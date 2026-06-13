Оазис творчества и богемы Созданный в 1930 году специально для мастеров слова дачный кооператив Переделкино сразу же превратился в оазис творчества и богемы. Здесь деятели искусства черпали вдохновение. На дачах собирались веселые и шумные компании, коротались лирические вечера под задушевные беседы и разворачивались такие любовные истории и драмы, которые впору было описывать в романах самих дачников. О роковых музах, поэтессах и писательницах Переделкино и пойдет наш увлекательный рассказ. Талантливый экскурсовод проведет нас заветными тропами мимо дач знаменитых жительниц Переделкино и поведает удивительные истории женских судеб… Истории женских судеб • Вы увидите скромную дачу Лили Брик, где она жила в своем третьем замужестве, принимала Сергея Параджанова, Эльдара Рязанова и Ив-Сен-Лорана и где в итоге покончила с собой в возрасте 86 лет.

Любуясь переделкинским Домом Творчества, услышим рассказ о его знаменитых постоялицах, например, о сестре Марины Цветаевой — Анастасии, благодаря которой живо творчество Марины. Не все знают, что Анастасия тоже писала замечательные стихи, которые обязательно прозвучат для нас.

Услышим рассказ о женской судьбе писательницы Евгении Гинзбург: ее не сломили 20 лет лагерей, и она подарила миру великого сына — писателя Василия Аксёнова.

А еще узнаем почти анекдотические истории, которые постоянно происходили с, пожалуй, самой знаменитой постоялицей Дома Творчества — Мариэттой Шагинян. Не все знают, что Шагинян была одной из самых знаменитых поэтесс Серебряного века. Ее стихи были более знамениты, чем стихи Ахматовой! Историй любви поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко Вы узнаете о любви знаменитого поэта и самой красивой поэтессы Советского Союза Беллы Ахмадуллиной. Вы узнаете, как Евтушенко влюбился в Ахмадуллину, еще не видя ее, об их недолгом счастье. Несмотря на расставание и новые браки, они не забудут свою первую любовь, и эхо этих чувств будет звучать в их поэзии долгие годы. На лето и рождественские каникулы, даже из Америки, куда поэт уедет преподавать литературу, Евтушенко всегда будет возвращаться в свое Переделкино, на свою любимую дачу. Страстный коллекционер живописи, Евтушенко завещал государству потрясающую коллекцию шедевров Шагала, Пиросмани, Сикейроса, Пикассо и еще почти ста художников всего мира. Мы обязательно увидим эти знаменитые картины. В ходе прогулки также узнаем:.

А еще узнаем почти анекдотические истории, которые постоянно происходили с, пожалуй, самой знаменитой постоялицей Дома Творчества — Мариэттой Шагинян. Не все знают, что Шагинян была одной из самых знаменитых поэтесс Серебряного века. Ее стихи были более знамениты, чем стихи Ахматовой! Историй любви поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко Вы узнаете о любви знаменитого поэта и самой красивой поэтессы Советского Союза Беллы Ахмадуллиной. Вы узнаете, как Евтушенко влюбился в Ахмадуллину, еще не видя ее, об их недолгом счастье. Несмотря на расставание и новые браки, они не забудут свою первую любовь, и эхо этих чувств будет звучать в их поэзии долгие годы. На лето и рождественские каникулы, даже из Америки, куда поэт уедет преподавать литературу, Евтушенко всегда будет возвращаться в свое Переделкино, на свою любимую дачу. Страстный коллекционер живописи, Евтушенко завещал государству потрясающую коллекцию шедевров Шагала, Пиросмани, Сикейроса, Пикассо и еще почти ста художников всего мира. Мы обязательно увидим эти знаменитые картины. В ходе прогулки также узнаем:.

• А еще узнаем почти анекдотические истории, которые постоянно происходили с, пожалуй, самой знаменитой постоялицей Дома Творчества — Мариэттой Шагинян. Не все знают, что Шагинян была одной из самых знаменитых поэтесс Серебряного века. Ее стихи были более знамениты, чем стихи Ахматовой! Историй любви поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко Вы узнаете о любви знаменитого поэта и самой красивой поэтессы Советского Союза Беллы Ахмадуллиной. Вы узнаете, как Евтушенко влюбился в Ахмадуллину, еще не видя ее, об их недолгом счастье. Несмотря на расставание и новые браки, они не забудут свою первую любовь, и эхо этих чувств будет звучать в их поэзии долгие годы. На лето и рождественские каникулы, даже из Америки, куда поэт уедет преподавать литературу, Евтушенко всегда будет возвращаться в свое Переделкино, на свою любимую дачу. Страстный коллекционер живописи, Евтушенко завещал государству потрясающую коллекцию шедевров Шагала, Пиросмани, Сикейроса, Пикассо и еще почти ста художников всего мира. Мы обязательно увидим эти знаменитые картины. В ходе прогулки также узнаем: