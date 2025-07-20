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прекрасными знаниями и умением их подать. Это дорого стоит, когда экскурсовод не говорит заученный текст, не читает по бумажкам и пользуется шпаргалками, а свободно оперирует своими знаниями, преподносит их так, что они как пазл откладываются в голове и запоминаются. Рекомендую однозначно! Отдельная благодарность, за вкусный сюрприз, по-домашнему вкусный и волшебный.