Ольга проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

«Квартал красных фонарей» Москвы

Открыть «грязные секреты» столицы и узнать цену любви, прогуливаясь меж старинных домов терпимости

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Храмы, монастыри, консервативные нравы — в XIX веке в благочестивой Москве вдруг появляются переулочки с дурной репутацией.

Мы остановимся у публичных домов и поговорим о ночной жизни столицы ⭐️ в стародавние времена, вспомним гостей Грачевки и Сретенки и связанные с ними истории 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
«Квартал красных фонарей» Москвы
«Квартал красных фонарей» Москвы

Что вас ожидает

Секреты москвичей
Сотни мужчин ежедневно стремились сюда — на Грачевку, в местный «квартал красных фонарей». Здесь легко можно было развлечься с дамами с непристойными манерами и игривым взглядом, фривольными «вдовушками» в траурных нарядах, манерными гимназистками, ищущими легкого заработка, и деревенскими бабами. Публичные дома эконом-класса соседствовали с элитными, а в трактирах от клиентов не было отбоя. И все это совершенно легально! Как так получилось в царской России? Мы приоткроем тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки, поговорим о жизни с «желтым билетом» и завсегдатаях домов терпимости и вспомним литературные произведения, рожденные на этих улицах.

Калейдоскоп столичной жизни
Гид расскажет, что изначально вывешивали вместо красного фонаря как символ «профессии», кто был главой знаменитой банды «Черная кошка», какие расценки существовали в тогдашних борделях и где готовил свое покушение на императора Александра II террорист Каракозов. А кроме того — как предлагала решить демографические проблемы Александра Коллонтай и какой пиар-ход придумал купец Петр Сысоев для рекламы своего ремесла. В ходе необычной прогулки вы узнаете:

  • когда произошла легализация проституции
  • кем была Эмилия Хатунцева
  • что такое «турецкая комната» и кто любил ее посещать
  • где в юности жил Антон Павлович Чехов и как Гиляровский чуть не распрощался с жизнью в московских трущобах

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых слушателей
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды профессионалов и истинных москвоведов
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро «Сухаревская»
«Квартал красных фонарей» Москвы
«Квартал красных фонарей» Москвы
«Квартал красных фонарей» Москвы
«Квартал красных фонарей» Москвы
«Квартал красных фонарей» Москвы

Экскурсия проводится в субботу в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990
3 часа
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
135 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Экскурсия в Оружейную палату
1 990
2.5 часа
Экскурсия в Оружейную палату
18 отзывов
Знакомство с экспонатами музея-сокровищницы и историей Красной площади и Александровского сада
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
700
1.5 часа
Тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина
14 отзывов
Посетить захоронение у стен Кремля, увидеть вождя и узнать, какие истории хранит это место
Экскурсия по Московскому Кремлю
2 200
2.5 часа
Экскурсия по Московскому Кремлю
8 отзывов
Погрузиться в историю России, изучить памятники сердца столицы и посетить Успенский собор
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
1 900
2 часа
Москва-Сити и смотровая площадка — всё включено!
6 отзывов
Открыть историю нового архитектурного чуда и полюбоваться Москвой с 89 этажа
Москва: от Кремля до Зарядья
700
2 часа
Москва: от Кремля до Зарядья
3 отзыва
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов