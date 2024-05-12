читать дальше женщины", которым предстояло соперничать за мне внимание с самим дедушкой Лениным. Скажу честно: женские истории усадьбы интригуют гораздо больше, чем похождения Ильича. А в исполнении гида Алëны повествование превращается в настоящий спектакль, с грамотно продуманным сценарием и бережно подобранными фактами. Получила невероятное удовольствие и открыла для, себя новые имена. Искренне рекомендую эту экскурсию - как идею для поездки выходного дня, семейной прогулки, девичника или свидания.

Заинтересовалась этой экскурсией, как только она попалась мне на глаза - и не только потому, что Ленинские Горки это место с богатой историей. Очень хотелось узнать, кто же эти "4