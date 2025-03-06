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20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и экскурсия по парку «Царицыно»
Индивидуальная фотопрогулка в парке «Царицыно» с профессиональным фотографом. Узнайте тайны дворца и получите уникальные фотографии на память
Начало: Возле главного входа в парк
Завтра в 10:00
18 мая в 10:00
6000 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному посёлку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
18 мая в 11:00
20 мая в 11:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Метамодернизм в архитектуре: групповая экскурсия по Москве
Погрузитесь в мир архитектуры Москвы и узнайте, как метамодернизм отличается от других стилей
Начало: У выхода № 1 из метро Динамо
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 16:00
18 мая в 16:00
2100 ₽ за человека
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20%
Мини-группа
до 8 чел.
Рождество и Новогодие на Пресне
Погрузитесь в атмосферу рождественских праздников на Пресне! Узнайте, как отмечали Рождество и Новый год в Москве, и раскройте секреты знаменитых жителей района
Начало: У метро «Улица 1905 года»
Завтра в 12:00
18 мая в 12:00
960 ₽
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Узнайте о загадках московского метро, скрытых бункерах и легендах, связанных с Арбатско-Покровской линией. Откройте для себя удивительные артефакты прошлого
Начало: станция метро «Партизанская»
18 мая в 15:00
21 мая в 14:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест-экскурсия по Коломенскому: царская усадьба и сокровища
Погрузитесь в допетровскую эпоху на семейной экскурсии-квесте по парку Коломенское. Узнайте о жизни Алексея Михайловича Романова, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В районе м. Коломенская
18 мая в 09:00
21 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 марта 2025Шикарная экскурсия!!! Валерия - это кладезь знаний и океан харизмы!! Спасибо огромное за такой познавательный вечер!!!
- ССтанислав11 января 2025Лера - харизматичный гид: поставленная речь, хорошая подготовка и активная подача материала. Насыщенный, но при этом очень органично составленный маршрут. Много
- ММихаил22 ноября 2024Мы остались в польном восторге от экскурсии, Валерия замечательный рассказчик и супер-мега профессионал. Выбирайте любую экскурсию, предложенную Валерией - проведёте время максимально интересно, познавательно и приятно!
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