Рассказ пойдет о писательницах, поэтессах и музах Переделкино. Гид проведет нас по улицам писательского поселка.
Мы посетим дачу великого поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко и услышим удивительную историю его отношений с Беллой Ахмадуллиной.
Для нас распахнутся двери закрытого для свободного посещения дома писательницы Галины Серебряковой, которую свои прозвали «советской Валькирией», а англичане называли «Dark Beauty» —Темная красавица.
Мы посетим дачу великого поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко и услышим удивительную историю его отношений с Беллой Ахмадуллиной.
Для нас распахнутся двери закрытого для свободного посещения дома писательницы Галины Серебряковой, которую свои прозвали «советской Валькирией», а англичане называли «Dark Beauty» —Темная красавица.
Описание экскурсии
Оазис творчества и богемы Созданный в 1930 году специально для мастеров слова дачный кооператив Переделкино сразу же превратился в оазис творчества и богемы. Здесь деятели искусства черпали вдохновение. На дачах собирались веселые и шумные компании, коротались лирические вечера под задушевные беседы и разворачивались такие любовные истории и драмы, которые впору было описывать в романах самих дачников. О роковых музах, поэтессах и писательницах Переделкино и пойдет наш увлекательный рассказ. Талантливый экскурсовод проведет нас заветными тропами мимо дач знаменитых жительниц Переделкино и поведает удивительные истории женских судеб… Истории женских судеб • Вы увидите скромную дачу Лили Брик, где она жила в своем третьем замужестве, принимала Сергея Параджанова, Эльдара Рязанова и Ив-Сен-Лорана и где в итоге покончила с собой в возрасте 86 лет.
- Любуясь переделкинским Домом Творчества, услышим рассказ о его знаменитых постоялицах, например, о сестре Марины Цветаевой — Анастасии, благодаря которой живо творчество Марины. Не все знают, что Анастасия тоже писала замечательные стихи, которые обязательно прозвучат для нас.
- Услышим рассказ о женской судьбе писательницы Евгении Гинзбург: ее не сломили 20 лет лагерей, и она подарила миру великого сына — писателя Василия Аксёнова.
А еще узнаем почти анекдотические истории, которые постоянно происходили с, пожалуй, самой знаменитой постоялицей Дома Творчества — Мариэттой Шагинян. Не все знают, что Шагинян была одной из самых знаменитых поэтесс Серебряного века. Ее стихи были более знамениты, чем стихи Ахматовой! Историй любви поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко Вы узнаете о любви знаменитого поэта и самой красивой поэтессы Советского Союза Беллы Ахмадуллиной. Вы узнаете, как Евтушенко влюбился в Ахмадуллину, еще не видя ее, об их недолгом счастье. Несмотря на расставание и новые браки, они не забудут свою первую любовь, и эхо этих чувств будет звучать в их поэзии долгие годы. На лето и рождественские каникулы, даже из Америки, куда поэт уедет преподавать литературу, Евтушенко всегда будет возвращаться в свое Переделкино, на свою любимую дачу. Страстный коллекционер живописи, Евтушенко завещал государству потрясающую коллекцию шедевров Шагала, Пиросмани, Сикейроса, Пикассо и еще почти ста художников всего мира. Мы обязательно увидим эти знаменитые картины. В ходе прогулки также узнаем:.
А еще узнаем почти анекдотические истории, которые постоянно происходили с, пожалуй, самой знаменитой постоялицей Дома Творчества — Мариэттой Шагинян. Не все знают, что Шагинян была одной из самых знаменитых поэтесс Серебряного века. Ее стихи были более знамениты, чем стихи Ахматовой! Историй любви поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко Вы узнаете о любви знаменитого поэта и самой красивой поэтессы Советского Союза Беллы Ахмадуллиной. Вы узнаете, как Евтушенко влюбился в Ахмадуллину, еще не видя ее, об их недолгом счастье. Несмотря на расставание и новые браки, они не забудут свою первую любовь, и эхо этих чувств будет звучать в их поэзии долгие годы. На лето и рождественские каникулы, даже из Америки, куда поэт уедет преподавать литературу, Евтушенко всегда будет возвращаться в свое Переделкино, на свою любимую дачу. Страстный коллекционер живописи, Евтушенко завещал государству потрясающую коллекцию шедевров Шагала, Пиросмани, Сикейроса, Пикассо и еще почти ста художников всего мира. Мы обязательно увидим эти знаменитые картины. В ходе прогулки также узнаем:.
• А еще узнаем почти анекдотические истории, которые постоянно происходили с, пожалуй, самой знаменитой постоялицей Дома Творчества — Мариэттой Шагинян. Не все знают, что Шагинян была одной из самых знаменитых поэтесс Серебряного века. Ее стихи были более знамениты, чем стихи Ахматовой! Историй любви поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко Вы узнаете о любви знаменитого поэта и самой красивой поэтессы Советского Союза Беллы Ахмадуллиной. Вы узнаете, как Евтушенко влюбился в Ахмадуллину, еще не видя ее, об их недолгом счастье. Несмотря на расставание и новые браки, они не забудут свою первую любовь, и эхо этих чувств будет звучать в их поэзии долгие годы. На лето и рождественские каникулы, даже из Америки, куда поэт уедет преподавать литературу, Евтушенко всегда будет возвращаться в свое Переделкино, на свою любимую дачу. Страстный коллекционер живописи, Евтушенко завещал государству потрясающую коллекцию шедевров Шагала, Пиросмани, Сикейроса, Пикассо и еще почти ста художников всего мира. Мы обязательно увидим эти знаменитые картины. В ходе прогулки также узнаем:
- где находится Переделкинский «Бермудский квадрат»;
- куда ведет аллея «Мрачных классиков»;
- где жила поэтесса-«антигероиня» Переделкино;
- о любовных коллизиях и местном романе Анны Ахматовой;
- о происхождении и семейных традициях «неземной поэтессы» Лидии Либединской. Экскурсия в дом писательницы Галины Серебряковой Для нас распахнутся двери закрытого для свободного посещения дома еще одной знаменитой обитательницы Переделкино — писательницы Галины Серебряковой, которую свои называли «советской Валькирией», а англичане величали «Dark Beaty» («Темная красавица»). Это будет уникальная возможность попасть внутрь сохранившейся дачи с подлинными интерьерами, увидеть обстановку, книги, редкие старинные фотографии. Вас также ждет свободное время на территории поселка писателей.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача Лили Брик
- Дом Творчества
- Дача Евгения Евтушенко
- Дом писательницы Галины Серебряковой
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Кутузовский проспект
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Я была на этой экскурсии 13.06.26.
Атмосферно и познавательно, но есть пара нюансов.
Хочу поблагодарить организаторов за эту экскурсию. Сама идея — взглянуть на знаменитое писательское место через судьбы великих женщин того
Атмосферно и познавательно, но есть пара нюансов.
Хочу поблагодарить организаторов за эту экскурсию. Сама идея — взглянуть на знаменитое писательское место через судьбы великих женщин того
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