Мы отправимся в гости к семье диких бобров. Вы понаблюдаете за их поведением, узнаете, откуда у них такая тяга к строительству и кто их враги. Увидите соседей — ондатр, и, если посчастливится, серую цаплю. По пути к хатке мы прогуляемся по лесу и найдём множество полевых растений. Я расскажу вам об их природном значении и поделюсь историями о других животных.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Бобро пожаловать!

Мы поговорим об особенностях бобров, которые помогают им адаптироваться к полуводным условиям обитания. Вы услышите об их образе жизни: чем питаются, как общаются между собой, зачем строят плотины и с кем враждуют. Увидите хатку грызунов и узнаете, какие у них семейные традиции. А также понаблюдаете за их поведением.

Обитатели парка

Я расскажу вам, как разные животные готовятся к спячке. Почему птицы улетают на юг и зачем возвращаются, как они ориентируются в пространстве и приспосабливаются к полёту. И ещё много интересного про мир фауны и флоры наших лесов!

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия отлично подойдёт юным натуралистам и их родителям. А также тем, кто любит живую природу и хочет побольше узнать про мир обитателей леса.

Организационные детали