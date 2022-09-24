Я живу неподалеку от Коломенского. Вот уже третье поколение нашей семьи считает, что нет лучше места в столице для отдыха, перезагрузки и ощущения связи с прошлым. В разные времена здесь жили первые москвичи-дьяковцы, Рюриковичи и Романовы. На этой земле происходило множество мистических, трагических и загадочных событий. Обо всём этом мы и поговорим на моей авторской экскурсии.

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Описание

Что вас ожидает

Сказочный дворец царя Алексея Тишайшего

Вы увидите «русское чудо из Средневековья» — дворец Алексея Михайловича Тишайшего. Родом словно из Берендеева царства, он запомнится вам необычной архитектурой. Это настоящее «содружество» теремов разной величины и прихотливости. Когда-то они служили второй официальной резиденцией царя. Я расскажу о временах, когда здесь принимались иноземные послы и издавались указы. А также о том, кто и как восстанавливал этот удивительный дворец.

Живописный и таинственный овраг

То ли Голосов, то ли Велесов, то ли Волосов — по-разному называют коломенский овраг. Он привлечет нас интересными природными объектами: «Девием камнем» и «Гусь-камнем». Вы узнаете, как они попали в Москву из Скандинавии, для каких языческих культов их использовали древние жители и с какими тайными просьбами обращаются к ним наши современники. Кроме того, я поделюсь легендой о случавшемся здесь зеленоватом тумане, в котором люди пропадали на 50 лет.

Коломенские храмы

Первая в России каменная шатровая церковь Вознесения Господня — едва ли не главное, ради чего приезжают в Коломенское. Не пропустим мы и церковь-колокольню Святого Георгия, и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Кто их строил, когда и ради чего? Это по сей день остается загадкой! Через парадные Передние ворота с восьмигранным шатром мы пройдем к бывшей домовой церкви Казанской иконы Божией Матери — вы увидите икону Богоматери Державная и услышите удивительную историю ее обретения.

Коломенское в лицах: свои и чужие

Царским это село было с древности: здесь жили Василий III, Михаил Федорович, Петр I, Елизавета Петровна и Екатерина II с внуками. Я расскажу, как они обустраивали свою жизнь, куда на свои именины любил приезжать Иван Грозный и какие планы на Коломенское были у Николая I. История этих мест помнит не только венценосных особ, но и нежеланных гостей: татарского хана Давлет Гирея, участников Медного бунта, Лжедмитрия I, войско Ивана Болотникова и французских солдат. Мы поговорим и о них!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.