года назад и удивившая меня своим необычайно эмоциональным откликом и словами: «Мама, ты должна это увидеть! Я обязательно хочу вернуться туда еще раз.». Вначале мы планировали присоединиться к групповой автобусной экскурсии, но потом решили, что не хотим зависеть от большой группы людей и ритма каждого, а также нюансов общения гида с большой аудиторией. В итоге выбор был сделан в пользу варианта индивидуальной экскурсии на автомобиле гида, предложенной Артёмом на Трипстере.

Делюсь впечатлениями.

1) на самом деле экскурсия включает в себя посещение самого храма и музейного комплекса «Дорога памяти».

2) Храм ошеломляет. Его архитектурное величие на фоне ярких красок осеннего подмосковного леса, эстетика мозаик и внутреннего убранства, история создания, философия патриотизма в храме, раскрывающиеся для тебя вложенные смыслы и символизм, о которых ты узнаешь от гида по ходу рассказа, - все это вместе создает невероятный эффект и производит на тебя очень сильное впечатление. Храм надо увидеть, это совершенно точно!

3) 1418 шагов по музейной галерее - это стало для меня дорогой от нашей общей истории к осознанию моей сопричастности через историю и память о моих дедах-участниках ВОВ и бабушках, трудившихся в тылу. Экспозиция интересно построена, много интерактива и современных технологий.

4) по формату экскурсии и организаторе - это точно не была классическая экскурсия с занудным текстом. Это был урок истории и диалог об уроках истории. Артем много и интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Благодаря своему доброжелательному стилю общения, открытости, широкой эрудиции, умению без пафоса и очень лично говорить о патриотизме, о масштабных исторических событиях и личных воспоминаниях, Артему удалось создать теплую атмосферу во время всей нашей поездки. Как отметила моя дочь, ей особенно понравилось то, что с самых первых минут встречи с нами Артем включился в работу, стал рассказывать интересные факты о самом месте встречи - Парке Победы и далее по маршруту движения, а увидев нашу эмоциональную реакцию на храм - тактично дал нам время справиться с эмоциями.

В общем, нам понравилось все в этой экскурсии. Она дает возможность подумать и почувствовать свою принадлежность к большой стране и великой истории.

Артём, спасибо!