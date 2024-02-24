Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Индивидуальная квест-экскурсия в Москве

Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города

На этой весёлой и динамичной прогулке мы проследуем путём мальчика Антипки из 17 века, разгадывая загадки и выполняя задания на смекалку.

А миссия у Антипки была непростая — донести традиционный русский напиток сбитень до загадочных «гостей».

Хм, кто они и как их найти? Не заблудиться среди старинных палат и церквей нам поможет путеводитель с картинками-подсказками.
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Со сбитнем по Варварке: экскурсия-квест для детей 7-14 лет
Ближайшие даты:
24
фев
25
фев
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фев
27
фев
28
фев
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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по Варварке от храма Святого Георгия Победоносца на Псковской горке до храма Святой Варвары — через палаты бояр Романовых, Знаменский монастырь и Старый Английский двор. По пути познакомимся с историей одной из самых старых и колоритных улиц Москвы, а также узнаем:

  • Чем промышлял местный житель Юшка Урвихвост?
  • Где родился первый царь из династии Романовых?
  • Каковы были каноны красоты в Древней Руси?
  • По какому поводу эту улицу специально посетила сама британская королева?

Ну, и наконец, ответим на странный вопрос: может ли Кобыла родить Кошку?

И конечно, выполним миссию Антипки!

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 7–14 лет и их родителей
  • Продолжительность — от 1 до 1,5 часов в зависимости от возраста и пожеланий участников
  • Стоимость указана за группу до 6 человек. Дополнительные участники — по 350 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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