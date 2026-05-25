Наши персонажи — от Фирсановой до Плисецкой — жили в разное время и в различных системах, которые посягали на женскую свободу. И каждая героиня находила способы отстаивать свои права. Всех их объединяло одно: они выбирали свободу — каждая по-своему.
Описание экскурсии
В этой экскурсии уместились судьбы восьми женщин:
- купеческой дочери, украсившей современную Москву
- скульптора, чья работа стала символом эпохи
- актрисы театра и немого кино, что заняла кабинет директора библиотеки
- дипломата — автора теории свободной любви как теорию стакана воды
- хранительницы рукописей, спасшей великий роман
- звезды мирового балета, которая познакомилась с мужем в соседнем квартале
- владычицы дворцовых чертогов, повелевавшей книгами на 120 языках
- музы русского авангарда, что пережила своего поэта почти на полвека
Мы пройдём по такому маршруту:
Арбатская площадь — Пречистенка — Арбат и его переулки — Новый Арбат
Обсудим интересные факты:
- Кто снимал шляпу перед скульптурой на Всемирной выставке в Париже в 1937 году
- Кого обучала премудростям кулинарии Лиля Брик
- С кого списан образ профессора Преображенского из булгаковской повести «Собачье сердце»
- Как пройти путь от самой желанной невесты Москвы до обеспеченной парижанки
- Что означает примета — знакомство на Масленицу
- Как клубника может превратиться в яблоко раздора
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 137 туристов
Я дипломированный гид, имею официальную аккредитацию. Мои маршруты охватывают не только культовые достопримечательности, но и укромные уголки города — и неизменно яркие истории. Будем говорить о минувшем, как о настоящем,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Недавно с мамой мы посетили экскурсию у прекрасного гида Галины. Галина за 2 часа сумела погрузить нас в непростые судьбы женщин, которые оставили свой след в истории Москвы и России.
Галина
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за отзыв и отдельное спасибо за ваши рекомендации к участию в прогулке!) Всегда вам рада!
Еще раз огромное спасибо Галине за столь интересную и вдохновляющую экскурсию о таких интересных и таких разных женщинах. Было ощущение, что мы находимся в центре увлекательнейшего романа, где судьбы героинь переплетены между собой на фоне стремительно меняющейся России и Москвы. А иммерсивные моменты делают эту экскурсию особо запоминающейся
Галина
Ответ организатора:
И вам, Ирина, спасибо за выбор моей экскурсии и за высокую оценку! С удовольствием встречусь снова, жду вас!
Огромное спасибо Галине за экскурсию! Очень подробно рассказала про женщин, которые повлияли на жизнь и историю столицы (и не только!). Экскурсия была подробной, полной, самое удивительное - история одной женщины
Галина
Ответ организатора:
Большая благодарность за тёплый отзыв, Ирина! Рада, что наша прогулка удалась! Жду вас и на других маршрутах!
Великолепное погружение в непростые женские судьбы на фоне истории города. Экскурсия была на редкость продуманной, я постоянно поражалась, как интересно Галина смогла подать факты и показать взаимосвязи, а также невероятному
Галина
Ответ организатора:
Большое спасибо, Евгения, за столь душевный отклик на мою экскурсию! Приятно, что она вас впечатлила! Приходите снова на мои прогулки и приводите друзей!
Получила огромное удовольствие от экскурсии! Сложно уложить в 2 часа такую объемную тему, но Галине это прекрасно удалось. Удивительно, как на таком небольшом кусочке центра Москвы переплелись судьбы этих ярких
Галина
Ответ организатора:
Анна, признательна вам за отзыв - большое спасибо, и за приятное общение! Жду вас на своих экскурсиях!
Ю
Добрый день!
Очень хочется отметить прекрасную экскурсию и порекомендовать ее в свои закладки. Галина чудесным образом рассказала о судьбах известных женщин,которые имели влияние во всех смыслах слова. Экскурсия прошла на одном дыхание,содержательно,интересно,красочно,динамично. Прогулка сопряжена с местами известных личностей и историй.
Галина
Ответ организатора:
Юлия, спасибо вам за прекрасный отзыв! Здорово, что экскурсия запомнилась и оставила яркие впечатления! Буду рада видеть вас на своих экскурсиях!
