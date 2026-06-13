Я живу неподалёку от Коломенского. Вот уже третье поколение нашей семьи считает, что нет лучше места в столице для отдыха, перезагрузки и ощущения связи с прошлым. Зимой оно похоже на сказку, а весной в его цветущих яблоневых садах хочется остаться навсегда! На этой земле при Рюриковичах и Романовых происходило множество важных и таинственных событий. Об этом мы и поговорим.

Описание экскурсии

Коломенское в лицах: свои и чужие

Великокняжеским это село было с древности: принадлежало Ивану Калите и его потомкам. Я расскажу, как они обустраивали свою жизнь, куда на именины любил приезжать Иван Грозный и какие планы на Коломенское были у Александра I и Николая I. История этих мест помнит не только венценосных особ, но и нежеланных гостей: хана Девлет Гирея, участников Медного бунта, Лжедмитрия I, войско Ивана Болотникова и французских солдат. Мы вспомним и о супостатах!

Старый Государев двор — летний Кремль

Через Спасские ворота пройдём на историческую территорию царской усадьбы — Государев двор. Туда, где была его вторая официальная резиденция — дворец, представлявший собой содружество теремов разной величины и прихотливости. Узнаем, какими были Хлебный и Кормовой дворы, когда появились старинные дубовая роща и липовая аллея. Как выглядело «русское чудо из Средневековья»? Кто и как строил его? Ответы на эти и другие вопросы обязательно будут!

Вознесенская площадь и её сокровища

Первая в России каменная шатровая церковь Вознесения Господня — едва ли не главное, ради чего приезжают в Коломенское. Не пропустим мы и церковь-колокольню Святого Георгия, и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Кто их строил, когда и ради чего? Это по сей день остаётся загадкой! Обнаружим свидетелей важных событий — пушки и памятный камень. С холма полюбуемся панорамой на окрестные районы, берега Москвы-реки, шлюз и голубые купола Николо-Перервинского монастыря, известного с 1623 года.

Живописный и таинственный овраг

То ли Голосов, то ли Велесов, то ли Волосов — по-разному называют коломенский овраг. Он привлечёт интересными природными объектами: «Девием камнем» и «Гусь-камнем». Вы узнаете, как они попали в Москву из Скандинавии, для каких языческих культов их использовали древние жители и с какими тайными просьбами обращаются к ним наши современники. Кроме того, я поделюсь легендой о случавшемся здесь зеленоватом тумане, в котором люди пропадали на 50 лет.

Организационные детали