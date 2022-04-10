Пушкинский музей и античное искусство

Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры

Индивидуальная
Приглашаю вместе совершить путешествие в Античность! Вы научитесь отличать греческое искусство от римского и оцените произведения тех времен: от примитивных изваяний до великих работ, передающих тончайшие движения человеческой души.

Рассмотрите древние портреты, мозаики, скульптуры и раскроете заложенный в них символизм.
Пушкинский музей и античное искусство
Пушкинский музей и античное искусство
Пушкинский музей и античное искусство
Пушкинский музей и античное искусство
Пушкинский музей и античное искусство
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Что вас ожидает

Мир искусства от Гомера до падения Римской империи

Я проведу вас по Греческому и Римскому залам Пушкинского музея и расшифрую самые интересные экспонаты. Вы увидите скульптуру «Тираноборцы» — первый памятник борцам за свободу в истории человечества. Познакомитесь с «Копьеносцем», чьи пропорции считали идеальными не только художники далекого прошлого, но и первые культуристы начала XX века. А также рассмотрите статую императора Октавиана Августа — прекрасный пример «августовского классицизма» — и памятник работе дипломатов Римской империи.

Античные секреты

Вы узнаете, как Брут Капитолийский стал первым консулом молодой Римской республики и в чем психологизм его портрета. Как «оживают» скульптуры в греческом искусстве и что известно о феномене римского реализма. Пообщаетесь с богами и богинями, властителями и обывателями античного мира. Погрузитесь в перипетии прошлого и раскроете древнее искусство с новой стороны.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость — 400 руб. взрослые, 200 руб. льготные. Вам необходимо заранее приобрести их онлайн на официальном сайте музея. Для гида билет покупать не нужно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Кропоткинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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