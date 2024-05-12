Продуманная планировка, торжественные постройки, образцовый порядок — в Горках Ленинских всё указывает на то, что расцвету усадьбы поспособствовали отменный вкус и предприимчивость её владельцев и гостей.
Я расскажу, какую роль в судьбе Горок сыграли Аграфена Дурасова, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна и Зинаида Морозова — вдова знаменитого мецената. А ещё поясню, чьё имя сделало усадьбу «Голливудом» наших дней.
Я расскажу, какую роль в судьбе Горок сыграли Аграфена Дурасова, Великая княгиня Елизавета Фёдоровна и Зинаида Морозова — вдова знаменитого мецената. А ещё поясню, чьё имя сделало усадьбу «Голливудом» наших дней.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Горки Ленинские сегодня — это не музей одной, хотя и важной темы нашей истории. Здесь можно познакомиться с дворянской усадьбой 19 — начала 20 веков, сохранившейся в неизменном виде, а также комплексом хозяйственных и иных построек дореволюционного времени. А ещё — услышать исторические анекдоты, проникнуться любовными историями и раскрыть сюжеты современных сериалов.
Во время экскурсии вам предстоит:
- удивиться истории любви дворовой девки и католического священника, благодаря которой появилась усадьба
- разобраться, почему усадьба любит хозяек и не терпит хозяев
- узнать историю русской королевы денег и скандалов — Зинаиды Морозовой
- проверить, есть ли в Горках привидения и проклятые дома
- выяснить, какие артефакты хранит усадьба
- отыскать «Московский Голливуд» — самый большой кинополигон в России, где снято уже 260 фильмов и сериалов
- пройтись по местам съёмок
- загадать желание у самого заветного места
- и конечно же, сделать роскошные фотографии — ну не зря же киношники так любят это место!
Организационные детали
- Входные билеты на территорию усадьбы (100 руб. /чел.) оплачиваются дополнительно, на месте в кассе музея
- Экскурсия проходит только по территории. Посещение музеев — за дополнительную плату. Внутри музеев экскурсию проводят только местные гиды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В усадьбе Горки Ленинские
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алена — ваш гид в Москве
Актриса, продюсер, автор цикла «Кинопутешествия». Постоянный эксперт телеканалов ТВЦ, Москва 24. Опыт работы в туризме — более 25 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
12 мая 2024
Заинтересовалась этой экскурсией, как только она попалась мне на глаза - и не только потому, что Ленинские Горки это место с богатой историей. Очень хотелось узнать, кто же эти "4
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