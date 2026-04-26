Изучать город через художественную литературу — чудесно! А если это еще и детектив, то экскурсия становится настоящей авантюрой! Мы возьмем на прогулку воображаемого спутника — самого галантного из сыщиков, красавца-мужчину и «благородного мужа» Эраста Петровича. И отправимся в прошлое Москвы через исторические порталы — романы «Азазель», «Смерть Ахилесса», «Весь мир театр» и «Статский советник».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🔍 О чем расскажет фандоринская Москва?

Вы узнаете, кого из меценатов называли московским Медичи, а какую гостиницу — «Вавилонской башней».

Выясните, какая гостиница подарила название целому акционерному обществу, чей устав утверждал лично император Николай II.

Увидите, фризы каких московских гостиниц перекликаются сюжетом и составляют единое целое.

Послушаете арию, которую насвистывал студент, участвовавший в роковой «русской рулетке».

Проведете расследование одного из самых громких убийств 19 века, возможно, повлиявших на ход истории всей страны!

Уточните реальные биографии прототипов главных героев романов Акунина* **.

А завершится путешествие возле бань, которые в 19 веке были настоящим развлекательным центром.

🏨 Проходя по местам расследований Эраста Петровича, вы откроете много нового о гостиницах города, их развитии и исторических сюжетах, о том, как в старину путешественники выбирали место проживания. Услышите забавные случаи с оплатой, горничными, извозчиками и постояльцами. И взглянете на центр Москвы 19 века под другим углом.

💓 Я очень вдохновлена этим маршрутом, потому что с интересом и любовью подготовила материал по гостиницам 19 века и смогу увлечь участников наглядной реконструкцией зданий.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки.

*признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ

**внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов