Если к вам приехали зарубежные гости и вы хотите познакомить их с главным символом России — наше предложение для вас! Мы проводим экскурсии по Кремлю на английском, французском, испанском, немецком, итальянском, китайском и арабском языках.
Наши профессиональные гиды расшифруют архитектуру старинных храмов, покажут резиденцию президента, Царь-колокол и многое другое.
Наши профессиональные гиды расшифруют архитектуру старинных храмов, покажут резиденцию президента, Царь-колокол и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Успенский собор. Здесь короновали российских императоров. Вы полюбуетесь фасадом собора, украшенным резьбой по белому камню. А также увидите самый высокий иконостас страны, тронные места, раки патриархов и церковную утварь.
Архангельский собор. Это некрополь великих московских князей и царей, где находится серебряная рака царевича Дмитрия.
Сенат. Вы увидите здание, где расположен рабочий кабинет президента РФ.
Благовещенский собор. Домовая церковь царей. Вы рассмотрите иконы школы Андрея Рублева и расшифруете их особенности.
Царь-колокол и Царь-пушка. Мы покажем вам уникальные памятники местного литьевого искусства.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 1200 руб. с человека, право на проведение экскурсии — 1000 руб. с группы
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1655 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Маргарита
13 мая 2024
Наш гость из Италии был очень доволен и экскурсией и гидом! Ему всё понравилось, в том числе и чистота итальянского языка. Брали этого гида ещё на несколько экскурсии и не прогадали. Удобная организация, оперативное общение. Спасибо!
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