1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва и Достоевский
Увидеть город глазами великого писателя и узнать о «странных сближениях» его судьбы и творчества
Начало: Возле метро Достоевская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Начало: Метро «Достоевская» (Суворовская площадь)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ООльга18 мая 2024Супер!!!!
- ААбрамова4 мая 2024Замечательный рассказ экскурсовода, пешая прогулка по улочкам Замоскворечья, посещение двух храмов и монастыря. Вот здесь можно бы побольше времени, но это на мой вкус.
- ЕЕлена26 апреля 2024Замечательная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод. Заходили и в Храмы. Два часа до Третьяковской галереи прошли не заметно. Спасибо.
- ТТатьяна17 апреля 2024Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
- ЕЕвгения13 апреля 2024Прекрасные, яркие и незабываемые впечатления от двухдневной экскурсии в Оптину Пустынь с гидом Габриэлем! Поездка оказалась очень информативной и комфортной.
- ММарина7 апреля 2024Замечательная экскурсия в компании очень приятного, милого и компетентного экскурсовода Татьяны. Всем было интересно (3 взрослых и 15-и летний подросток)
- ССергей6 ноября 2023Нам несказанно повезло, что в поездке по обителям Калужской области нас сопровождали две преккрасные женщины: водитель Наташа и гид Анна.
- ИИрина8 октября 2023Была прекрасная экскурсия с приятным человеком, знающим свое дело! Достоевский для меня отдушина, побывав в его местах и пообщавшись о нем, я наполнилась🥰Огромное спасибо Татьяне, она профессионал! До сих пор с ней общаемся и делимся инфой и эмоциями про ФМ💖
- ТТатьяна28 августа 2023Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Достоевский»
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