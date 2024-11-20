Юлия — ваш гид в Москве

читать дальше и увлекательным материалом, который сопровождается интересными историческими фото и видео. Вы побываете в живописных местах и сможете сделать яркие снимки, которые сохранят ваши воспоминания надолго. Откройте уникальность Москвы — и давайте исследовать её вместе!

Здравствуйте! Меня зовут Юлия Новикова. ‌ Я дипломированный экскурсовод, член Ассоциации аккредитованных экскурсоводов Москвы. C удовольствием познакомлю вас с этим удивительным городом! Экскурсии веду в лёгкой форме с качественным, доступным