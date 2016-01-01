Хотите разбираться в современной архитектуре и урбанизме? В том, как строятся комфортные города и экологичные здания? Сколково — все еще большая загадка для многих москвичей. Но для нас это прежде всего очень крутое место по насыщенности современной архитектурой. Здесь реализовали свои проекты швейцарцы Herzog & de Meuron, британец Давид Аджайе, строит Zaha Hadid Architects и другие. Откройте для себя Сколково и крутейшую современную архитектуру.