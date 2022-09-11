Анна проводит ещё 2 экскурсии

Лучше всего посещать парк Победы с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы зелень парка радует глаз, а мемориальные комплексы особенно впечатляют. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы парк тоже открыт, но стоит быть готовым к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мемориальный комплекс
Музей Победы
Православный храм
Синагога
Мечеть
Описание экскурсии
Мемориальный комплекс в деталях
Вы узнаете о символических значениях монумента Победы и о том, что означает число фонтанов на центральной аллее. Я расскажу о неслучайном количестве ступеней, ведущих к Музею Победы, и символике параметров знаменитой стелы в виде трехгранного штыка. Кроме этого, вы услышите историю самого парка Победы и развития мемориального комплекса, а также получите упорядоченное представление о событиях, с которыми связана Поклонная гора.
Неизведанный парк Победы
Затем вы пройдете в глубь парка и познакомитесь с менее известными, но не менее интересными памятниками, связанными с разными этапами Второй Мировой войны. Также я проведу вас к православному храму, синагоге и мечети — вы узнаете, как и почему они появились на территории именно этого комплекса, и выясните, какие удивительные особенности имеют храмы разных конфессий.
Организационные детали
Особенно приятно посетить парк Победы в теплое время года
Все объекты осматриваются снаружи
Храмы на маршруте являются действующими, поэтому их посещение возможно только по предварительной договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Я родилась и выросла в Москве, и с детства интересовалась ее историей. Всегда хотелось представить, как это — приехать в Москву впервые. Поэтому хочется встречаться с путешественниками, чтобы вместе открывать этот удивительный город, рассказывать о его истории и показывать во всей красе. На своих экскурсиях стараюсь показать, что Москва — разная, но всегда интересная и единственная в своем роде.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Прогулка получилась очень душевная! Анна рассказала и показала много из того, что мы не знали. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже для детей 11,9 и 5 лет. Анна затеяла игру читать дальшеуменьшить
и увлекла детей! Рассказ об исторических событиях был объемным и разносторонним. Детали маршрута, акценты в повествовании, все это создало уникальное впечатление как для детей так и для взрослых, атмосферу патриотизма, уважения к Родине, почитание великих героев войн разных времен. Низкий поклон от всего семейства Первачевых.
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Л
Лейла
Большое спасибо Анне за прекрасную и содержательную экскурсию по Парку Победы! Прекрасно провели время за непринуждённой прогулкой и узнали много нового. На экскурсии была с ребёнком 10 лет, ему тоже понравилось, не утомительно и познавательно!! Однозначно рекомендуем прогулку с Анной!!!!
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Ю
Юлия
Были с классом на экскурсии с Анной по Парку Победы. Спасибо Анне за то, что вошла в наше положение, и когда в последний момент у нас изменились планы, согласилась провести в другой день. Экскурсовод нам понравилась, интересно рассказывала. Спасибо!
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О
Оксана
Спасибо Анне за очень познавательную экскурсию. Подача материала доступная, интересная. Время пролетело незаметно, оставив приятные впечатления.
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С
Светлана
Спасибо, за прекрасную экскурсию. Узнали много интересного!
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Анатолий
Отлично
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