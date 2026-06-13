Уникальная территория с великой историей на авторской экскурсии с гидом-журналистом
Я живу неподалёку от Коломенского.
Вот уже третье поколение нашей семьи считает, что нет лучше места в столице для отдыха, перезагрузки и ощущения связи с прошлым.
Зимой оно похоже на сказку, а весной в его цветущих яблоневых садах хочется остаться навсегда! На этой земле при Рюриковичах и Романовых происходило множество важных и таинственных событий. Об этом мы и поговорим.
Великокняжеским это село было с древности: принадлежало Ивану Калите и его потомкам. Я расскажу, как они обустраивали свою жизнь, куда на именины любил приезжать Иван Грозный и какие планы на Коломенское были у Александра I и Николая I. История этих мест помнит не только венценосных особ, но и нежеланных гостей: хана Девлет Гирея, участников Медного бунта, Лжедмитрия I, войско Ивана Болотникова и французских солдат. Мы вспомним и о супостатах!
Старый Государев двор — летний Кремль
Через Спасские ворота пройдём на историческую территорию царской усадьбы — Государев двор. Туда, где была его вторая официальная резиденция — дворец, представлявший собой содружество теремов разной величины и прихотливости. Узнаем, какими были Хлебный и Кормовой дворы, когда появились старинные дубовая роща и липовая аллея. Как выглядело «русское чудо из Средневековья»? Кто и как строил его? Ответы на эти и другие вопросы обязательно будут!
Вознесенская площадь и её сокровища
Первая в России каменная шатровая церковь Вознесения Господня — едва ли не главное, ради чего приезжают в Коломенское. Не пропустим мы и церковь-колокольню Святого Георгия, и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Кто их строил, когда и ради чего? Это по сей день остаётся загадкой! Обнаружим свидетелей важных событий — пушки и памятный камень. С холма полюбуемся панорамой на окрестные районы, берега Москвы-реки, шлюз и голубые купола Николо-Перервинского монастыря, известного с 1623 года.
Живописный и таинственный овраг
То ли Голосов, то ли Велесов, то ли Волосов — по-разному называют коломенский овраг. Он привлечёт интересными природными объектами: «Девием камнем» и «Гусь-камнем». Вы узнаете, как они попали в Москву из Скандинавии, для каких языческих культов их использовали древние жители и с какими тайными просьбами обращаются к ним наши современники. Кроме того, я поделюсь легендой о случавшемся здесь зеленоватом тумане, в котором люди пропадали на 50 лет.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается экскурсионная путёвка в Коломенское — 1050 ₽
Время начала экскурсии: 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 (понедельник в Коломенском – выходной)
Напишите пожелания по дате и времени гиду. Если на сайте Коломенского оно будет свободно, гид подтвердит заказ и вы сможете внести предоплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Коломенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1350 туристов
Привет, я Галина!
По образованию — журналист и филолог, а теперь и аккредитованный экскурсовод. Прежде работала в газетах и компаниях, занимающихся политическим и информационным консалтингом. Как и сейчас, это была работа читать дальшеуменьшить
с информацией и с людьми. Работа гида добавила к этому и сделала более пристальным мой интерес к истории и архитектуре. Поэтому о жизни замечательных домов теперь я смогу рассказать вам не менее интересно, чем о жизни замечательных людей.
Приглашаю вас на свои пешие прогулки! Мне нравится быть для каждого личным гидом — так я смогу помочь вам раствориться в городской жизни, почувствовать, как менялись исторические границы Москвы, обнаружить архитектурные сокровища там, где и не ожидаешь.
На моих экскурсиях вы ощутите многослойность истории Москвы. Я с удовольствием погрузилась в эти знания, отобрала для вас главное, характерное, самобытное и превратила в новые для вас впечатления и эмоции. Постараюсь, чтобы в Москве стародавней вы полюбили то же, что люблю я.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Здравствуйте! Сердечно хочу поблагодарить Галину Солдатову за замечательную экскурсию по парку Коломенское. Коломенское играет важную роль в истории нашей семьи и экскурсия должна была стать подарком на день рождения моих сыновей. Галина очень читать дальшеуменьшить
внимательно отнеслась к рассказу и моей просьбе. Экскурсия получилась насыщенной, полной новых для нас знаний и незабываемых впечатлений. Считаю необходимым отметить, что экскурсия именно для взрослой и довольно подготовленной аудитории (моим сыновьям 27 и 29 лет), знакомой с историей Отечества и именами наших исторических деятелей. Совсем не для маленьких детей и людей, которые ждут поверхностных развлечений. Кроме того, это серьёзый пеший маршрут по рельефному ландшафту (у нас получилось 11000 шагов). Это именно то, что мы и хотели: серьёзный, вдумчивый рассказ грамотного профессионала, потомственного москвича. Уверена, команда Трипстера очень ценит своего прекрасного специалиста! Признаюсь, при выборе экскурсии меня привлёк отрицательный отзыв посетителей, недовольных работой Галины. Это мне показалось настолько странным, что вызвало повышенный интерес к остальным отзывам и эссе самой Галины, рассказывающем о ней самой и её проектах. Прекрасный грамотный богатый русский язык экскурсовода, профессионализм, кругозор, глубокие знания филолога и журналиста, человеческая искренность и доброе чувство юмора безусловно решили вопрос в пользу этого замечательного гида. Очень рекомендую, уважаемые господа, если вы действительно ищете что-то серьёзное и качественное!
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И
Ирина
Спасибо вам огромное, Галина.
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А
Анна
Яркая насыщенная экскурсия. Спасибо экскурсоводу. Погрузились в историю, узнали много нового и интересного.
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Ольга
Экскурсия потрясающая, наполненная информацией, интересными историческими фактами и красивой природой! Галина Васильевна - умный, корректный и потрясающий экскурсовод! А какая великолепная речь! Мы получили прекрасные эмоции и много новых знаний о нашей истории. А для мамы Галина Васильевна принесла раскладное кресло и это было спасением. Спасибо за прекрасный день!
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О
Ольга
Все очень четко, за 2 часа мне написала Галина, уточнила будем ли мы и прислала четкую инструкцию как найти место встречи и фото. 2,5 часа пролетели как один миг, Галина читать дальшеуменьшить
рассказывала много интересного, папа любит историю, много знает, но даже он услышал очень много нового, Галина ответила на все его вопросы. Человек выложился на 200%. Спасибо большое, рады что попали именно к ней.
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Елена
Спасибо Галине за интересную и очень познавательную экскурсию. Обязательно посоветуем её друзьям!
+1
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