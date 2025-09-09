Мои заказы

Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России

Путешествие в мир истории и духовности. Узнайте о победах предков и символах храма, посетив уникальные памятные места
История России полна побед и героев. На этой экскурсии можно узнать о достижениях предков и их связи с небесными силами.

Участники увидят внутреннее убранство храма, посетят мультимедийный комплекс "Дорога памяти" и "Поле Победы".

Это уникальная возможность погрузиться в прошлое и понять настоящее, изучая символы и иконы, которые хранят множество тайн. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальный храм из стекла и металла
  • 📜 Мультимедийный комплекс о войне
  • 🖼️ Тайны икон и символов
  • 🕯️ Памятник Матерям победителей
  • 🏞️ Историческое «Поле Победы»
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России© Артём
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России© Артём
Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России© Артём
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя22
ноя23
ноя28
ноя29
ноя30
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Главный храм Вооружённых сил России
  • Мультимедийный комплекс «Дорога памяти»
  • Икона «Складень воскресения Христова»
  • Памятник Матерям победителей
  • Поле Победы

Описание экскурсии

  • Храм, выполненный из стекла и металла. Он состоит из двух частей: нижняя посвящена раннему христианству, а верхняя — вооружённым силам.
  • Мультимедийный комплекс «Дорога памяти» с описанием 1418 дней Великой Отечественной войны. Здесь можно найти информацию о боевых подвигах ветеранов.
  • Икона «Складень воскресения Христова», смотрящая в сторону Москвы, и главная икона Спаса Нерукотворного, хранящая не одну тайну.
  • Памятник Матерям победителей, у которого мы сможем зажечь свою свечу памяти.
  • «Поле Победы», где почти 80 лет назад фашисты предприняли последнюю попытку прорваться в Москву.

Вы узнаете:

  • Какие символы заложены в каждом элементе храма.
  • Чему была посвящена всероссийская акция «Горсть памяти».
  • Где остановились немецкие войска на подступах к Москве.
  • Что стало причиной провала немецкого наступления и каким образом Москва готовилась к отражению удара.
  • Какие мозаичные полотна было принято демонтировать перед самым открытием храма.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане бизнес-класса. Также можем встретиться сразу у храма (цена от этого не изменится).
  • Экскурсия по храму длится 3 часа, с дорогой — плюс час в одну сторону.
  • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 252 туристов
Меня зовут Артём. Профессиональный аккредитованный гид. Любовь к России, интерес к культуре и искусству привели меня в экскурсионный мир. Мой дедушка, прошедший всю Великую Отечественную войну, привил мне интерес к
читать дальше

прошлому и заложил правильные жизненные ценности. Дальнейшее изучение разных периодов русской и мировой истории, знакомство с интересными людьми и получение от них информации и знаний дали повод и желание делиться всем этим с вами. До скорой встречи!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Александр)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Мария)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Мария)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Мария)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Рашит)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Рашит)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Рашит)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Маргарита)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Маргарита)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Маргарита)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Маргарита)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Оля)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Оля)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Оля)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Маргарита)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Хохлатова)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Хохлатова)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Хохлатова)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Хохлатова)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Ольга)Из Москвы - в Главный храм Вооружённых сил России (Ольга)
Е
Елена
9 сен 2025
Хорошая экскурсия, рекомендую.
Дата посещения: 7 сентября 2025
Александр
Александр
5 ноя 2025
Выражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание истории и культуры родной страны, умение правильно и чётко излагать информацию. В ходе экскурсии мы
читать дальше

увидели знаковые места Храма и узнали очень много интересной информации о его строительстве и внутреннем убранстве. В музее "Дорога памяти. 1418 шагов к Победе" мы сделали остановки у самых важных и знаковых экспозиций музея и смогли почувствовать гордость и уважение к Подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Рассказ Артема не мог оставить нас равнодушными. Он натолкнул на глубокие размышления о сегодняшнем положении России, о необходимости сохранения исторической памяти и культурного наследия нашей страны. Спасибо Артёму за его неравнодушие и активную жизненную позицию.

Выражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание историиВыражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание истории
А
Анна
1 ноя 2025
Экскурсия в Главный Храм Вооруженных сил России.
Незабываемое путешествие, правда - ничего подобного вы не видели ранее, красота Храма, величие и мощь архитектуры и гордость за Россию, за наш народ-победитель.
Со слов
читать дальше

сына - «здесь просыпается душа». Советую именно эту экскурсию конечно с Артёмом, грамотная речь, очень увлекательная подача, и патриотично, и духовно, и исторически всеобъемлюще. И ещё очень удобно, комфортный автомобиль, любое время начала экскурсии.
С благодарностью от души!

М
Мария
27 окт 2025
Просто потрясающая экскурсия с человеком, который занимается СВОИМ делом на все 100%,великолепное владение материалом, я с сыновьями под огромным впечатлением! Артем, спасибо вам огромное! 🤗
Просто потрясающая экскурсия с человеком, который занимается СВОИМ делом на все 100%,великолепное владение материалом, я сПросто потрясающая экскурсия с человеком, который занимается СВОИМ делом на все 100%,великолепное владение материалом, я сПросто потрясающая экскурсия с человеком, который занимается СВОИМ делом на все 100%,великолепное владение материалом, я с
Рашит
Рашит
19 окт 2025
Экскурсия оставила неизгладимое впечатление, гид Артем очень хороший рассказчик, очень понравилось, рекомендуем. .
Экскурсия оставила неизгладимое впечатление, гид Артем очень хороший рассказчик, очень понравилось, рекомендуем. .Экскурсия оставила неизгладимое впечатление, гид Артем очень хороший рассказчик, очень понравилось, рекомендуем. .Экскурсия оставила неизгладимое впечатление, гид Артем очень хороший рассказчик, очень понравилось, рекомендуем. .
С
Светлана
14 окт 2025
Я часто хожу на экскурсии и в списке моих желаний на посещение достаточно давно появился Главный храм ВС РФ. Зажгла идеей моя дочь-студентка, побывавшая в храме с групповой экскурсией около
читать дальше

года назад и удивившая меня своим необычайно эмоциональным откликом и словами: «Мама, ты должна это увидеть! Я обязательно хочу вернуться туда еще раз.». Вначале мы планировали присоединиться к групповой автобусной экскурсии, но потом решили, что не хотим зависеть от большой группы людей и ритма каждого, а также нюансов общения гида с большой аудиторией. В итоге выбор был сделан в пользу варианта индивидуальной экскурсии на автомобиле гида, предложенной Артёмом на Трипстере.
Делюсь впечатлениями.
1) на самом деле экскурсия включает в себя посещение самого храма и музейного комплекса «Дорога памяти».
2) Храм ошеломляет. Его архитектурное величие на фоне ярких красок осеннего подмосковного леса, эстетика мозаик и внутреннего убранства, история создания, философия патриотизма в храме, раскрывающиеся для тебя вложенные смыслы и символизм, о которых ты узнаешь от гида по ходу рассказа, - все это вместе создает невероятный эффект и производит на тебя очень сильное впечатление. Храм надо увидеть, это совершенно точно!
3) 1418 шагов по музейной галерее - это стало для меня дорогой от нашей общей истории к осознанию моей сопричастности через историю и память о моих дедах-участниках ВОВ и бабушках, трудившихся в тылу. Экспозиция интересно построена, много интерактива и современных технологий.
4) по формату экскурсии и организаторе - это точно не была классическая экскурсия с занудным текстом. Это был урок истории и диалог об уроках истории. Артем много и интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Благодаря своему доброжелательному стилю общения, открытости, широкой эрудиции, умению без пафоса и очень лично говорить о патриотизме, о масштабных исторических событиях и личных воспоминаниях, Артему удалось создать теплую атмосферу во время всей нашей поездки. Как отметила моя дочь, ей особенно понравилось то, что с самых первых минут встречи с нами Артем включился в работу, стал рассказывать интересные факты о самом месте встречи - Парке Победы и далее по маршруту движения, а увидев нашу эмоциональную реакцию на храм - тактично дал нам время справиться с эмоциями.
В общем, нам понравилось все в этой экскурсии. Она дает возможность подумать и почувствовать свою принадлежность к большой стране и великой истории.
Артём, спасибо!

М
Марина
29 сен 2025
Впечатления от Храма просто невероятные, впечатляют и знания Артема о нем, мы очень внимательно и тчательно смогли ознакомится фактически с каждым уголком Храма, понравилась и экскурсия по музею. Артем очень доброжелательный.
Юлия
Юлия
15 сен 2025
Гид продемонстрировал глубокие знания и увлеченность своим делом, что впечатлило. Экскурсия была организована на высшем уровне, сочетая в себе информативность и увлекательность повествования. Слушать рассказ было невероятно интересно, Артём умело поддерживал внимание на протяжении всей прогулки. Благодаря такому подходу, даже самые сложные темы казались понятными и захватывающими. Артём, Огромное спасибо за время, проведённое в Вашей компании!
Е
Елена
25 авг 2025
Нам повезло, что первый раз в Храм ВСР мы поехали с Артемом, потрясающим гидом способным изумительно изложить смысл этого Великого!!!! Храма. Здесь все символично, все несёт свою историю. И с
читать дальше

Артёмом мы осознали эту особую значимость Храма и Веры!!! в истории наших великих побед. Спасибо. Усилило впечатления посещение, рядом с Храмом, музея 1418 шагов к победе. Мы погрузились в атмосферу войны, а Артем делал акценты на детали, которых сразу и не заметишь. Рекомендую всем экскурсию с гидом, не пожалеете.

Е
Елена
18 авг 2025
Экскурсия с Артемом очень понравилась. Время пролетело не заметно. Все было динамично, грамотно! Всем рекомендую сьездить данным маршрутом!
Маргарита
Маргарита
16 авг 2025
Артём – потрясающий гид!

Сразу видно, что человек любит свою страну и её историю, а ещё то, что делает. Это вдохновляет и добавляет особого шарма мероприятию.

Вся экскурсия была от и до интересной, наполненой важными фактами.

Отдельно хочу выразить благодарность за учёт всех вводных, относительно поездки-сюрприза для второго человека.

Спасибо большое ❤️
Артём – потрясающий гид!Артём – потрясающий гид!Артём – потрясающий гид!Артём – потрясающий гид!
А
Алексей
22 июл 2025
Артём провёл для нас интереснейшую, неповторимую. запоминающуюся экскурсию по Главному храму Вооружённых сил и музею 1418 шагов. Экскурсовод от Бога, чтящий религию и духовные традиции, любящий свой город, историю нашей
читать дальше

страны, обладающий бесценной информацией и умеющий ее донести в простой и доступной форме. Артём - кладезь знаний, коммуникабельный, интеллигентный и тонко чувствующий молодой человек, настоящий патриот своей родины. Проведённая им пятичасовая экскурсия пролетела как один миг, расширила в нас многие утвердившиеся каноны исторических знаний, но и заставила на эти знания взглянуть с другого ракурса… Очень советую обратиться именно к Артёму, когда решите побывать в этом неповторимом месте.

О
Оля
15 июл 2025
Хотим выразить благодарность Артему за блестяще проведенную экскурсию в Храме вооруженных сил России и Музее Дорога Памяти. Наша семья была представлена тремя поколениями и всем было безумно интересно. Четыре часа
читать дальше

пролетели как одно мгновение. Артем - истинный патриот своей страны, обладающий знаниями в области истории. С большой любовью он передает эти знания людям, вселяя гордость за Россию и ее воинов. Какое счастье, что в наш век цифровизации и разобщения есть люди, несущие миссию духовного объединения народа

Хотим выразить благодарность Артему за блестяще проведенную экскурсию в Храме вооруженных сил России и Музее ДорогаХотим выразить благодарность Артему за блестяще проведенную экскурсию в Храме вооруженных сил России и Музее ДорогаХотим выразить благодарность Артему за блестяще проведенную экскурсию в Храме вооруженных сил России и Музее Дорога
М
Маргарита
13 июл 2025
Приехали из Германии. Артем сделал все, чтобы мы после перелета комфортно добрались до Храма вооруженных сил России. Очень познавательная и содержательная экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Легкая, но очень содержательная подача информации. Лучший гид на 100%.
Приехали из Германии. Артем сделал все, чтобы мы после перелета комфортно добрались до Храма вооруженных сил
Е
Елена
29 июн 2025
Спасибо большое Артёму за поездку и экскурсию. Замечательное знание истории, интересный рассказ. С удовольствием приедем еще раз, но на целый день, чтобы подольше погулять и поближе познакомиться и с музеем, и с территорией.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Пешая
1.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
11 ноя в 15:00
12 ноя в 12:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и Ильи Пророка
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
В парк «Патриот» на авто
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В парк «Патриот» на авто
Комфортная поездка в парк «Патриот» с посещением музея и храма. Узнайте больше о ВОВ и насладитесь вечерней подсветкой парка
Начало: Ст. метро «Парк Победы»
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве