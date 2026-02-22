РКК «Энергия» в подмосковном Королёве — закрытый мир, куда просто так не попасть. Но мы сможем! Отправимся туда, чтобы поразиться мощи инженерной мысли и увидеть реальную работу космической отрасли. Здесь — кабинет Сергея Королёва, подлинные аппараты Белки и Стрелки, спускаемый «Восток» Гагарина, станции «Мир» и «Салют», блоки МКС и цех, где собирали ракеты.

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Описание экскурсии

Историческая площадка имени Сергея Королёва

Вы увидите настоящие аппараты:

«Восток», в котором спускался Гагарин после первого космического полёта

корабли Белки и Стрелки

капсулу Валентины Терешковой

межпланетные станции «Луна» и «Венера»

А ещё:

зайдёте в полномасштабную копию жилого блока станции «Мир»

узнаете, как устроен быт космонавтов на орбите — от сна до тренировок в невесомости

Рабочий кабинет Королёва

Побываете в кабинете главного конструктора и узнаете о человеке, который стоял за первыми космическими победами страны: о его характере, привычках, скромности и рабочем ритме.

Цех сборки имени Вачнадзе

Пройдёте по огромному сборочному цеху, где представлены баллистические ракеты, спутники и орбитальные станции. Осмотрите ракеты Р-1, Р-2, Р-5 и глобальную ракету ГР-1. И подниметесь на борт первой в мире пилотируемой станции «Салют».

Взгляд в будущее космонавтики

В финале — полномасштабный макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Это проект, над которым в РКК «Энергия» работают прямо сейчас.

Организационные детали