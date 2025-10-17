Какими были русские женщины до революции? Я расскажу вам о смелых, эпатажных и влиятельных жительницах Поварской улицы.
Представительницы знатных родов и богатых семей — женщины old money — только они могли себе позволить жизнь в этой части Москвы. Приготовьтесь к неожиданным поворотам сюжета и вдохновляющим историям!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Храм Симеона Столпника — редкий памятник 17 века, хранитель удивительных историй
Усадьба Гагарина с каретными сараями, скрытыми во дворе. Я расскажу, как с этим местом связана дочь Пушкина
Дом Литераторов. Мы рассмотрим фасад в стиле романтического модерна. Вы выясните, что за встречи проходили в этом клубе.
Вы узнаете истории:
- о русской Золушке
- трёх предприимчивых сестрах и их бизнесе
- сложном выборе между любовью и властью
- приёмной дочери масона, которая стала женой президента Финляндии
Кому понравится, а кому может не подойти
- Эта экскурсия особенно хороша для девичников, женских клубов, семейных прогулок, совместного отдыха мам и дочек
- Тем, кто хочет узнать что-то новое про город и вдохновиться интересными историями
Организационные детали
Материал экскурсии рассчитан на путешественников 18+
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 476 туристов
Привет! Меня зовут Наталья. Я выросла в центре Москвы и очень внимательна к городу. Слежу за всеми изменениями и регулярно закатываю глаза из-за новых. Поэтому с радостью расскажу как всё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
17 окт 2025
Экскурсия с подругами была первой частью дня рождения и все остались очень довольны: занимательные истории, прекрасный гид, шикарная погода!)
М
Мария
9 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, Наталья очень вовлекающе ведёт повествование. Истории интересные с необычными фактами, которые точно останутся в памяти)
Не занудно, интересно, эмоционально, если сомневаетесь, то точно надо идти!
А
Анна
5 окт 2025
Наталья, фантастически классный экскурсовод. Интересно, интеллектуально и с чувством юмора. Сложный эндорфин вам обеспечен. Спасибо!
У
Уфаева
5 окт 2025
Наталья замечательный экскурсовод, мы прекрасно провели время. Очень рекомендую!
Юлия
30 сен 2025
Всю жизнь живу в Москве, а именно на Поварской можно сказать никогда и не бывала. А здесь оказывается столько судеб и историй! Прекрасная экскурсия и замечательная Наталья! Спасибо!
Елена
21 сен 2025
Женские судьбы во всем своем разнообразии и вариантах. Заслушаться можно! Что мы и сделали ❤️Требуем добавки!
Д
Дарья
17 сен 2025
Были на экскурсии с дочерью. Прекрасно провели время, очень познавательно и легко прошла прогулка.
К
Карина
17 сен 2025
Потрясающая экскурсия, восхитительный экскурсовод, очень интересные истории! Спасибо огромное за время, эмоции, за радость доставленную за экскурсии.
Обязательно вернусь с коллегами к экскурсоводу на другие экскурсии, очень рекомендую обращаться к Наталье за интересным досугом.
Н
Надежда
14 сен 2025
Наталья, огромное спасибо! Побывали на вашей экскурсии - это был подарок для нашей дочери на День рождения. Мы в восхищении, дочь в восторге! Мы узнали столько пикантных моментов, захватывающих историй из жизни замечательных женщин и их семей с Поварской, что долго ещё находились под впечатлением от услышанного и увиденного. Наталья, ещё раз спасибо🙏💕 огромное за ваш вдохновенный рассказ!
П
Потокова-Рублева
8 сен 2025
Увлекательная и познавательная экскурсия. Наталья подавала материал максимально живо, была открыта к шуткам, вопросам и вообще максимально подстраивалась под настроение нашей группы. Остались очень довольны!
А
Андрей
1 сен 2025
Прекрасная и познавательная прогулка по Поварской! Наталья, огромное спасибо за замечательно проведенное с вами воскресенье!
Ольга
26 мая 2025
Спасибо большое, Наталье, за приятную прогулку и интересный сюжет. Рекомендую!
Ирина
25 мая 2025
Материал хорошо струатурирован, выражена логика повествования. Есть очень интересные моменты. Маршрут компактный, устать не успеваешь. Заканчивается возле отличного ресторана, где можно остаться выпить кофе. Наталья - уверенный рассказчик с отличным чувством юмора. Желаем успехов и новых маршрутов!
Алёна
21 мая 2025
Хочу поблагодарить Наташу за чудесные экскурсии. Мы с подругами сначала побывали на "Предпринимателях царской России" и остались под сильным впечатлением и чуть позже на второй экскурсии "Женщины Old money". Потом
С
Светлана
17 мая 2025
Отличная экскурсия для девчачей компании - брали с подругой индивидуальную экскурсию)
Гид Наталья очень приятная девушка, увлекательно все рассказала и показала.
Время пролетело незаметно, до сих пор под впечатлением от некоторых персонажей: Китти, Вера Пукалова и женщины Бунина те ещё звёзды своего времени))
