🏨 Проходя по местам расследований Эраста Петровича, вы откроете много нового о гостиницах города, их развитии и исторических сюжетах, о том, как в старину путешественники выбирали место проживания. Услышите забавные случаи с оплатой, горничными, извозчиками и постояльцами. И взглянете на центр Москвы 19 века под другим углом.
💓 Я очень вдохновлена этим маршрутом, потому что с интересом и любовью подготовила материал по гостиницам 19 века и смогу увлечь участников наглядной реконструкцией зданий.
Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки.