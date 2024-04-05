Откройте для себя древний Посад! Приглашаю Вас на обзорную экскурсию на винтажном автомобиле с прозрачной крышей по родному Сергиеву Посаду.
Со мной вы переместитесь на 700-100 лет назад и узнаете о
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Интересный рассказ и красивые виды. Мы поедем по всем основным видовым площадкам, и старому городу с его крутыми переулками, куда обычные туристы не заглядывают, это позволит увидеть подлинную красоту Сергиева Посада и Лавры. Вы сможете сделать красивые фото, увидеть старый город, его слободы, значимые дома, памятники набережные и крутые переулки. Экскурсия занимает около 1,5 часов за это время посетим все интересные окрестности. В хорошую погоду снимаем тент и катим радуясь солнцу и ветру. Зимой мы едем под прозрачной крышей, включаем мощный автономный отопитель, можно заказать чай и глинтвейн. Чай и конфеты стоят 500 рублей на всех, глинтвейн 1100 на всех. Важная информация:
- Можем забрать Вас из отеля 400 рублей и вернуть в отель тоже 400 рублей, при наличии свободного от заказов времени, обычно возможно в будни.
- Минимальный состав группы 3 человека.
Важная информация: Минимум три человека или 6600 рублей, если Вас больше, то доплата на месте со скидкой.
- Позвоните заранее, обычно мы связываемся через Whats.
- App.
Зимой с 9:00, каждый час до 16:00 Летом с 9:00 до 20:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Виды Лавры с северной, западной и южной стороны
- Старый город
- Набережные рек Вондюги, Кончуры и Копнинки
- Ильинскую, Воскресенскую и Всехсвятскую церкви
- Пафнутьев сад
- Источник Саввы Сторожевского
- Памятник Петру и Февронье
- Келарский и Банный пруд
- Музей Бартрама
- Красную горку
- Блинную горку
- Бульвар Кузнецова
Что включено
- Услуги гида
- Прогулка на авто
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры)
- Чай, конфеты, глинтвейн (приобретаются дополнительным билетом)
- Продление экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица 1 Ударной армии д1, Сергиев Посад
Завершение: Улица 1 Ударной армии д1 или музей «Жили были» по вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Зимой с 9:00, каждый час до 16:00 Летом с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Минимум три человека или 6600 рублей, если Вас больше, то доплата на месте со скидкой
- Позвоните заранее, обычно мы связываемся через WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
5 апр 2024
Прогулка по Сергиев-Посаду в приятной компании и на необычном для нашего времени автомобиле оказалась интересной и познавательной. Евгений рассказал исторические факты, на мой взгляд не стандартные. Очень рекомендую такого рода экскурсии,. Очень радует, что так много красивых мест в России 💖
