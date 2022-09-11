Анна проводит ещё 2 экскурсии

Поклонная гора - это место, где переплетаются важные исторические события. Здесь крымский хан и Наполеон оставили свой след, а советские солдаты отправлялись на фронт.



Экскурсия расскажет о символике мемориального комплекса, значении фонтанов и ступеней, ведущих к Музею Победы.



Участники также посетят православный храм, синагогу и мечеть, чтобы понять их уникальные особенности и значение в контексте Второй Мировой войны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посещать парк Победы с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы зелень парка радует глаз, а мемориальные комплексы особенно впечатляют. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы парк тоже открыт, но стоит быть готовым к холодной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.