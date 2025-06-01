Мои заказы

Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской

Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Конечно, любоваться лепниной и парадными арками легче, чем оценить неочевидную красоту «серых унылых коробок». Я хочу показать вам, что советская архитектура тоже может быть привлекательной.

Мы изучим детали авангарда и модернизма, проникнемся идеями архитекторов, погрузимся в советский быт и посмотрим другими глазами на районы, где живём и работаем.
5
9 отзывов
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Человейники и Новую Москву 30-х годов
  • Галерею, где хранятся воспоминания и остатки быта жителей района
  • Красно-белую феерию супрематизма, в которую превратилась блёклая советская архитектура
  • Яркий образец московской реновации 70-х, в результате которой вместо 20 маленьких и стареньких домишек появился один огромный
  • Самый дорогой столичный рынок, откуда можно отправиться в «путешествие вокруг света за 80 минут»
  • Первый советский шоппинг—молл
  • Маленький «Сидней» в Москве

Вы узнаете:

  • Почему Шаболовская башня сетчатая и как её автор чудом избежал расстрела
  • Что общего между телескопом и телебашней
  • Что такое дом-коммуна и на что тратился «общак»
  • Какие галоши носили советские модницы
  • Как и где в центре города «делают деньги»
  • В каком магазине «торгуют» орденами и наградами
  • Почему известный дом-корабль называли ещё «верблюдом» и «домом холостяка»
  • Отчего его жители особенно радовались своим квартирам во время самоизоляции из-за ковида

Организационные детали

Галерею осматриваем только снаружи. После программы вы сможете посетить ее самостоятельно по желанию. Вход в галерею — 300 ₽/чел., 200 ₽/льготный для пенсионеров.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Елена. Влюбляю в Москву с первой экскурсии. Несколько фактов обо мне. Люблю восторженно рассказывать о Москве и считаю её лучшим городом на Земле, поэтому 2 года назад окончила
школу гида «Москва глазами инженера», чтобы делиться своей любовью профессионально! Я родом из Башкирии. Но в отличии от жён декабристов, которые последовали за мужьями в Сибирь, я, как жена программиста, 9 лет назад переехала в Москву (ни разу об этом не пожалела). Я по жизни отличница (медаль в школе и красный диплом в универе), и это помогает мне очень тщательно готовить свои экскурсии (читаю много книг, хожу в библиотеки и посещаю галереи и музеи). Хоть я и отличница, но не зануда. Поэтому люблю проводить лёгкие, эмоциональные экскурсии, где царит непринуждённая обстановка и живое общение.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Ольга
Ольга
1 июн 2025
Отличная экскурсия с прекраснейшим экскурсоводом!:)
Елена рассказывает интересно, с задором, создает и поддерживает интересный диалог, а не просто что-то рассказывает монотонно.
Мы отлично провели субботний день в хорошей компании. Рекомендую.
Мераб
Мераб
25 мая 2025
Отличная экскурсия от професионпльного гида и позитивного человека
Е
Екатерина
13 апр 2025
Большое спасибо Елене за потрясающую прогулку! Легко, увлекательно, заряжающе. Гид отдает гораздо больше, чем ожидаешь. И временем, и энергетикой, и знаниям.

Красота и правда в глазах смотрящего. Начинаешься смотреть по-новому даже на самые обычные (на первый взгляд) места. А вместе с Еленой знакомство с Москвой превращается в настоящее увлекательное путешествие
Алексей
Алексей
4 авг 2024
Сейчас пришел домой после экскурсии "Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской".
Елена - отличный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Мы узнали много нового про свой родной город Чувствуется, что проделана большая и кропотливая работа над материалом при подготовки к экскурсии. Рекомендую всем не задумываясь заказать такую прогулку.
Елена! Желаем больших творческих успехов!!!
Марина
Марина
13 апр 2024
Елена и ее экскурсия прекрасны! Елена увлекает рассказом, энергией, улыбкой и потрясающим подходом. Очень внимательный, интересный и профессиональный гид с прекрасными маршрутами! Очень рекомендую!
Алёна
Алёна
4 мар 2024
Экскурсия понравилась: это тот случай, когда места, которые не близки чисто эстетически, становятся очень интересными, когда узнаёшь о них больше — и делаешь это с увлечённым гидом, конечно. Спасибо Елене
за душевную прогулку, наполненную любопытными фактами, неочевидными деталями и юмором! Всё, что заявлено в описании, мы увидели и узнали. И отдельно отмечу заботу: Елена выдала наушники, чтобы все хорошо её слышали, и продумала заходы в помещения, чтобы погреться.

Е
Екатерина
26 фев 2024
Большое спасибо Елене за экскурсию, всё очень понравилось! Несмотря на холод и серость в день нашей встречи, несмотря на специфичность архитектуры, ей удалось заинтересовать и увлечь своим рассказом. Елена очень
открытый, душевный и позитивный человек, и её приятно слушать. Плюс - всё было здорово организовано: нашей группе выдали аудиогиды, и было отлично слышно даже у шумного шоссе; были запланированы технические остановки и заходы в помещения, чтобы погреться. Рекомендую!

Жанна
Жанна
26 фев 2024
Это была не просто экскурсия - с отлично спланированным маршрутом и подобранным историческим материалом - но и душевная беседа. Очень понравилось исследовать знакомый район под другим углом, слушать воспоминания его
старожилов и личные истории. Под конец возникло ощущение, что мы с гидом Еленой знакомы уже много лет. То и дело мы обращались друг к другу:"А вы знаете?. .","А вы помните?. .","А у вас так было?". Спасибо за отличную прогулку по архитектурному заповеднику и приятный сюрприз в конце:)

Оксана
Оксана
26 фев 2024
Чудесная экскурсия с гидом Еленой. Понравилась как сама гид, так и подача материала — как-будто гуляешь с другом-интеллектуалом, который рассказывает много всего интересного про дома-коммуны, конструктивизм, Шухова, но при этом не забывает вести диалог и с тобой лично)
Отдельную живость рассказу придают какие-то личным воспоминания гида, связанные с районом. Получилась очень тёплая и приятная прогулка, спасибо!
