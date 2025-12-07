Этот маршрут объединяет науку, творчество и игру. Ребята попробуют себя в роли инженеров и изобретателей. Создадут собственную ракету, соберут эко-батарейку и узнают, как работает парашют. А в завершение — напишут картину необычной техникой и заберут её домой. Эта программа — про новые знания и взгляды, поиск себя и своего будущего.
Описание мастер-класса
SteАm. Метапредметный маршрут:
- Инжинириум (при поддержке МГТУ им. Баумана) — ребята построят и запустят ракету
- Нанолаборатория — создадут эко-батарейку и познакомятся с альтернативными источниками энергии
- INTERESARIUM — спроектируют модель парашюта, применяя знания физики и инженерии на практике
- Арт-школа — освоят необычную технику рисования и научатся видеть красоту в деталях
Организационные детали
Школьные экскурсии в А4 KIDS CITY разработаны совместно с Департаментом культуры города Москвы и проходят в формате программы для класса до 30 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
A4 KIDS CITY
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Радости на лицах — будем веселиться! Наш город профессий для детей в Москве — уникальное место, пронизанное философией продвинутого детства в стиле А4, блогера, известного каждому ребёнку России.
