Как и в любом городе мира, летопись которого продолжается не одно столетие, в Москве есть множество интересных исторических уголков. Один из них находится у Трубной площади, где когда-то располагался район «Красных фонарей». Об этом месте свободной любви в центре первопрестольной и пойдёт речь на нашей экскурсии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- места домов свиданий, сохранившиеся до наших дней
- историческую местность, которая считалась самым грязным местом Москвы во всех смыслах
- крепость криминального мира столицы
- локацию, где Владимир Гиляровский был ограблен и стал свидетелем убийства
- и многие другие, достойные к посещению, места продажной любви
И узнаете:
- как зарождалась самая древняя профессия в Москве
- что такое «жёлтый» билет, кому он выдавался и почему носил такое название
- как в этих краях оказался А. П. Чехов и почему так долго здесь прожил
- почему район носил название «Драчёвка» и почему его также называли «Грачёвкой»
- какие три дома воплощали в себе поговорку «С небес на дно…»
А также всю историю древнейшей профессии до наших дней — без цензуры.
Организационные детали
- Маршрут полностью пешеходный. Достопримечательности осматриваем снаружи
- Программа 18+
- Возможно увеличение размера группы по предварительной договорённости
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4567 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Дмитрию за экскурсию! За смелость показать «изнанку» старой Москвы — её злачные переулки. Истории о российских куртизанках и их судьбах. Слушали с подругами с огромным интересом, словно перенеслась в XIX век. Отдельное спасибо за остановку на бокал вина по пути и замечательные общие фото)
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