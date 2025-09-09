История России полна побед и героев. На этой экскурсии можно узнать о достижениях предков и их связи с небесными силами.
Участники увидят внутреннее убранство храма, посетят мультимедийный комплекс "Дорога памяти" и "Поле Победы".
Это уникальная возможность погрузиться в прошлое и понять настоящее, изучая символы и иконы, которые хранят множество тайн. Экскурсия подходит для взрослых и детей от 7 лет
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальный храм из стекла и металла
- 📜 Мультимедийный комплекс о войне
- 🖼️ Тайны икон и символов
- 🕯️ Памятник Матерям победителей
- 🏞️ Историческое «Поле Победы»
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Главный храм Вооружённых сил России
- Мультимедийный комплекс «Дорога памяти»
- Икона «Складень воскресения Христова»
- Памятник Матерям победителей
- Поле Победы
Описание экскурсии
- Храм, выполненный из стекла и металла. Он состоит из двух частей: нижняя посвящена раннему христианству, а верхняя — вооружённым силам.
- Мультимедийный комплекс «Дорога памяти» с описанием 1418 дней Великой Отечественной войны. Здесь можно найти информацию о боевых подвигах ветеранов.
- Икона «Складень воскресения Христова», смотрящая в сторону Москвы, и главная икона Спаса Нерукотворного, хранящая не одну тайну.
- Памятник Матерям победителей, у которого мы сможем зажечь свою свечу памяти.
- «Поле Победы», где почти 80 лет назад фашисты предприняли последнюю попытку прорваться в Москву.
Вы узнаете:
- Какие символы заложены в каждом элементе храма.
- Чему была посвящена всероссийская акция «Горсть памяти».
- Где остановились немецкие войска на подступах к Москве.
- Что стало причиной провала немецкого наступления и каким образом Москва готовилась к отражению удара.
- Какие мозаичные полотна было принято демонтировать перед самым открытием храма.
- И многое другое.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане бизнес-класса. Также можем встретиться сразу у храма (цена от этого не изменится).
- Экскурсия по храму длится 3 часа, с дорогой — плюс час в одну сторону.
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 252 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
9 сен 2025
Хорошая экскурсия, рекомендую.
Дата посещения: 7 сентября 2025
Александр
5 ноя 2025
Выражаем благодарность Артёму за интересную экскурсию. Он показал высокий уровень профессионализма как гид, отличное знание истории и культуры родной страны, умение правильно и чётко излагать информацию. В ходе экскурсии мы
А
Анна
1 ноя 2025
Экскурсия в Главный Храм Вооруженных сил России.
Незабываемое путешествие, правда - ничего подобного вы не видели ранее, красота Храма, величие и мощь архитектуры и гордость за Россию, за наш народ-победитель.
Со слов
М
Мария
27 окт 2025
Просто потрясающая экскурсия с человеком, который занимается СВОИМ делом на все 100%,великолепное владение материалом, я с сыновьями под огромным впечатлением! Артем, спасибо вам огромное! 🤗
Рашит
19 окт 2025
Экскурсия оставила неизгладимое впечатление, гид Артем очень хороший рассказчик, очень понравилось, рекомендуем. .
С
Светлана
14 окт 2025
Я часто хожу на экскурсии и в списке моих желаний на посещение достаточно давно появился Главный храм ВС РФ. Зажгла идеей моя дочь-студентка, побывавшая в храме с групповой экскурсией около
М
Марина
29 сен 2025
Впечатления от Храма просто невероятные, впечатляют и знания Артема о нем, мы очень внимательно и тчательно смогли ознакомится фактически с каждым уголком Храма, понравилась и экскурсия по музею. Артем очень доброжелательный.
Юлия
15 сен 2025
Гид продемонстрировал глубокие знания и увлеченность своим делом, что впечатлило. Экскурсия была организована на высшем уровне, сочетая в себе информативность и увлекательность повествования. Слушать рассказ было невероятно интересно, Артём умело поддерживал внимание на протяжении всей прогулки. Благодаря такому подходу, даже самые сложные темы казались понятными и захватывающими. Артём, Огромное спасибо за время, проведённое в Вашей компании!
Е
Елена
25 авг 2025
Нам повезло, что первый раз в Храм ВСР мы поехали с Артемом, потрясающим гидом способным изумительно изложить смысл этого Великого!!!! Храма. Здесь все символично, все несёт свою историю. И с
Е
Елена
18 авг 2025
Экскурсия с Артемом очень понравилась. Время пролетело не заметно. Все было динамично, грамотно! Всем рекомендую сьездить данным маршрутом!
Маргарита
16 авг 2025
Артём – потрясающий гид!
Сразу видно, что человек любит свою страну и её историю, а ещё то, что делает. Это вдохновляет и добавляет особого шарма мероприятию.
Вся экскурсия была от и до интересной, наполненой важными фактами.
Отдельно хочу выразить благодарность за учёт всех вводных, относительно поездки-сюрприза для второго человека.
Спасибо большое ❤️
А
Алексей
22 июл 2025
Артём провёл для нас интереснейшую, неповторимую. запоминающуюся экскурсию по Главному храму Вооружённых сил и музею 1418 шагов. Экскурсовод от Бога, чтящий религию и духовные традиции, любящий свой город, историю нашей
О
Оля
15 июл 2025
Хотим выразить благодарность Артему за блестяще проведенную экскурсию в Храме вооруженных сил России и Музее Дорога Памяти. Наша семья была представлена тремя поколениями и всем было безумно интересно. Четыре часа
М
Маргарита
13 июл 2025
Приехали из Германии. Артем сделал все, чтобы мы после перелета комфортно добрались до Храма вооруженных сил России. Очень познавательная и содержательная экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Легкая, но очень содержательная подача информации. Лучший гид на 100%.
Е
Елена
29 июн 2025
Спасибо большое Артёму за поездку и экскурсию. Замечательное знание истории, интересный рассказ. С удовольствием приедем еще раз, но на целый день, чтобы подольше погулять и поближе познакомиться и с музеем, и с территорией.
