорога памяти» и Главный храм Вооружённых сил
Начало: Станция метро «Парк Победы»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
11 авг в 10:00
13 авг в 10:00
2850 ₽ за человека
Главный храм Вооружённых Сил в парке «Патриот» - история, символы и смыслы
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Главный храм Вооружённых Сил в парке «Патриот» - история, символы и смыслы
Разобраться в устройстве святыни с аккредитованным гидом, кандидатом исторических наук
Начало: В парке «Патриот»
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 9 чел.
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
На машине
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России
Путешествие в мир истории и духовности. Узнайте о победах предков и символах храма, посетив уникальные памятные места
Начало: У метро «Парк Победы»
16 авг в 09:30
21 авг в 17:00
от 18 500 ₽ за всё до 3 чел.
Музей "1418 шагов к Победе" в парке "Патриот" с кандидатом исторических наук
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей "1418 шагов к Победе" в парке "Патриот" с кандидатом исторических наук
Экскурсия с эффектом погружения в музее Великой Отечественной войны «Дорога памяти» в Москве
Начало: У входа в музей
11 авг в 14:00
12 авг в 10:00
от 8500 ₽ за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
2450 ₽ за человека