Е Елена Спасибо большое Лилии, интересная экскурсия, прошла на одном дыхании, праздничное настроение и патриотические чувства! Рекомендую, особенно детям, это важно! ❤️

З Захар Мы были тронуты экскурсией до глубины души. Огромная благодарность Лилии за интересный рассказ, необычные задания, приятные подарки и хорошее настроение!

Свтелана Прекрасная экскурсия. Интересно, познавательно, красиво, увлекательно. Лилия, спасибо большое 👏Мы в восторге и 💯 рекомендуем!

В Василий Отличная экскурсия, необычный формат, динамично, интересно и познавательно, знающий гид, способный ответить на любые вопросы. Лилия благодарю, и конечно, рекомендую вашу экскурсию.

Инга Только самые лучшие впечатления от экскурсии, маршрут, задания, позитивный настрой экскурсовода и ее обширные знания, умение просто и доступно рассказывать. Лилия, спасибо Вам большое, все очень понравилось, рекомендую!

М Мария Благодарим эксукурсовода за прекрасную прогулку по Арбату. Вспомнили героическое прошлое нашего народа, любимых артистов и художников. Лилия с глубоким уважением к истории и стране подготовила этот маршрут, рекомендуем!

Виктория Хочу оставить свой отзыв о замечательной и увлекательной, патриотической, что очень важно в наше время, экскурсии. Спасибо огромное Лилии за её вовлеченность в тему. Мы все с удовольствием прогулялись по Арбату и узнали много интересного. Рекомендую от души!

Е Елена Спасибо большое экскурсоводу, квест прошел на одном дыхании! Лилия знающий и любящий свое дело гид, столько историй, с позитивным настроем и красивой подачей, много фото, приятные призы. Остались очень довольны, рекомендуем.

В Василий читать дальше ещë одна, такая удивительная, грань их жизни. Лилия смогла заинтересовать, увлечь таким не простым, но важным материалом. Много слышали про Арбат, но сегодня он для нас открылся совсем с другой стороны. Спасибо Лилии за это. Обязательно буду советовать друзьям сходить на эту экскурсию. С удовольствием сходила на новую экскурсию с Лилией. Удивительно, как позитивно и интересно можно узнавать про творческих участников войны. Мы знаем этих людей на экране и на сцене, а есть