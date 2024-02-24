Вернуться в 17 век, чтобы выполнить важное задание, а заодно изучить одну из старейших улиц города
На этой весёлой и динамичной прогулке мы проследуем путём мальчика Антипки из 17 века, разгадывая загадки и выполняя задания на смекалку.
А миссия у Антипки была непростая — донести традиционный русский напиток сбитень до загадочных «гостей».
Хм, кто они и как их найти? Не заблудиться среди старинных палат и церквей нам поможет путеводитель с картинками-подсказками.
А миссия у Антипки была непростая — донести традиционный русский напиток сбитень до загадочных «гостей».
Хм, кто они и как их найти? Не заблудиться среди старинных палат и церквей нам поможет путеводитель с картинками-подсказками.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по Варварке от храма Святого Георгия Победоносца на Псковской горке до храма Святой Варвары — через палаты бояр Романовых, Знаменский монастырь и Старый Английский двор. По пути познакомимся с историей одной из самых старых и колоритных улиц Москвы, а также узнаем:
- Чем промышлял местный житель Юшка Урвихвост?
- Где родился первый царь из династии Романовых?
- Каковы были каноны красоты в Древней Руси?
- По какому поводу эту улицу специально посетила сама британская королева?
Ну, и наконец, ответим на странный вопрос: может ли Кобыла родить Кошку?
И конечно, выполним миссию Антипки!
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 7–14 лет и их родителей
- Продолжительность — от 1 до 1,5 часов в зависимости от возраста и пожеланий участников
- Стоимость указана за группу до 6 человек. Дополнительные участники — по 350 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Китай-город
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариадна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 407 туристов
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о самых мелких и неважных деталях повседневной жизни. Например, почему женская шапка называлась «каблучком», из чего готовили «тюрю» и зачем господа гуляли по улицам с тросточкой. Ведь именно эти детали составляют бесценное очарование старой Москвы! На интерактивных экскурсиях дети 7-12 лет и их родители узнают родной город, разгадывая загадки, разыскивая подсказки и, в конце концов, вознаграждаются призами!
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