Изящные готические комнаты, сфинксы, истории огромного богатства и неостановимого азарта карточной игры — всё смешалось в жизни золотопромышленника Стахеева и его особняка-самородка за миллион царских рублей.
Здесь каждая деталь — от факелов до витражей — говорит о богатстве, могуществе и удивительной жизни, которую Стахеев прожигал ярче всех. Обо всем этом поговорим на нашей экскурсии.
Описание экскурсииТайны особняка Стахеева Как построить дорогущий особняк, проиграть 15 миллионов и получать пенсию от казино в Монте-Карло? Расскажет золотопромышленник Стахеев, владевший «недвижкой» по всей Москве. Особняк появился для коммерческих целей — реклама строительных и отделочных материалов, которыми торговала фирма Стахеева. Скульптор Гладков переосмыслил историю, и в каждом зале раскрыл свой стиль: готика, восток, барокко, сфинксы… За 100 лет здесь почти ничего не поменялось — люстры и торшеры-факелы, узорные паркеты и дубовая мебель. Такое редко встретишь в московским домах! Мы с вами:
- пойдём в готический зал с витражными окнами, камином из Франции и шкафами от Мюра и Мерилиза (современного ЦУМа).
- отыщем чудом сохранившиеся детали: старинные замки, ручки и изящная плитка;
- заглянем за дверь готического зала — там расположилась курительная комната в мавританском стиле, покрытая бесконечной узорной арабеской. Посередине — действующий камин, как и все остальные в особняке;
- в столовой увидим страннейшую вещь — стол без ножек в стиле рококо. Потом вдруг поднимем голову и обомлеем — на потолке цветёт сакура! Как такой особняк прошел сквозь турбулентную эпоху — загадка, на которую, возможно, мы и найдем ответ.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гончарова
3 мар 2026
Отличная экскурсия! Очень понравилось! Шикарный особняк и экскурсовод Екатерина! Огромное спасибо вам и рекомендую всем к посещению!
Юлия
2 мар 2026
Очень много людей. Заявлено было не более 30 человек, а по факту человек 45.
Марина
1 мар 2026
Экскурсия в особняк Стахеева интересная и познавательная. Мы посетили особняк 1 марта. Из недостатков: слишком большая группа около 40 человек. Такой формат для экскурсии по особняку неудобен. Думаю что надо ограничиться группой 20 человек. Это будет нормально.
евгения
24 фев 2026
Экскурсия была познавательна. гид молодец. .
Татьяна
16 фев 2026
Интересна была путевая экскурсия. Нам показали и рассказали о высотке Красные ворота, и о других интересных местах по дороге к особняку. Внутри также было интересно, и красиво, завораживало.
Мы с подругой довольны тем, что мы попали на эту экскурсию!
Ирина
16 фев 2026
Прекрасный экскурсовод, грамотная речь, продуманная подача интересного материала. Очень понравилось. Была очень большая группа, но это не испортило впечатления, так как было только одно маленькое помещение куда вся группа разом не поместилась, а организовано все так, что потом можно было туда вернуться и все рассмотреть и сфотографировать. Прекрасная экскурсия, всем рекомендую.
Павел
11 фев 2026
.Экскурсия продолжалась в приятном темпе,без подгонов и ускорений. Экскурсовод расскала всё, и даже больше, ответила на все вопросы, так что отдельная благодарность ведущей!
Ульянова
9 фев 2026
Все понравилось! Экскурсовод в легкой форме подает информацию. И отдохнули и получили информацию. Все классно!
Светлана
9 янв 2026
Экскурсия хорошо организована. Прекрасный рассказ гида. Усадьба Стахеева очень понравилась. Даже и не догадывались, что такая красота находится совсем рядом. Спасибо большое за проведённое время 🙏
Елена
9 янв 2026
Сама экскурсия очень понравилась. Усадьба превосходная во всем своем великолепии. Все залы очень нуждаются в реставрации. Где-то краска вся облупилась на стенах, лепнина сыпется.
На самой экскурсии не хватало наушников для
Галина
6 янв 2026
Прекрасный гид, знающий свой материал. Очень красивый интерьер особняка.
Анна
5 янв 2026
Особняк в хорошем состоянии. Экскурсовод Светлана прекрасно ведет экскурсии!
Ирина
4 янв 2026
Получили большое удовольствие от экскурсии и особенно от экскурсовода))
Интересный рассказ, грамотная речь, много интересных фактов узнали о Москве и москвичах 20 века, спасибо 🤗
Елена
28 дек 2025
Катя - чудесный экскурсовод! Живой, интереснейший рассказ! 1,5 часа на одном дыхании:)
Полина
22 дек 2025
Большое спасибо за организацию экскурсии в великолепный особняк Стахеева! Отличная работа гида, все четко по времени, слушать интересно! Обязательно буду рекомендовать данную экскурсию друзьям!
