Изучать город через художественную литературу — чудесно! А если это еще и детектив, то экскурсия становится настоящей авантюрой! Мы возьмем на прогулку воображаемого спутника — самого галантного из сыщиков, красавца-мужчину и «благородного мужа» Эраста Петровича.
И отправимся в прошлое Москвы через исторические порталы — романы «Азазель», «Смерть Ахилесса», «Весь мир театр» и «Статский советник».
И отправимся в прошлое Москвы через исторические порталы — романы «Азазель», «Смерть Ахилесса», «Весь мир театр» и «Статский советник».
Описание экскурсии
🔍 О чем расскажет фандоринская Москва?
- Вы узнаете, кого из меценатов называли московским Медичи, а какую гостиницу — «Вавилонской башней».
- Выясните, какая гостиница подарила название целому акционерному обществу, чей устав утверждал лично император Николай II.
- Увидите, фризы каких московских гостиниц перекликаются сюжетом и составляют единое целое.
- Послушаете арию, которую насвистывал студент, участвовавший в роковой «русской рулетке».
- Проведете расследование одного из самых громких убийств 19 века, возможно, повлиявших на ход истории всей страны!
- Уточните реальные биографии прототипов главных героев романов Акунина* **.
- А завершится путешествие возле бань, которые в 19 веке были настоящим развлекательным центром.
🏨 Проходя по местам расследований Эраста Петровича, вы откроете много нового о гостиницах города, их развитии и исторических сюжетах, о том, как в старину путешественники выбирали место проживания. Услышите забавные случаи с оплатой, горничными, извозчиками и постояльцами. И взглянете на центр Москвы 19 века под другим углом.
💓 Я очень вдохновлена этим маршрутом, потому что с интересом и любовью подготовила материал по гостиницам 19 века и смогу увлечь участников наглядной реконструкцией зданий.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки.
*признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ
**внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 773 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ходили вместе с Мужем на экскурсию вместе с Маргаритой. Нам очень понравилось! Погружение в любимую эпоху, факты и интересные истории о Москве - всё это, как бусины на чётках, умело спелись в увлекательное путешествие. Однозначно рекомендуем!
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А
Маргарита очень дружелюбный и открытый к общению экскурсовод, находит возможность уделить внимание и вовлечь каждого участника.
Экскурсия была интересная, включала факты и акценты, о которых мы ранее не знали.
В конце экскурсии возникло желание сходить с гидом еще на какую-нибудь экскурсию.
Экскурсия была интересная, включала факты и акценты, о которых мы ранее не знали.
В конце экскурсии возникло желание сходить с гидом еще на какую-нибудь экскурсию.
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А
Эта экскурсия была для меня поистине уникальным опытом. Во время прогулки по центру Москвы и беседе о главных героях романов Бориса Акунина, я не только получил знания об истории зданий
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Переместиться из шумного стремительного 21 века в век 19?. Услышать истории улиц и зданий, мимо которых ходила сотни раз? Погрузиться в тонкости гостиничного бизнеса того времени и порассуждать на тему
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Ю
Нам очень понравилось путешествие во времени с Маргаритой! Мы прогулялись по самым интересным точкам Москвы, полюбовались ее предновогодним убранством. Я бы порекомендовала эту прогулку не только любителям Фандорина, но всем, кто хочет узнать занимательные факты из жизни известных людей 19 века
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К
Маргарита - прекрасный рассказчик, ей удается создать тёплую, дружескую атмосферу. Мне было максимально комфортно. Отдельно отмечу внимательное отношение Маргариты к деталям, а также к слушателю. От души рекомендую!
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