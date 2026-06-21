Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Сотни мужчин ежедневно стремились сюда — на Грачевку, в местный квартал красных фонарей. Здесь легко можно было развлечься с дамами с непристойными манерами и игривым взглядом, фривольными «вдовушками» в траурных нарядах, манерными гимназистками, ищущими легкого заработка, и деревенскими бабами. Публичные дома эконом-класса соседствовали с элитными, а в трактирах от клиентов не было отбоя. И все это совершенно легально! Как так получилось в царской России? Мы приоткроем тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки, поговорим о жизни с «желтым билетом» и завсегдатаях домов терпимости и вспомним литературные произведения, рожденные на этих улицах.
Калейдоскоп столичной жизни
Гид расскажет, что изначально вывешивали вместо красного фонаря как символ «профессии», кто был главой знаменитой банды «Черная кошка», какие расценки существовали в тогдашних борделях и где готовил свое покушение на императора Александра II террорист Каракозов. А кроме того — как предлагала решить демографические проблемы Александра Коллонтай и какой пиар-ход придумал купец Петр Сысоев для рекламы своего ремесла. В ходе необычной прогулки вы узнаете:
когда произошла легализация проституции
кем была Эмилия Хатунцева
что такое «турецкая комната» и кто любил ее посещать
где в юности жил Антон Павлович Чехов и как Гиляровский чуть не распрощался с жизнью в московских трущобах
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых слушателей (18+). Мы можем попросить документы для проверки возраста участников
Запрещено посещение экскурсии в состоянии алкогольного опьянения
В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
С вами будет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
в субботу в 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 44771 туриста
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю.
Наша команда читать дальшеуменьшить
— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход.
Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Альберт
Потрясающая экскурсия! Без преувеличения — одна из самых необычных и захватывающих прогулок по Москве, на которых мне доводилось побывать. Казалось бы, о столице уже знаешь очень многое, но эта экскурсия открыла совершенно новую, малоизвестную страницу истории города.
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S
Svetlana
Живая и позновательная подача материала. Все полтора часа гид держит аудиторию, отвлекаться не хочется. Очень понравилось!
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Виталина
Интересно,информативно, достаточно,что бы блеснуть в компании знаниями по этой теме) маршрут с остановками в знаковых местах. Экскурсовод великолепно владеет темой, с шутками,фотографиями и интересным рассказам полтора часа пролетело незаметно. Период до советского периода),а что было дальше слушайте на следующей экскурсии: секс в СССР
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Т
Тимур
в целом интересный материал. хотелось бы: 1. что бы экскурсовод помедленнее говорил, эта проблема многих экскурсоводов кто хочет уместить весь материал в заявленное время. На скорости речи 1,25 материал усваивается не весь и от части теряется интерес к рассказу. 2. хотелось интерактивности и вовлечения слушателей в экскурсию. Напрмер позадавать какие то вопросы, услышать их мнение и т. д.
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А
Анна
Экскурсия шикарна рассказчиком! Ольга такая харизматичная, так интересно и вкусно рассказывает, что хочется посетить с ней и другие экскурсии! Смотреть, если честно, особо по маршруту нечего. Но гид снабжает историями и архивными фото. Этого хватает. Очень рекомендую экскурсию как приятное и познавательное мероприятие.
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Елена
В 4 раз была на экскурсии с Ольгой, не перестаю восхищаться её интересной, весёлой подачей информации. Ранее, было рассказано о жизни выдающихся людей, о их быте, работе и строительстве тех читать дальшеуменьшить
или иных объектов. В этот раз я услышала и увидела Москву с другой стороны. Очень рассмешил тот факт, что солдаты строем ходили в публичные дома. Узнала о картине «Незнакомка» она же «Неизвестная». Экскурсия супер. Время проходит, к сожалению, очень быстро. Если честно, весь день бы слушала Ольгу. С нетерпением жду новых встреч.
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