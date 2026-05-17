На комфортабельном автобусе вы отправитесь в село Кубинка.
Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведённый из стекла и бетона. А также пройдёте по «Дороге памяти», наглядно раскрывающей историю войны.
Погуляете по парку Патриот и посетите современный храм Вооруженных сил, возведённый из стекла и бетона. А также пройдёте по «Дороге памяти», наглядно раскрывающей историю войны.
Описание экскурсии
Музейный комплекс «Дорога памяти». Вы пройдёте по символической дороге длиной в 1418 шагов. Именно столько дней продолжалась война. Рассмотрите посвящённые ей фотографии, мультимедийные презентации и стенды.
Храм Вооруженных сил. Мы осмотрим его снаружи и изнутри. Вы узнаете, кому посвящены его залы и как создавались украшающие их художественные образы. Впечатлитесь роскошью отделки, оцените тематические скульптуры и роспись стен.
Смотровая площадка. Вы подниметесь на смотровую площадку на крыше музея и полюбуетесь панорамой окрестностей.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Ветераны боевых действий
|2250 ₽
|Стандартный билет
|2450 ₽
|Дети до 14 лет
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Парк Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 1389 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Дмитрий, я представляю команду профессиональных гидов в Москве. Мы подходим к работе ответственно и с душой. Постоянно совершенствуем наши программы, создаем новые маршруты и делаем всё, чтобы вы остались довольны.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Мы посетили Храм Вооруженных Сил, экскурсия прошла отлично,мы под впечатлением, красиво, трогательно,всё организовано на высшем уровне, экскурсовод просто супер, рассказывает всё чётко, понятно, нам очень понравилось, ещё приедем обязательно.
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Е
Была на экскурсии 14.03.26, хорошая организация, комфортабельный автобус, прекрасные экскурсоводы
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Прекрасная, познавательная экскурсия. Потрясающее место, современное. Рекомендую для посещения с детьми. Много интерактива, фотозон, интересно современным детям. Была с сыном, 11 лет. Были в ноябре, световое оформление храма с 5-ти
+2
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Е
Впечатления от экскурсии, организации и самого места просто превосходные. всем рекомендую. друзьям тоже уже посоветовал
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Очень интересно. Всем рекомендую.
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Е
В самое сердце ❤️
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