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Совершенно секретно: на космическую базу в Королёв

Про первые полёты, быт астронавтов и корабли будущего (из Москвы)
РКК «Энергия» в подмосковном Королёве — закрытый мир, куда просто так не попасть.

Но мы сможем! Отправимся туда, чтобы поразиться мощи инженерной мысли и увидеть реальную работу космической отрасли.

Здесь — кабинет Сергея Королёва, подлинные аппараты Белки и Стрелки, спускаемый «Восток» Гагарина, станции «Мир» и «Салют», блоки МКС и цех, где собирали ракеты.
5
2 отзыва
Совершенно секретно: на космическую базу в Королёв
Совершенно секретно: на космическую базу в Королёв
Совершенно секретно: на космическую базу в Королёв

Описание экскурсии

Историческая площадка имени Сергея Королёва

Вы увидите настоящие аппараты:

  • «Восток», в котором спускался Гагарин после первого космического полёта
  • корабли Белки и Стрелки
  • капсулу Валентины Терешковой
  • межпланетные станции «Луна» и «Венера»

А ещё:

  • зайдёте в полномасштабную копию жилого блока станции «Мир»
  • узнаете, как устроен быт космонавтов на орбите — от сна до тренировок в невесомости

Рабочий кабинет Королёва

Побываете в кабинете главного конструктора и узнаете о человеке, который стоял за первыми космическими победами страны: о его характере, привычках, скромности и рабочем ритме.

Цех сборки имени Вачнадзе

Пройдёте по огромному сборочному цеху, где представлены баллистические ракеты, спутники и орбитальные станции. Осмотрите ракеты Р-1, Р-2, Р-5 и глобальную ракету ГР-1. И подниметесь на борт первой в мире пилотируемой станции «Салют».

Взгляд в будущее космонавтики

В финале — полномасштабный макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Это проект, над которым в РКК «Энергия» работают прямо сейчас.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортном автобусе, входные билеты
  • Экскурсия доступна только для граждан РФ с 14 лет
  • При бронировании укажите ФИО и паспортные данные, с собой на экскурсию обязательно возьмите паспорт
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1305 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Tatyana
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и место стоянки (оно немного изменилось в день подачи-чуть дальше, без проблем нашла, но пришлось
читать дальшеуменьшить

после экскурсии просить добавить в чат-добавили но не в тот, в общем какая путаница у организатора, чтобы участники могли там делиться фотографиями и тд) гид от организатора Ольга-потрясающая, от предприятия РКК Энергия Светлана-тоже, терпеливая, отзывчивая, глубоко погружена в тему, приятно было взаимодействовать. Группа около 40 человек, в целом комфортно, если что-то не слышно, можно переспросить) Экспонатов много, локаций для фото тоже. Очень увлекательно и интересно! Хочется вернуться:)

Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и+2
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и
Карина
Карина
Ответ организатора:
Добрый день, большое спасибо за отзыв, счастливы были порадовать Вас увлекательным и эксклюзивным путешествием на «секретное» предприятие Российской Космической Корпорации «Энергия». Приносим извинения за шероховатости при подключении к чату в телеграм-канале. Ждем Вас в новых путешествиях вместе с нами.
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Екатерина
Великолепное место с большой историей, организация и экскурсовод на высшем уровне. Остались очень довольны.
Карина
Карина
Ответ организатора:
Большое спасибо, очень рады! Ждем Вас всегда!
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