С борта комфортабельной яхты вы увидите главные достопримечательности Москвы.
Вас ждут легендарные сталинские высотки, невероятный Парящий мост, знаменитый стадион «Лужники», пейзажные парки и восхитительные храмы.
Я расскажу, какой столичный проект считается самым амбициозным и где в 16 веке хранилась царская казна.
Вас ждут легендарные сталинские высотки, невероятный Парящий мост, знаменитый стадион «Лужники», пейзажные парки и восхитительные храмы.
Я расскажу, какой столичный проект считается самым амбициозным и где в 16 веке хранилась царская казна.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание водной прогулки
Вы расположитесь на палубе великолепного корабля с панорамными окнами и отправитесь в путешествие по Москве-реке, наслаждаясь вкусными блюдами, любуясь ключевыми локациями города и слушая интересные истории о них. На нашем пути:
- Кремль — самая большая крепость в Европе и главная резиденция президента
- Храм Василия Блаженного — единственный в России собор с 11 церквями на одном основании
- Парк «Зарядье» — шедевр ландшафтного дизайна, аналогов которому нет в мире
- «Москва-Сити» — современный деловой центр, который иногда называют московским Манхэттеном
- Парк Горького, в котором растёт специально выведенный для него сорт роз
- Воробьёвы горы — один из семи холмов, который поднимается над столицей на 80 м
И многое другое!
Организационные детали
- Билеты на корабль для себя и гида оплачиваются отдельно — после бронирования я пришлю вам ссылку для покупки. Цены: 1800 ₽ за взрослого, 1300 ₽ за ребёнка до 12 лет включительно
- На корабле есть открытая и закрытая палубы — будет тепло в любое время года. А также за столиком можно заказать блюда по меню
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Гостиница Украина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Юлия Новикова. Я дипломированный экскурсовод, член Ассоциации аккредитованных экскурсоводов Москвы. C удовольствием познакомлю вас с этим удивительным городом! Экскурсии веду в лёгкой форме с качественным, доступнымЗадать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
3 часа
Круиз
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1 999₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Темна вода в Москве-реке (тайны Боровицкого холма)
Начало: Выход из м. Библиотека им. Ленина у библиотеки
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10:00 до 19:00 часов
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
От Старого Арбата до Москвы-реки с гидом-архитектором в мини-группе
Научиться смотреть на город как градостроители и узнать о приключениях Смоленской
Начало: У метро «Смоленская»
21 ноя в 15:00
22 ноя в 17:00
1 100₽ за человека