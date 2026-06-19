Рузский район — живописный и заповедный уголок Подмосковья. При взгляде на бескрайние просторы — холмы, леса и озёра — захватывает дух.
На экскурсии перед нами предстаёт древняя история Рузы: старинные храмы, усадьба Любвино, аллея братьев Тучковых, Рузский кремль и живописная территория курорта «Дорохово».
На экскурсии перед нами предстаёт древняя история Рузы: старинные храмы, усадьба Любвино, аллея братьев Тучковых, Рузский кремль и живописная территория курорта «Дорохово».
Описание экскурсииТучково Посёлок Тучково получил своё название благодаря роду Тучковых, верой и правдой служивших на дипломатической и военной службе Российского государства со времён Александра Невского. В посёлке вы увидите Аллею братьев Тучковых, героев войны 1812 года. На окраине Тучково стоит усадьба Любвино. Названа она в честь хозяйки усадьбы Любови Герасимовны Хлудовой. Здесь некогда гостили художник К. А. Коровин, певец Ф. И. Шаляпин. Даже по дворянским меркам начала ХХ века, усадьба была роскошной. Комлево Стоя на краю крутого берега реки Руза в деревне Комлево, кажется, что слова героини пьесы А. Н. Островского «Гроза» Катерины были сказаны именно здесь. Вы узнаете историю дворянского поместья, посетите храм Иконы Божьей Матери «Знамение» и мемориал в память жителей села Комлево, погибших во время Великой Отечественной войны. Руза Руза — небольшой уютный подмосковный городок. Здесь нет крупного промышленного производства. Сам Рузский край овеян немеркнущими ратными подвигами со времён нашествия орд татарских ханов, польско-литовских захватчиков и французской армии Наполеона. Во время обзорной экскурсии вы ознакомитесь с древней историей Рузы и увидите много значимых строений и мест городка. Важная информация:
- Удобная одежда и обувь по сезону.
- Можно взять с собой перекус и питьевую воду.
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
Расписание в определённые даты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тучково
- Аллея братьев Тучковых
- Комлево
- «Дом вкусных историй». Царский десерт и чаепитие
- Обзорная экскурсия по Рузе (на проезде)
- Парк «Городок» - древнее городище Рузского кремля
- Никольское-Гагарино: экскурсия по территории усадьбы князей Гагариных, храм Николая Чудотворца
- Ферма «Никольский сырный дворик»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Питание (оплачивается отдельно при бронировании)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро "Парк Победы", на парковке автобусов около музея-панорамы "Бородинская битва"
Завершение: 21:00 - Ориентировочное время прибытия в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание в определённые даты.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Удобная одежда и обувь по сезону
- Можно взять с собой перекус и питьевую воду
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
4870 ₽ за человека