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Я расскажу, что происходило с архитектурой и бытом в 20-е годы прошлого века и почему авангард — краткий миг свободы творчества и фантастических идей. Вы увидите самую удивительную башню России, дома-коммуны и бывший крематорий.



Узнаете, что такое супрематическая навигация, как выглядит машина для жилья и почему советским людям нельзя было наводить дома уют.