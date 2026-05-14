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«С небес на дно…»: самая древняя профессия в Москве (18+)

Дома свиданий, криминал и самые грязные места столицы (во всех смыслах)
Как и в любом городе мира, летопись которого продолжается не одно столетие, в Москве есть множество интересных исторических уголков. Один из них находится у Трубной площади, где когда-то располагался район «Красных фонарей». Об этом месте свободной любви в центре первопрестольной и пойдёт речь на нашей экскурсии.
5
1 отзыв
«С небес на дно…»: самая древняя профессия в Москве (18+)
«С небес на дно…»: самая древняя профессия в Москве (18+)
«С небес на дно…»: самая древняя профессия в Москве (18+)

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • места домов свиданий, сохранившиеся до наших дней
  • историческую местность, которая считалась самым грязным местом Москвы во всех смыслах
  • крепость криминального мира столицы
  • локацию, где Владимир Гиляровский был ограблен и стал свидетелем убийства
  • и многие другие, достойные к посещению, места продажной любви

И узнаете:

  • как зарождалась самая древняя профессия в Москве
  • что такое «жёлтый» билет, кому он выдавался и почему носил такое название
  • как в этих краях оказался А. П. Чехов и почему так долго здесь прожил
  • почему район носил название «Драчёвка» и почему его также называли «Грачёвкой»
  • какие три дома воплощали в себе поговорку «С небес на дно…»

А также всю историю древнейшей профессии до наших дней — без цензуры.

Организационные детали

  • Маршрут полностью пешеходный. Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Программа 18+
  • Возможно увеличение размера группы по предварительной договорённости
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4567 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
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где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Кристина
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории о российских куртизанках и их судьбах. Слушали с подругами с огромным интересом, словно перенеслась в XIX век. Отдельное спасибо за остановку на бокал вина по пути и замечательные общие фото)
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории
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