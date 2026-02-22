РКК «Энергия» в подмосковном Королёве — закрытый мир, куда просто так не попасть.
Но мы сможем! Отправимся туда, чтобы поразиться мощи инженерной мысли и увидеть реальную работу космической отрасли.
Здесь — кабинет Сергея Королёва, подлинные аппараты Белки и Стрелки, спускаемый «Восток» Гагарина, станции «Мир» и «Салют», блоки МКС и цех, где собирали ракеты.
Но мы сможем! Отправимся туда, чтобы поразиться мощи инженерной мысли и увидеть реальную работу космической отрасли.
Здесь — кабинет Сергея Королёва, подлинные аппараты Белки и Стрелки, спускаемый «Восток» Гагарина, станции «Мир» и «Салют», блоки МКС и цех, где собирали ракеты.
Описание экскурсии
Историческая площадка имени Сергея Королёва
Вы увидите настоящие аппараты:
- «Восток», в котором спускался Гагарин после первого космического полёта
- корабли Белки и Стрелки
- капсулу Валентины Терешковой
- межпланетные станции «Луна» и «Венера»
А ещё:
- зайдёте в полномасштабную копию жилого блока станции «Мир»
- узнаете, как устроен быт космонавтов на орбите — от сна до тренировок в невесомости
Рабочий кабинет Королёва
Побываете в кабинете главного конструктора и узнаете о человеке, который стоял за первыми космическими победами страны: о его характере, привычках, скромности и рабочем ритме.
Цех сборки имени Вачнадзе
Пройдёте по огромному сборочному цеху, где представлены баллистические ракеты, спутники и орбитальные станции. Осмотрите ракеты Р-1, Р-2, Р-5 и глобальную ракету ГР-1. И подниметесь на борт первой в мире пилотируемой станции «Салют».
Взгляд в будущее космонавтики
В финале — полномасштабный макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Это проект, над которым в РКК «Энергия» работают прямо сейчас.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортном автобусе, входные билеты
- Экскурсия доступна только для граждан РФ с 14 лет
- При бронировании укажите ФИО и паспортные данные, с собой на экскурсию обязательно возьмите паспорт
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1305 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сама экскурсия очень классная, меня почему то не добавили в чат где был номер автобуса и место стоянки (оно немного изменилось в день подачи-чуть дальше, без проблем нашла, но пришлось
+2
Карина
Ответ организатора:
Добрый день, большое спасибо за отзыв, счастливы были порадовать Вас увлекательным и эксклюзивным путешествием на «секретное» предприятие Российской Космической Корпорации «Энергия». Приносим извинения за шероховатости при подключении к чату в телеграм-канале. Ждем Вас в новых путешествиях вместе с нами.
Вам был полезен этот отзыв?
Великолепное место с большой историей, организация и экскурсовод на высшем уровне. Остались очень довольны.
Карина
Ответ организатора:
Большое спасибо, очень рады! Ждем Вас всегда!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Совершенно секретно: на космическую базу в Королёв»
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные бары Покровки
Погрузиться в андеграунд Москвы и перевернуть представление о столичной барной культуре
Начало: У метро Китай-город
Завтра в 16:30
6 авг в 16:30
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Экскурсия по Москве-реке на роскошном корабле (билеты отдельно)
Полюбоваться городом с воды и узнать о нём самое интересное
Начало: У причала «Гостиница Украина»
6 авг в 13:00
7 авг в 13:00
от 13 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва не как у всех
Автопешеходная экскурсия с остановками в неожиданных местах
8 авг в 14:00
9 авг в 09:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
9 авг в 17:00
16 авг в 17:00
1500 ₽ за человека
4350 ₽ за человека