Анна проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мемориальный комплекс в деталях

Вы узнаете о символических значениях монумента Победы и о том, что означает число фонтанов на центральной аллее. Я расскажу о неслучайном количестве ступеней, ведущих к музею Победы, и символике параметров знаменитой стелы в виде трехгранного штыка. Кроме этого, вы услышите историю 📖 самого Парка Победы и развития мемориального комплекса, а также получите упорядоченное представление о событиях, с которыми связана Поклонная гора.

Неизведанный Парк 🌳 Победы

Затем вы пройдете в глубь парка и познакомитесь с менее известными, но не менее интересными памятниками, связанными с разными этапами Второй Мировой войны. Также я проведу вас к православному храму, синагоге и мечети — вы узнаете, как и почему они появились на территории именно этого комплекса, и выясните, какие удивительные особенности имеют храмы разных конфессий.

Организационные детали