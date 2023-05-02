Экскурсия представляет собой удачное соединение экскурсий по исторической и технической частям бункера. Во время экскурсии вы посетите четвертый блок, в котором находился запасной командный пункт. Пройдете по залам, воссоздающим обстановку советского периода. Далее вы отправитесь в блок технического жизнеобеспечения.

Необходимо надеть удобную одежду и обувь (без каблука).

На экскурсию не допускаются лица моложе 16 лет!