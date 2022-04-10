Что вас ожидает

Мир искусства от Гомера до падения Римской империи

Я проведу вас по Греческому и Римскому залам Пушкинского музея и расшифрую самые интересные экспонаты. Вы увидите скульптуру «Тираноборцы» — первый памятник борцам за свободу в истории человечества. Познакомитесь с «Копьеносцем», чьи пропорции считали идеальными не только художники далекого прошлого, но и первые культуристы начала XX века. А также рассмотрите статую императора Октавиана Августа — прекрасный пример «августовского классицизма» — и памятник работе дипломатов Римской империи.

Античные секреты

Вы узнаете, как Брут Капитолийский стал первым консулом молодой Римской республики и в чем психологизм его портрета. Как «оживают» скульптуры в греческом искусстве и что известно о феномене римского реализма. Пообщаетесь с богами и богинями, властителями и обывателями античного мира. Погрузитесь в перипетии прошлого и раскроете древнее искусство с новой стороны.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 400 руб. взрослые, 200 руб. льготные. Вам необходимо заранее приобрести их онлайн на официальном сайте музея. Для гида билет покупать не нужно.