Помотрим на Москву глазами выдающегося журналиста и писателя Владимира Гиляровского. Москву яркую и живую, где главную роль играют люди — извозчики, торговцы, ремесленники, знать и простые обыватели. Это будет путешествие во времени сквозь строки писателя, живое погружение в быт, нравы и души москвичей той эпохи.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Лилия Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Прогуляемся в самом центре столицы — оживим Москву цитатами Гиляровского и увидим её такой, какой её видел писатель:

Лубянская площадь — «сердце извозчичьей Москвы, где суетятся дворники и извозчики, воет губернский ветер и снуют городские беглецы»

— «сердце извозчичьей Москвы, где суетятся дворники и извозчики, воет губернский ветер и снуют городские беглецы» уютная улица Рождественка «с домами без пышности, но с душой и простотой»

«с домами без пышности, но с душой и простотой» оживлённый Кузнецкий Мост — «место, где торговля не замолкает, где каждый голос перекрывается криками»

— «место, где торговля не замолкает, где каждый голос перекрывается криками» величественные Сандуны — «дворец бань, куда сходятся все сословия, от дворян до торговцев»

— «дворец бань, куда сходятся все сословия, от дворян до торговцев» тихий Столешников переулок , где жил бытописец Москвы

, где жил бытописец Москвы Большая Дмитровка и Театральная площадь — центр культурной жизни столицы, где поговорим о яркой жизни московских театралов

Кому подойдёт

Любителям истории и литературы, которые хотят глубже понять московскую жизнь конца 19 — начала 20 веков через живые рассказы и литературные образы Владимира Гиляровского.