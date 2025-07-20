Групповая
до 20 чел.
В трендеЭкскурсия по усадьбе Кусково
Погрузитесь в атмосферу барокко в усадьбе Кусково. Посетите дворец, павильон «Грот» и французский парк. Узнайте историю рода Шереметьевых и их воздушного театра
Начало: В Кусково
23 июл в 15:30
23 авг в 15:30
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборЦарицыно: Екатерина Великая и её гениальный архитектор
Погулять по парку и погрузиться в историю создания императорской резиденции
Начало: У парка «Царицыно»
Завтра в 10:00
24 июл в 10:00
1075 ₽ за человека
Групповая
Москва: по следам Романовых
Увлекательное путешествие по следам Романовых в Москве. Откройте для себя историю династии и посетите знаковые места, связанные с их правлением
Начало: У м. Китай-город
Расписание: в воскресенье в 15:00
27 июл в 15:00
3 авг в 15:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец в Коломенском - восьмое чудо света
Посетите реконструкцию летней резиденции Алексея Михайловича Романова в Коломенском. Узнайте, как жили цари и их семьи в уникальных интерьерах
Начало: У станции метро «Каширская»
24 июл в 11:00
8 авг в 11:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - это не только история, но и уникальная архитектура. Прогулка по острову откроет вам секреты царской жизни и удивит живописными видами
Начало: В районе м. Партизанская
28 июл в 08:00
29 июл в 19:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Царицыно не только для царей
Погрузитесь в атмосферу царской усадьбы Царицыно, где каждый уголок хранит тайны истории и архитектуры. Узнайте, почему Екатерина II выбрала это место
Начало: У станции метро «Царицыно»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 9300 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 июля 2025Экскурсию проводила Юлия, грамотный гид-историк. Много интересных, неизвестных нам ранее фактов узнали от нее. На все наши вопросы получали развернутые ответы. Экскурсия проходила в удобном для нас темпе, никуда не торопились, не бежали. Получили действительно удовольствие от экскурсии)
- ННаталья18 июля 2025Виктория отличный гид, интересно, подробно, увлекательно провела нашу экскурсию. Все было продумано, благодаря аудиогиду отлично слышно, маршрут выстроен прекрасно. Очень довольны. Спасибо большое Виктории.
- ТТатьяна13 июля 2025Очень ответственный экскурсовод, больше спасибо
- ССергей12 июля 2025Очень классная экскурсия и максимально крутой и интересный экскурсовод
- ННаталья8 июля 2025Спасибо огромное Марии за прекрасную экскурсию, за ее вовлеченность, любовь к своему делу. Пунктуально, профессионально, с юмором и обаянием, с
- ММария30 июня 2025Получила большое удовольствие от экскурсии. Глубокие знания Юлии впечатляют, структурированное изложение материала. Рекомендую.
- ННина19 июня 2025Замечательный гид и насыщенная экскурсия!
- ИИрина17 июня 2025Водила на экскурсию маму, очень понравилось!
- ЕЕлена15 июня 2025Великолепно для обзорной экскурсии. За три часа было охвачено очень много исторических моментов. Интересная подача. Точки остановок максимально удобны.
- ООльга15 июня 2025Отличная экскурсия! Я просто в восторге и пребываю под впечатлением 🤩 Ирина очень хороший экскурсовод и рассказчик 👍🏻 Сказать честно,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Путевой дворец»
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