Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Храмы, монастыри, консервативные нравы — в XIX веке в благочестивой Москве вдруг появляются переулочки с дурной репутацией. Мы остановимся у публичных домов и поговорим о ночной жизни столицы в стародавние времена, вспомним гостей Грачевки и Сретенки и связанные с ними истории.

Описание экскурсии

Секреты москвичей

Сотни мужчин ежедневно стремились сюда — на Грачевку, в местный квартал красных фонарей. Здесь легко можно было развлечься с дамами с непристойными манерами и игривым взглядом, фривольными «вдовушками» в траурных нарядах, манерными гимназистками, ищущими легкого заработка, и деревенскими бабами. Публичные дома эконом-класса соседствовали с элитными, а в трактирах от клиентов не было отбоя. И все это совершенно легально! Как так получилось в царской России? Мы приоткроем тайны дворов-колодцев и переулков Сретенки, поговорим о жизни с «желтым билетом» и завсегдатаях домов терпимости и вспомним литературные произведения, рожденные на этих улицах.

Калейдоскоп столичной жизни

Гид расскажет, что изначально вывешивали вместо красного фонаря как символ «профессии», кто был главой знаменитой банды «Черная кошка», какие расценки существовали в тогдашних борделях и где готовил свое покушение на императора Александра II террорист Каракозов. А кроме того — как предлагала решить демографические проблемы Александра Коллонтай и какой пиар-ход придумал купец Петр Сысоев для рекламы своего ремесла. В ходе необычной прогулки вы узнаете:

когда произошла легализация проституции

кем была Эмилия Хатунцева

что такое «турецкая комната» и кто любил ее посещать

где в юности жил Антон Павлович Чехов и как Гиляровский чуть не распрощался с жизнью в московских трущобах

Организационные детали