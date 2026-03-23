Романовы — одна из самых загадочных царских династий в мире. Триста лет они управляли гигантской страной и всего за один год растеряли все свое могущество. На комфортабельном автобусе мы отправимся в увлекательное путешествие по истории России. Увидим старинные дворцы, памятники Петровской эпохи и не только.
Описание экскурсии
Романовы: факты, легенды и загадочные детали
Мы побываем у стен Кремля, где венчали на царство, женили и хоронили Романовых. Вы увидите место, где родился первый представитель династии. А также оцените грандиозный Храм Христа Спасителя, неразрывно связанный с правлением Александра II, и два старинных дворца: Елизаветинский и Екатерининский. В пути наш профессиональный гид расскажет:
- Что явилось причиной трагедии на Ходынском поле во время коронации Николая II
- Почему императрица Елизавета не хотела выходить замуж
- Кто такая Салтычиха и чем она заслужила жестокое обращение со стороны Екатерины Великой
- За что Павел I ненавидел свою мать и как в русской истории появилась инокиня Досифея
- Чем занимались потомки Романовых в Советском Союзе
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (рассадка свободная), с выходами на 15-35 минут
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Несовершеннолетние допускаются на экскурсию только в сопровождении взрослых
- Посадка детей до 5 лет возможна только при наличии у вас детского кресла
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
- Крайне редко, в дни проведения официальных мероприятий или по решению правительства Москвы, проезд к некоторым достопримечательностям может быть ограничен. В этом случае экскурсия проходит по альтернативному маршруту
в воскресенье в 14:00 и 14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети, школьники (до 17 лет включительно)
|1500 ₽
|Льготный (пенсионерам, студентам, инвалидам)
|1600 ₽
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 14:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 44771 туриста
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Ирине, прекрасная подача материала.
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Т
Супер экскурсия! Очень интересные истории и отличный экскурсовод. Хороший маршрут, хороший автобус. Отличная организация. Буду рекомендовать
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Гид -отличная рассказчица, с большим удовольствием ее слушали, очень интересно и доступно. Огромное спасибо ей и нашему водителю.
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О
Мне и 10летнему ребенку очень понравилась экскурсия. Вначале я, увидев участников (в основном лица пенсионного возраста), не ожидала ничего хорошего 😄 Но гид, у сожалению, не помню её имени, очень динамично и живо рассказала самые известные и интересные факты о жизни династии Романовых в Москве. Что-то я знала, но многое услышала впервые
Рекомендую!
Рекомендую!
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И
Дата посещения: 9 мар 2025
Все очень хорошая экскурсия и хороший экскурсовод
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Отличная экскурсия, рекомендую всем
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