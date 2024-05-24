Экскурсии по Москве Достоевского

Найдено 6 экскурсий в категории «Достоевский» в Москве, цены от 590 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Побывать на духовной родине легендарных Оптинских старцев
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
Москва и Достоевский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Москва и Достоевский
Увидеть город глазами великого писателя и узнать о «странных сближениях» его судьбы и творчества
Начало: Возле метро Достоевская
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
5 500 за всё до 6 чел.
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Московские адреса Достоевского: аудиопрогулка по литературным местам столицы
Начало: Метро «Достоевская» (Суворовская площадь)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Супер!!!!
  • А
    Абрамова
    4 мая 2024
    Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
    Замечательный рассказ экскурсовода, пешая прогулка по улочкам Замоскворечья, посещение двух храмов и монастыря. Вот здесь можно бы побольше времени, но это на мой вкус.
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
    Замечательная экскурсия. Очень увлеченный экскурсовод. Заходили и в Храмы. Два часа до Третьяковской галереи прошли не заметно. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Эамечательная экскурсия! Все просто супер! Гид умничка!, молодец! 💯💞, обязательно буду рекомендовать вашу фирму!
  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
    Прекрасные, яркие и незабываемые впечатления от двухдневной экскурсии в Оптину Пустынь с гидом Габриэлем! Поездка оказалась очень информативной и комфортной.
    читать дальше

    В теплой атмосфере бесед совершенно незаметно пролетело время в пути. Габриэль - прекрасный гид, деликатный, яркий и теплый человек. Одно существенное замечание - это было далеко не первое мое путешествие в Оптину Пустынь. Несмотря на это, именно экскурсия с Габриэлем помогла по-новому ощутить особую святость Оптиной. Формат поездки несомненно подойдет людям не только религиозно настроенным, но и просто интересующимся яркими историческими достопримечательностями и архитектурными стилями различных эпох.

  • М
    Марина
    7 апреля 2024
    Москва и Достоевский
    Замечательная экскурсия в компании очень приятного, милого и компетентного экскурсовода Татьяны. Всем было интересно (3 взрослых и 15-и летний подросток)
    читать дальше

    Время пролетел незаметно. Многое узнали как о московской жизни Достоевского так и в целом о его жизни и творчестве. Однозначно рекомендуем всем.

  • С
    Сергей
    6 ноября 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Нам несказанно повезло, что в поездке по обителям Калужской области нас сопровождали две преккрасные женщины: водитель Наташа и гид Анна.
    читать дальше

    Наташа прекрасно водит и терпеливо ждет, во всем очень любезна. Анна - кладезь информации по теме экскурсии, очень эрудированный и глубоко чувствующий то, о чем рассказывает человек. Это была даже не экскурсия, а дружеская беседа, которая была интересна обеим сторонам. Благодаря Анне я обратил внимание на многие вещи, о которых раньше знал, но недооценивал, в частности, о св. Луке Войно-Ясенецком и его трудах, о посещении этих мест Л. Н. Толстым, о местах Калужской области, связанных с именами Великой княгини Елизаветы Федоровны и ее супруга Великого князя Сергея Александровича. О хорошем спектакле в театре им. Маяковского и много чего другого. Чувствуется, что Анна строит свой рассказ, ориентируясь личность и интересы экскурсантов, учитывая уровень познаний последнего в теме веры и церкви. Спасибо, Анна! Мы скоро приедем еще!

  • И
    Ирина
    8 октября 2023
    Москва и Достоевский
    Была прекрасная экскурсия с приятным человеком, знающим свое дело! Достоевский для меня отдушина, побывав в его местах и пообщавшись о нем, я наполнилась🥰Огромное спасибо Татьяне, она профессионал! До сих пор с ней общаемся и делимся инфой и эмоциями про ФМ💖
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2023
    Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
    Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться лучше в феномене «старчества» и мне удалось продвинуться, милостью Божьей и содействием Анны. Некоторые святые и места стали открытием💗
    Благодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобратьсяБлагодарю организаторов и прекрасного профессионального экскурсовода Анну за душевность и прекрасно поданный материал. Я хотела разобраться

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Достоевский»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
  2. Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
  3. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  4. Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
  5. Москва и Достоевский
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Достоевский" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 590 до 29 835 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Достоевский», 179 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам