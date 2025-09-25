Мы отправимся в гости к семье диких бобров. Вы понаблюдаете за их поведением, узнаете, откуда у них такая тяга к строительству и кто их враги. Увидите соседей — ондатр, и, если посчастливится, серую цаплю. По пути к хатке мы прогуляемся по лесу и найдём множество полевых растений. Я расскажу вам об их природном значении и поделюсь историями о других животных.
Описание экскурсии
Бобро пожаловать!
Мы поговорим об особенностях бобров, которые помогают им адаптироваться к полуводным условиям обитания. Вы услышите об их образе жизни: чем питаются, как общаются между собой, зачем строят плотины и с кем враждуют. Увидите хатку грызунов и узнаете, какие у них семейные традиции. А также понаблюдаете за их поведением.
Обитатели парка
Я расскажу вам, как разные животные готовятся к спячке. Почему птицы улетают на юг и зачем возвращаются, как они ориентируются в пространстве и приспосабливаются к полёту. И ещё много интересного про мир фауны и флоры наших лесов!
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия отлично подойдёт юным натуралистам и их родителям. А также тем, кто любит живую природу и хочет побольше узнать про мир обитателей леса.
Организационные детали
- С собой можно взять угощения для животных — яблоки и сушки без соли
- Прогулка до хатки займёт 40 минут, на пути нам встретится несколько лестниц, оснащённых спуском для колясок
- В летнее время мы видим бобров на каждой прогулке, но с наступлением холодов активность животных снижается. Однако ондатры, как правило, встречаются каждый раз
в понедельник, субботу и воскресенье в 18:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Покровское-Стрешнево
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, субботу и воскресенье в 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Москве
Я студентка биологического факультета МГУ, сотрудник ИПИМ, где занимаюсь исследовательской работой в области фундаментальной нейробиологии, а также я работаю преподавателем биологии и гидом-натуралистом в пределах Москвы, Московский области и на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 сен 2025
ПУТЕШЕСТВИЕ К ХАТКЕ БОБРОВ. Программа начиналась вечером. И когда мы дошли до места обитания диких бобров. Было уже достаточно темно. Мы взяли с собой фонарики. Взяли угощения. Самое популярно угощение
А
Алексей
23 окт 2024
Бобры не были добры - так и не показались. Все припасённые яблоки достались шустрым ондатрам. Впрочем, и бобры нам ничего не обещали, было прохладно - и не захотели из хатки
