Конечно, любоваться лепниной и парадными арками легче, чем оценить неочевидную красоту «серых унылых коробок». Я хочу показать вам, что советская архитектура тоже может быть привлекательной.
Мы изучим детали авангарда и модернизма, проникнемся идеями архитекторов, погрузимся в советский быт и посмотрим другими глазами на районы, где живём и работаем.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Человейники и Новую Москву 30-х годов
- Галерею, где хранятся воспоминания и остатки быта жителей района
- Красно-белую феерию супрематизма, в которую превратилась блёклая советская архитектура
- Яркий образец московской реновации 70-х, в результате которой вместо 20 маленьких и стареньких домишек появился один огромный
- Самый дорогой столичный рынок, откуда можно отправиться в «путешествие вокруг света за 80 минут»
- Первый советский шоппинг—молл
- Маленький «Сидней» в Москве
Вы узнаете:
- Почему Шаболовская башня сетчатая и как её автор чудом избежал расстрела
- Что общего между телескопом и телебашней
- Что такое дом-коммуна и на что тратился «общак»
- Какие галоши носили советские модницы
- Как и где в центре города «делают деньги»
- В каком магазине «торгуют» орденами и наградами
- Почему известный дом-корабль называли ещё «верблюдом» и «домом холостяка»
- Отчего его жители особенно радовались своим квартирам во время самоизоляции из-за ковида
Организационные детали
Галерею осматриваем только снаружи. После программы вы сможете посетить ее самостоятельно по желанию. Вход в галерею — 300 ₽/чел., 200 ₽/льготный для пенсионеров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Шаболовская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 55 туристов
Меня зовут Елена. Влюбляю в Москву с первой экскурсии. Несколько фактов обо мне. Люблю восторженно рассказывать о Москве и считаю её лучшим городом на Земле, поэтому 2 года назад окончила
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
1 июн 2025
Отличная экскурсия с прекраснейшим экскурсоводом!:)
Елена рассказывает интересно, с задором, создает и поддерживает интересный диалог, а не просто что-то рассказывает монотонно.
Мы отлично провели субботний день в хорошей компании. Рекомендую.
Мераб
25 мая 2025
Отличная экскурсия от професионпльного гида и позитивного человека
Е
Екатерина
13 апр 2025
Большое спасибо Елене за потрясающую прогулку! Легко, увлекательно, заряжающе. Гид отдает гораздо больше, чем ожидаешь. И временем, и энергетикой, и знаниям.
Алексей
4 авг 2024
Сейчас пришел домой после экскурсии "Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской".
Елена - отличный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Мы узнали много нового про свой родной город Чувствуется, что проделана большая и кропотливая работа над материалом при подготовки к экскурсии. Рекомендую всем не задумываясь заказать такую прогулку.
Елена! Желаем больших творческих успехов!!!
Марина
13 апр 2024
Елена и ее экскурсия прекрасны! Елена увлекает рассказом, энергией, улыбкой и потрясающим подходом. Очень внимательный, интересный и профессиональный гид с прекрасными маршрутами! Очень рекомендую!
Алёна
4 мар 2024
Экскурсия понравилась: это тот случай, когда места, которые не близки чисто эстетически, становятся очень интересными, когда узнаёшь о них больше — и делаешь это с увлечённым гидом, конечно. Спасибо Елене
Е
Екатерина
26 фев 2024
Большое спасибо Елене за экскурсию, всё очень понравилось! Несмотря на холод и серость в день нашей встречи, несмотря на специфичность архитектуры, ей удалось заинтересовать и увлечь своим рассказом. Елена очень
Жанна
26 фев 2024
Это была не просто экскурсия - с отлично спланированным маршрутом и подобранным историческим материалом - но и душевная беседа. Очень понравилось исследовать знакомый район под другим углом, слушать воспоминания его
Оксана
26 фев 2024
Чудесная экскурсия с гидом Еленой. Понравилась как сама гид, так и подача материала — как-будто гуляешь с другом-интеллектуалом, который рассказывает много всего интересного про дома-коммуны, конструктивизм, Шухова, но при этом не забывает вести диалог и с тобой лично)
Входит в следующие категории Москвы
