бизнес-школу «Сколково» работы британца Давида Аджайе — здание, в котором слились радикальный советский авангард и экзотика Танзании
здание Сколтеха, построенное швейцарским бюро Herzog & de Meuron Architekten
конференц-центр Matrex Бориса Бернаскони, который потряс Венецианское архитектурное биеннале 2016 года
самый большой технопарк Европы — Технопарк Сколково
первое здание на территории инновационного центра — Hypercube все того же Бернаскони.
На экскурсии вы узнаете:
как будет выглядеть технопарк Сбербанка по проекту Zaha Hadid Architects
как Борис Бернаскони меняет привычное понимание железобетонного каркаса и что наклонные лифты Matrex — это удобно
как современные архитекторы работают с деревом — на примере Сколтеха
как устроен город будущего.
Хотите разбираться в современной архитектуре и урбанизме? В том, как строятся комфортные города и экологичные здания? Сколково — все еще большая загадка для многих москвичей. Но для нас это прежде всего очень крутое место по насыщенности современной архитектурой. Здесь реализовали свои проекты швейцарцы Herzog & de Meuron, британец Давид Аджайе, строит Zaha Hadid Architects и другие. Откройте для себя Сколково и крутейшую современную архитектуру.
Что входит
Услуги гида
Трансфер
Кофе и десерт в ресторане центра Matrex
Что не входит
Начало
🚩 Рублевское шоссе, д. 2
Место завершения
🏁 М. Кунцевская
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.