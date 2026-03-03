Г Гончарова Отличная экскурсия! Очень понравилось! Шикарный особняк и экскурсовод Екатерина! Огромное спасибо вам и рекомендую всем к посещению!

Ю Юлия Очень много людей. Заявлено было не более 30 человек, а по факту человек 45.

М Марина Экскурсия в особняк Стахеева интересная и познавательная. Мы посетили особняк 1 марта. Из недостатков: слишком большая группа около 40 человек. Такой формат для экскурсии по особняку неудобен. Думаю что надо ограничиться группой 20 человек. Это будет нормально.

е евгения Экскурсия была познавательна. гид молодец. .

Т Татьяна Интересна была путевая экскурсия. Нам показали и рассказали о высотке Красные ворота, и о других интересных местах по дороге к особняку. Внутри также было интересно, и красиво, завораживало.

Мы с подругой довольны тем, что мы попали на эту экскурсию!

И Ирина Прекрасный экскурсовод, грамотная речь, продуманная подача интересного материала. Очень понравилось. Была очень большая группа, но это не испортило впечатления, так как было только одно маленькое помещение куда вся группа разом не поместилась, а организовано все так, что потом можно было туда вернуться и все рассмотреть и сфотографировать. Прекрасная экскурсия, всем рекомендую.

П Павел .Экскурсия продолжалась в приятном темпе,без подгонов и ускорений. Экскурсовод расскала всё, и даже больше, ответила на все вопросы, так что отдельная благодарность ведущей!

У Ульянова Все понравилось! Экскурсовод в легкой форме подает информацию. И отдохнули и получили информацию. Все классно!

С Светлана Экскурсия хорошо организована. Прекрасный рассказ гида. Усадьба Стахеева очень понравилась. Даже и не догадывались, что такая красота находится совсем рядом. Спасибо большое за проведённое время 🙏

На самой экскурсии не хватало наушников для читать дальше слышимости и только за это ставлю 4*. Стоимость экскурсии не маленькая,но можно же в эту стоимость включить и выдачу наушников туристам. Пожалуйста решите эту проблему и думаю,что туристы вам будут очень благодарны Сама экскурсия очень понравилась. Усадьба превосходная во всем своем великолепии. Все залы очень нуждаются в реставрации. Где-то краска вся облупилась на стенах, лепнина сыпется.

Г Галина Прекрасный гид, знающий свой материал. Очень красивый интерьер особняка.

А Анна Особняк в хорошем состоянии. Экскурсовод Светлана прекрасно ведет экскурсии!

И Ирина Получили большое удовольствие от экскурсии и особенно от экскурсовода))

Интересный рассказ, грамотная речь, много интересных фактов узнали о Москве и москвичах 20 века, спасибо 🤗

Е Елена Катя - чудесный экскурсовод! Живой, интереснейший рассказ! 1,5 часа на одном дыхании:)