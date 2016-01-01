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Сколково. Город современной архитектуры

Екатерина П.
Екатерина П. – Гид из Москвы
Сколково.

Город современной архитектуры
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Сколково. Город современной архитектуры
Сколково. Город современной архитектуры

Что вы увидите

  • бизнес-школу «Сколково» работы британца Давида Аджайе — здание, в котором слились радикальный советский авангард и экзотика Танзании
  • здание Сколтеха, построенное швейцарским бюро Herzog & de Meuron Architekten
  • конференц-центр Matrex Бориса Бернаскони, который потряс Венецианское архитектурное биеннале 2016 года
  • самый большой технопарк Европы — Технопарк Сколково
  • первое здание на территории инновационного центра — Hypercube все того же Бернаскони.
  • На экскурсии вы узнаете:
  • как будет выглядеть технопарк Сбербанка по проекту Zaha Hadid Architects
  • как Борис Бернаскони меняет привычное понимание железобетонного каркаса и что наклонные лифты Matrex — это удобно
  • как современные архитекторы работают с деревом — на примере Сколтеха
  • как устроен город будущего.
Хотите разбираться в современной архитектуре и урбанизме? В том, как строятся комфортные города и экологичные здания? Сколково — все еще большая загадка для многих москвичей. Но для нас это прежде всего очень крутое место по насыщенности современной архитектурой. Здесь реализовали свои проекты швейцарцы Herzog & de Meuron, британец Давид Аджайе, строит Zaha Hadid Architects и другие. Откройте для себя Сколково и крутейшую современную архитектуру.
Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Кофе и десерт в ресторане центра Matrex
Что не входит
    Начало
    🚩 Рублевское шоссе, д. 2
    Место завершения
    🏁 М. Кунцевская
    Сколково. Город современной архитектуры
    Сколково. Город современной архитектуры
    Сколково. Город современной архитектуры
    Сколково. Город современной архитектуры

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Екатерина П.
    Екатерина П.
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