Анна проводит ещё 2 экскурсии

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Храмы и памятники Парка Победы

Познакомиться с достопримечательностями одного из крупнейших мемориальных комплексов России и мира

Анна
Анна – Гид из Москвы
Здесь когда-то встречали крымского хана, польские захватчики разбивали лагерь, Наполеон надеялся получить ключи от Москвы, а советских солдат провожали на фронт.

Поклонная гора, как символ национальной победы, просто не могла иметь случайных памятников — важна была каждая деталь! О них и не только я и расскажу подробно на прогулке 👣 по парку.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы

Что вас ожидает

Мемориальный комплекс в деталях
Вы узнаете о символических значениях монумента Победы и о том, что означает число фонтанов на центральной аллее. Я расскажу о неслучайном количестве ступеней, ведущих к музею Победы, и символике параметров знаменитой стелы в виде трехгранного штыка. Кроме этого, вы услышите историю 📖 самого Парка Победы и развития мемориального комплекса, а также получите упорядоченное представление о событиях, с которыми связана Поклонная гора.

Неизведанный Парк 🌳 Победы
Затем вы пройдете в глубь парка и познакомитесь с менее известными, но не менее интересными памятниками, связанными с разными этапами Второй Мировой войны. Также я проведу вас к православному храму, синагоге и мечети — вы узнаете, как и почему они появились на территории именно этого комплекса, и выясните, какие удивительные особенности имеют храмы разных конфессий.

Организационные детали

  • Особенно приятно посетить Парк Победы в теплое время года
  • Все объекты осматриваются снаружи
  • Храмы на маршруте являются действующими, поэтому их посещение возможно только по предварительной договоренности
Начало и место завершения
🚩 у станции метро Парк Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы
Храмы и памятники Парка Победы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Я родилась и выросла в Москве, и с детства интересовалась ее историей. Всегда хотелось представить, как это — приехать в Москву впервые. Поэтому хочется встречаться с путешественниками, чтобы вместе открывать этот удивительный город, рассказывать о его истории и показывать во всей красе. На своих экскурсиях стараюсь показать, что Москва — разная, но всегда интересная и единственная в своем роде.
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Анна проводит ещё 2 экскурсии

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