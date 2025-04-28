читать дальше

великого поэта, и как простого человека.

Потом мы дошли до центра Есенина, там экскурсию уже продолжила сотрудница центра. Невероятные впечатления! мы были в коммунальной комнате первой жены Есенина, где она жила с его внебрачным сыном, а поэт их навещал. Коснулись истории в прямом смысле слова. Были на кухне, где они пили чай, у печи, где поэт жег свои бумаги. На полках лежат первые издания, висят фотографии, картины, стоят бюсты. В каждом уголке есть детали, раскрывающие жизнь поэта.

Очень советую!