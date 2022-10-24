Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным

Исследовать Москву по мотивам произведений Акунина, представляя себя помощниками литературного героя

Изучать город через художественную литературу — чудесно! А если это еще и детектив, то экскурсия становится настоящей авантюрой! Мы возьмем на прогулку воображаемого спутника — самого галантного из сыщиков, красавца-мужчину и «благородного мужа» Эраста Петровича.

И отправимся в прошлое Москвы через исторические порталы — романы «Азазель», «Смерть Ахилесса», «Весь мир театр» и «Статский советник».
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
Расследование 19 века - вперед за Эрастом Фандориным
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Описание

🔍 О чем расскажет фандоринская Москва?

  • Вы узнаете, кого из меценатов называли московским Медичи, а какую гостиницу — «Вавилонской башней».
  • Выясните, какая гостиница подарила название целому акционерному обществу, чей устав утверждал лично император Николай II.
  • Увидите, фризы каких московских гостиниц перекликаются сюжетом и составляют единое целое.
  • Послушаете арию, которую насвистывал студент, участвовавший в роковой «русской рулетке».
  • Проведете расследование одного из самых громких убийств 19 века, возможно, повлиявших на ход истории всей страны!
  • Уточните реальные биографии прототипов главных героев романов Акунина.
  • А завершится путешествие возле бань, которые в 19 веке были настоящим развлекательным центром.

🏨 Проходя по местам расследований Эраста Петровича, вы откроете много нового о гостиницах города, их развитии и исторических сюжетах, о том, как в старину путешественники выбирали место проживания. Услышите забавные случаи с оплатой, горничными, извозчиками и постояльцами. И взглянете на центр Москвы 19 века под другим углом.

💓 Я очень вдохновлена этим маршрутом, потому что с интересом и любовью подготовила материал по гостиницам 19 века и смогу увлечь участников наглядной реконструкцией зданий.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви для прогулки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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