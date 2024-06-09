Я расскажу, что происходило с архитектурой и бытом в 20-е годы прошлого века и почему авангард — краткий миг свободы творчества и фантастических идей. Вы увидите самую удивительную башню России, дома-коммуны и бывший крематорий.
Узнаете, что такое супрематическая навигация, как выглядит машина для жилья и почему советским людям нельзя было наводить дома уют.
Узнаете, что такое супрематическая навигация, как выглядит машина для жилья и почему советским людям нельзя было наводить дома уют.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На нашем пути — такие достопримечательности:
- Шуховская телебашня. Она — символ нового мира и отправная точка, с которой началась авангардная архитектура Шаболовки.
- Экспериментальная школа-гигант на 2400 учеников с совершенно новым подходом к обучению. Её создали для детей рабочих.
- Хавско-Шаболовский жилмассив. Комплекс зданий с уникальной планировкой, где можно заблудиться, если не использовать систему супрематической навигации.
- Дом-коммуна на Лестева. Первый дом переходного типа с новым подходом к бытовой жизни трудящихся.
- Церковь Серафима Саровского — бывший первый советский крематорий. Здесь были кремированы Маяковский, Горький, Чкалов.
- Дом-коммуна на Орджоникидзе. Студенческое общежитие, которое должно было стать машиной для жилья.
А ещё я расскажу:
- Как достижения инженеров повлияли на новую архитектуру.
- Какой объект натолкнул Шухова на создание сетчатой конструкции башни.
- Почему советским жителям не рекомендовали иметь дома уютную обстановку.
- И многое другое!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Привет, друзья! Меня зовут Анна, я родилась в Москве, окончила Университет культуры и Школу гидов. Люблю неочевидные локации, в которых скрыта невероятная красота. Научу вас подмечать детали и находить прекрасное. А также расскажу истории людей, которые жили и творили в столице. Имею подтверждённую Министерством туризма аккредитацию.Задать вопрос
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