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Наташа прекрасно водит и терпеливо ждет, во всем очень любезна. Анна - кладезь информации по теме экскурсии, очень эрудированный и глубоко чувствующий то, о чем рассказывает человек. Это была даже не экскурсия, а дружеская беседа, которая была интересна обеим сторонам. Благодаря Анне я обратил внимание на многие вещи, о которых раньше знал, но недооценивал, в частности, о св. Луке Войно-Ясенецком и его трудах, о посещении этих мест Л. Н. Толстым, о местах Калужской области, связанных с именами Великой княгини Елизаветы Федоровны и ее супруга Великого князя Сергея Александровича. О хорошем спектакле в театре им. Маяковского и много чего другого. Чувствуется, что Анна строит свой рассказ, ориентируясь личность и интересы экскурсантов, учитывая уровень познаний последнего в теме веры и церкви. Спасибо, Анна! Мы скоро приедем еще!