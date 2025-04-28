Готовы узнать неизвестные факты из жизни великого поэта? Тогда добро пожаловать на экскурсию! Мы прогуляемся по есенинским местам Москвы, заглянем в Померанцев переулок и разберёмся, почему в особняке Айседоры Дункан с поэтом творилась чертовщина. А после согреемся в уютной квартире его первой сожительницы на Арбате и раскроем множество тайн.
Описание экскурсии
- Померанцев переулок. Здесь находится квартира, из которой Есенин сбежал в своё последнее смертельное турне
- Необычный дом в Сеченовском переулке, где ютилась главная муза поэта Зинаида Райх и откуда она отправилась в психбольницу
- Особняк Айседоры Дункан, где с поэтом происходили странные вещи
- Культурный центр Есенина — квартира его первой сожительницы Анны Изрядновой. Вы увидите место, куда Есенин заезжал перед смертью и где сжигал свои рукописи. Рассмотрите множество подлинных вещей поэта, в том числе его рюмку и бритвенный станок
Я расскажу, что скрывал Есенин и каким человеком он был на самом деле. Вы узнаете, от кого он убегал и кого называл «проклятой» и «волосатой уродицей». Мы поговорим о последних днях жизни поэта и пройдёмся его маршрутом. Раскроем, что он делал перед смертью и как выглядел.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на участников с 16 лет
- Первая часть программы проходит на улице (не более часа), вторая — в культурном центре Есенина на Арбате
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 368 туристов
Журналистка. Живу в Москве 10 лет. Обожаю читать. В экскурсиях не перевираю и рассказываю только правдивые факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
28 апр 2025
Была на экскурсии с Дарьей. Я в полнейшем восторге! Невероятно интересная экскурсия. Чувствуется, как Дарья увлечена темой и с каким трепетом об этом рассказывает- это завораживает и хочется слушать её рассказы бесконечно. Всем рекомендую!
Е
Евгения
24 мар 2025
Дарья-великолепный экскурсовод! Достаточно интересный маршрут экскурсии и рассказ Дарьи о жизни великого поэта оставил у меня только положительные впечатления! Очень ценно,что Дарья с такой любовью и благоговением рассказывает о жизни
Вероника
1 мар 2025
Отличная экскурсия!! Я просто отдохнула душой. Даже уходить не хотела. Дарья интересный рассказчик. Влюбилась в Есенина еще больше!!
Дмитрий
13 фев 2025
Замечательная экскурсия. Дарья рассказывает про Сергея Есенина живым языком и, что подкупает больше всего, с горящими глазами. Видно, что тема самой ей очень интересна и она разбирается в ней очень
Т
Татьяна
9 фев 2025
Сказать что я в восторге, это ничего не сказать!
Замечательная экскурсия, Дарья не только как гид мне очень понравилась, но и как человек.
Обязательно Дарью рекомендую на все 10000% из 100% 😊
Замечательная экскурсия, Дарья не только как гид мне очень понравилась, но и как человек.
Обязательно Дарью рекомендую на все 10000% из 100% 😊
А
Анжелика
9 фев 2025
Прекрасный экскурсовод Дарья высокопрофессионально подходит к своей работе! экскурсия прошла на одном дыхании, насыщенная фактами и событиями великого поэта!
А
Анна
9 фев 2025
Я в восторге! Экскурсия началась с пешего маршрута, мы прошлись по знаковым местам жизни Есенина. Дарья безумно интересно рассказывает, с уникальными деталями, раскрывая образ человека со всех сторон: и как
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в пятницу в 16:00, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 16:00
21 дек в 17:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф, в тени Есенина
Литературная прогулка по Москве 1920-х годов. Узнайте, как имажинисты творили, жили и дружили в сердце столицы, оставив свой след в истории
Начало: У метро «Пушкинская»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.