Помотрим на Москву глазами выдающегося журналиста и писателя Владимира Гиляровского.
Москву яркую и живую, где главную роль играют люди — извозчики, торговцы, ремесленники, знать и простые обыватели.
Это будет путешествие во времени сквозь строки писателя, живое погружение в быт, нравы и души москвичей той эпохи.
Описание экскурсии
Прогуляемся в самом центре столицы — оживим Москву цитатами Гиляровского и увидим её такой, какой её видел писатель:
- Лубянская площадь — «сердце извозчичьей Москвы, где суетятся дворники и извозчики, воет губернский ветер и снуют городские беглецы»
- уютная улица Рождественка «с домами без пышности, но с душой и простотой»
- оживлённый Кузнецкий Мост — «место, где торговля не замолкает, где каждый голос перекрывается криками»
- величественные Сандуны — «дворец бань, куда сходятся все сословия, от дворян до торговцев»
- тихий Столешников переулок, где жил бытописец Москвы
- Большая Дмитровка и Театральная площадь — центр культурной жизни столицы, где поговорим о яркой жизни московских театралов
Кому подойдёт
Любителям истории и литературы, которые хотят глубже понять московскую жизнь конца 19 — начала 20 веков через живые рассказы и литературные образы Владимира Гиляровского.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 595 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
