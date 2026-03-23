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Москва: по следам Романовых

Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Романовы — одна из самых загадочных царских династий в мире. Триста лет они управляли гигантской страной и всего за один год растеряли все свое могущество. На комфортабельном автобусе мы отправимся в увлекательное путешествие по истории России. Увидим старинные дворцы, памятники Петровской эпохи и не только.
4.9
51 отзыв
Москва: по следам Романовых
Москва: по следам Романовых
Москва: по следам Романовых

Описание экскурсии

Романовы: факты, легенды и загадочные детали

Мы побываем у стен Кремля, где венчали на царство, женили и хоронили Романовых. Вы увидите место, где родился первый представитель династии. А также оцените грандиозный Храм Христа Спасителя, неразрывно связанный с правлением Александра II, и два старинных дворца: Елизаветинский и Екатерининский. В пути наш профессиональный гид расскажет:

  • Что явилось причиной трагедии на Ходынском поле во время коронации Николая II
  • Почему императрица Елизавета не хотела выходить замуж
  • Кто такая Салтычиха и чем она заслужила жестокое обращение со стороны Екатерины Великой
  • За что Павел I ненавидел свою мать и как в русской истории появилась инокиня Досифея
  • Чем занимались потомки Романовых в Советском Союзе

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (рассадка свободная), с выходами на 15-35 минут
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых
  • Посадка детей до 5 лет возможна только при наличии у вас детского кресла
  • В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
  • Крайне редко, в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы, проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту

в воскресенье в 14:00 и 14:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети, школьники (до 17 лет включительно)1500 ₽
Льготный (пенсионерам, студентам, инвалидам)1600 ₽
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 44771 туриста
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
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— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
2
3
1
2
1
Ксения
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ирине, прекрасная подача материала.
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ирине, прекрасная подача материала.
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ирине, прекрасная подача материала.
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ирине, прекрасная подача материала.
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ирине, прекрасная подача материала.
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Т
Супер экскурсия! Очень интересные истории и отличный экскурсовод. Хороший маршрут, хороший автобус. Отличная организация. Буду рекомендовать
Супер экскурсия! Очень интересные истории и отличный экскурсовод. Хороший маршрут, хороший автобус. Отличная организация. Буду рекомендовать
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Юлия
Гид -отличная рассказчица, с большим удовольствием ее слушали, очень интересно и доступно. Огромное спасибо ей и нашему водителю.
Гид -отличная рассказчица, с большим удовольствием ее слушали, очень интересно и доступно. Огромное спасибо ей и нашему водителю.
Гид -отличная рассказчица, с большим удовольствием ее слушали, очень интересно и доступно. Огромное спасибо ей и нашему водителю.
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О
Мне и 10летнему ребенку очень понравилась экскурсия. Вначале я, увидев участников (в основном лица пенсионного возраста), не ожидала ничего хорошего 😄 Но гид, у сожалению, не помню её имени, очень динамично и живо рассказала самые известные и интересные факты о жизни династии Романовых в Москве. Что-то я знала, но многое услышала впервые

Рекомендую!
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И
Дата посещения: 9 мар 2025
Все очень хорошая экскурсия и хороший экскурсовод
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Артем
Отличная экскурсия, рекомендую всем
Отличная экскурсия, рекомендую всем
Отличная экскурсия, рекомендую всем
Отличная экскурсия, рекомендую всем
Отличная экскурсия, рекомендую всем
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