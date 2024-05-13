Если к вам приехали зарубежные гости и вы хотите познакомить их с главным символом России — наше предложение для вас! Мы проводим экскурсии по Кремлю на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, китайском и арабском языках. Наши профессиональные гиды расшифруют архитектуру старинных храмов, покажут резиденцию президента, Царь-колокол и многое другое.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Успенский собор. Здесь короновали российских императоров. Вы полюбуетесь фасадом собора, украшенным резьбой по белому камню. А также увидите самый высокий иконостас страны, тронные места, раки патриархов и церковную утварь.

Архангельский собор. Это некрополь великих московских князей и царей, где находится серебряная рака царевича Дмитрия.

Сенат. Вы увидите здание, где расположен рабочий кабинет президента РФ.

Благовещенский собор. Домовая церковь царей. Вы рассмотрите иконы школы Андрея Рублева и расшифруете их особенности.

Царь-колокол и Царь-пушка. Мы покажем вам уникальные памятники местного литьевого искусства.

Организационные детали