Паломническая поездка в Николо-Сольбинский монастырь, к Животворящему Кресту в Годеново и по историческому центру Ростова Великого.
Вы посетите действующие храмы, узнаете о чудесах святынь и увидите архитектурные памятники Золотого кольца.
Вы посетите действующие храмы, узнаете о чудесах святынь и увидите архитектурные памятники Золотого кольца.
Описание экскурсии
Православные святыни Залесья:
- монастыри и древние города.
- Паломническая поездка по знаковым местам Ярославской области, включающая посещение возрожденного Николо-Сольбинского монастыря, храма с Животворящим Крестом в Годеново и исторического центра Ростова Великого. Маршрут знакомит с духовным наследием региона и архитектурными памятниками.
- Николо-Сольбинский монастырь.
- Посещение Николо-Сольбинского монастыря, восстановленного силами монахинь на реке Сольбе. На территории обители вы увидите Успенский храм, Варваринскую церковь со смотровой башней и единственный в России храм, освященный во имя Спиридона Тримифунтского с частицей мощей святого. Также в программе осмотр деревянного храма Сергия Радонежского с пещерной церковью и посещение святого источника с купальней.
- Святыни Годеново и Ростов Великий.
- В селе Годеново вы посетите храм Иоанна Златоуста, где хранится Нерукотворный Крест, обретенный в 1423 году. В Ростове Великом вас ждет обзорная экскурсия по историческому центру с осмотром Ростовского кремля, Успенского собора и прогулка по берегу озера Неро. Вы увидите купеческие особняки и сувенирные лавки города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Николо-Сольбинский монастырь
- Храм Иоанна Златоуста в Годеново
- Ростовский кремль
- Успенский собор
- Озеро Неро
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание
- Радиогид с наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 450 рублей с человека
- Подняться на монастырскую колокольню
Место начала и завершения?
Метро Свиблово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Символ Веры: Сольба - Годеново - Ростов Великий»
Мини-группа
до 10 чел.
Любовь великих: авторская экскурсия по центру Москвы (18+)
Услышать романтические и трагические истории знаменитостей и увидеть места, связанные с ними
Начало: У станции метро «Маяковская»
17 мая в 16:00
26 мая в 17:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Свободные несвободные: восемь великих женщин
Прогуляться по Москве и поговорить о символах эпохи и непростых судьбах
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2200 ₽ за человека
Групповая
Золотое кольцо: Суздаль, Владимир, Ярославль и Ростов Великий (на выбор)
Начало: Москва, станция метро Римская, выход №2
4550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знаки и символы в архитектуре вокруг Кремля
Расшифровать символизм русской истории в центре Москвы
Начало: У метро «Боровицкая»
Завтра в 09:00
14 мая в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
4950 ₽ за человека