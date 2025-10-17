Т Татьяна Экскурсия с подругами была первой частью дня рождения и все остались очень довольны: занимательные истории, прекрасный гид, шикарная погода!)

М Мария Экскурсия очень понравилась, Наталья очень вовлекающе ведёт повествование. Истории интересные с необычными фактами, которые точно останутся в памяти)

Не занудно, интересно, эмоционально, если сомневаетесь, то точно надо идти!

А Анна Наталья, фантастически классный экскурсовод. Интересно, интеллектуально и с чувством юмора. Сложный эндорфин вам обеспечен. Спасибо!

У Уфаева Наталья замечательный экскурсовод, мы прекрасно провели время. Очень рекомендую!

Юлия Всю жизнь живу в Москве, а именно на Поварской можно сказать никогда и не бывала. А здесь оказывается столько судеб и историй! Прекрасная экскурсия и замечательная Наталья! Спасибо!

Елена Женские судьбы во всем своем разнообразии и вариантах. Заслушаться можно! Что мы и сделали ❤️Требуем добавки!

Д Дарья Были на экскурсии с дочерью. Прекрасно провели время, очень познавательно и легко прошла прогулка.

К Карина Потрясающая экскурсия, восхитительный экскурсовод, очень интересные истории! Спасибо огромное за время, эмоции, за радость доставленную за экскурсии.

Обязательно вернусь с коллегами к экскурсоводу на другие экскурсии, очень рекомендую обращаться к Наталье за интересным досугом.

Н Надежда Наталья, огромное спасибо! Побывали на вашей экскурсии - это был подарок для нашей дочери на День рождения. Мы в восхищении, дочь в восторге! Мы узнали столько пикантных моментов, захватывающих историй из жизни замечательных женщин и их семей с Поварской, что долго ещё находились под впечатлением от услышанного и увиденного. Наталья, ещё раз спасибо🙏💕 огромное за ваш вдохновенный рассказ!

П Потокова-Рублева Увлекательная и познавательная экскурсия. Наталья подавала материал максимально живо, была открыта к шуткам, вопросам и вообще максимально подстраивалась под настроение нашей группы. Остались очень довольны!

А Андрей Прекрасная и познавательная прогулка по Поварской! Наталья, огромное спасибо за замечательно проведенное с вами воскресенье!

Ольга Спасибо большое, Наталье, за приятную прогулку и интересный сюжет. Рекомендую!

Ирина Материал хорошо струатурирован, выражена логика повествования. Есть очень интересные моменты. Маршрут компактный, устать не успеваешь. Заканчивается возле отличного ресторана, где можно остаться выпить кофе. Наталья - уверенный рассказчик с отличным чувством юмора. Желаем успехов и новых маршрутов!

Алёна читать дальше ещё долго рассказали близким и друзьям разные интересные факты, которые узнали, и даже составили список, чтобы лучше сохранилось в памяти.



Наталья очень интересно рассказывает, параллельно показывая на планшете фотографии людей или мест, про которых идёт речь, что дополнительно расширяет представление о событии и людях.



Много забавных и смешных фактов. И, конечно, всегда полезно узнать свой город и её историю с новой стороны. Это отлично расширяет кругозор и добавляет новых нейронных связей))



Рекомендую обе экскурсии:"Женщины Old money" и "Предприниматели России". Хочу поблагодарить Наташу за чудесные экскурсии. Мы с подругами сначала побывали на "Предпринимателях царской России" и остались под сильным впечатлением и чуть позже на второй экскурсии "Женщины Old money". Потом