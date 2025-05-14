Арбат и его переулки бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны: артисты и режиссёры, поэты и музыканты, художники и скульпторы защищали Родину как с оружием в руках, так и силой своего искусства. Мы прогуляемся по переулкам и поговорим, как деятели культуры вдохновляли солдат на подвиги. А также разберёмся, как собирать вещмешок и для чего нужен курвиметр.
Описание квеста
- Здание Министерства иностранных дел — одна из семи сталинских высоток в Москве и символ возрождающейся после Великой Отечественной войны страны
- Дом, где жил писатель Анатолий Рыбаков. Сюда же он поселил героев своих произведений «Дети Арбата» и «Кортик»
- Памятник Булату Окуджаве, который однажды написал: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты — моё Отечество…»
- Храм Спаса Преображения на Песках, сошедший с картины Василия Поленова «Московский дворик»
- Театр имени Вахтангова, у которого мы обсудим боевые подвиги вахтанговцев
- А также дом с рыцарями на Арбате и памятники Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву
Разгадывая загадки из солдатского вещмешка, мы вспомним о роли деятелей культуры в годы Великой Отечественной войны, поговорим, как они сражались за Родину на культурном фронте, вдохновляли на подвиги и были рядом со своим народом в суровое военное время.
Также вы узнаете:
- Как правильно собрать солдатский вещмешок
- Как пользоваться компасом
- Для чего нужен курвиметр
- Как читать карту местности и секретные шифровки
- И многое другое
Организационные детали
- Программа подойдёт для взрослых и детей с 7 лет, в том числе для школьных классов — в качестве патриотического воспитания
- Каждого участника ждёт тематический сувенир в подарок
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 588 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 мая 2025
Спасибо большое Лилии, интересная экскурсия, прошла на одном дыхании, праздничное настроение и патриотические чувства! Рекомендую, особенно детям, это важно! ❤️
З
Захар
9 мая 2025
Мы были тронуты экскурсией до глубины души. Огромная благодарность Лилии за интересный рассказ, необычные задания, приятные подарки и хорошее настроение!
Свтелана
2 мая 2025
Прекрасная экскурсия. Интересно, познавательно, красиво, увлекательно. Лилия, спасибо большое 👏Мы в восторге и 💯 рекомендуем!
В
Василий
1 мая 2025
Отличная экскурсия, необычный формат, динамично, интересно и познавательно, знающий гид, способный ответить на любые вопросы. Лилия благодарю, и конечно, рекомендую вашу экскурсию.
Инга
30 апр 2025
Только самые лучшие впечатления от экскурсии, маршрут, задания, позитивный настрой экскурсовода и ее обширные знания, умение просто и доступно рассказывать. Лилия, спасибо Вам большое, все очень понравилось, рекомендую!
М
Мария
4 мар 2025
Благодарим эксукурсовода за прекрасную прогулку по Арбату. Вспомнили героическое прошлое нашего народа, любимых артистов и художников. Лилия с глубоким уважением к истории и стране подготовила этот маршрут, рекомендуем!
Виктория
1 мар 2025
Хочу оставить свой отзыв о замечательной и увлекательной, патриотической, что очень важно в наше время, экскурсии. Спасибо огромное Лилии за её вовлеченность в тему. Мы все с удовольствием прогулялись по Арбату и узнали много интересного. Рекомендую от души!
Е
Елена
28 фев 2025
Спасибо большое экскурсоводу, квест прошел на одном дыхании! Лилия знающий и любящий свое дело гид, столько историй, с позитивным настроем и красивой подачей, много фото, приятные призы. Остались очень довольны, рекомендуем.
В
Василий
28 фев 2025
С удовольствием сходила на новую экскурсию с Лилией. Удивительно, как позитивно и интересно можно узнавать про творческих участников войны. Мы знаем этих людей на экране и на сцене, а есть
З
Захар
25 фев 2025
Заказывали экскурсию к 23 февраля, были взрослые и дети и всем очень понравилось! Благодарим Лилию за интересный маршрут, истории и задания. Казалось бы, кто из нас не был на Арбате,
