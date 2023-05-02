Спецобъект на Таганке
65 метров под землей, площадь 7000 квадратных метров и 4 тоннельных блока — все это Бункер-42.
Уникальное сооружение долгое время существовало в условиях повышенной секретности, и сейчас оно доступно для визита.
Вы отправитесь глубоко под землю, чтобы перенестись на несколько десятков лет в прошлое и побывать в атмосфере времен Холодной войны. Вас ждет узкие темные тоннели, крутые лестницы и звуки проезжающего мимо метро. Самая полная и подробная из экскурсий по Бункеру на Таганке.
Только она включает в себя посещение некоторых технических помещений, в том числе, 4-ый Блок, являющийся запасным командным постом!
Уникальное сооружение долгое время существовало в условиях повышенной секретности, и сейчас оно доступно для визита.
Вы отправитесь глубоко под землю, чтобы перенестись на несколько десятков лет в прошлое и побывать в атмосфере времен Холодной войны. Вас ждет узкие темные тоннели, крутые лестницы и звуки проезжающего мимо метро. Самая полная и подробная из экскурсий по Бункеру на Таганке.
Только она включает в себя посещение некоторых технических помещений, в том числе, 4-ый Блок, являющийся запасным командным постом!
Ближайшие даты:
14
мая
мая
15
мая
мая
20
мая
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21
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мая
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия представляет собой удачное соединение экскурсий по исторической и технической частям бункера. Во время экскурсии вы посетите четвертый блок, в котором находился запасной командный пункт. Пройдете по залам, воссоздающим обстановку советского периода. Далее вы отправитесь в блок технического жизнеобеспечения.
Необходимо надеть удобную одежду и обувь (без каблука).
На экскурсию не допускаются лица моложе 16 лет!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входной билет в Бункер
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- 5-й Котельнический переулок, д. 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Обратите внимание! Доплату за экскурсию необходимо сделать перед экскурсией в кассе музея (экскурсовод не принимает деньги, только касса).
- Обязательно берите с собой средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
- К посещению экскурсии допускаются только граждане РФ и СНГ от 16 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 70 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
2 мая 2023
д
даниил
2 мая 2023
Л
Лемешкина
9 апр 2023
П
Павел
30 мар 2023
Очень колоритная экскурсия с хорошим гидом -прапорщиком. Пацифистам скорее всего не подойдет, так как предлагается имировать начало войны. Увидел оборудование на котором служил в 1987 году, но его все равно нельзя фотографировать. Жаль. Поражают грандиозность усилий по созданию бункера и пониманию сколько это стоило.
М
Марина
17 мар 2023
Н
Наталья
26 фев 2023
С
Светлана
20 фев 2023
С
Самойлова
19 фев 2023
С
Сергей
14 фев 2023
И
Илья
5 фев 2023
Хорошая экскурсия. Все понравилась. Полностью погружаешься в атмосферу того времени. Экскурсовод харизматичный и интересно рассказывает про эпоху холодной войны.
А
Артем
5 янв 2023
К
Карпова
5 янв 2023
А
Анна
5 янв 2023
И
Ирина
19 дек 2022
С
Сергей
28 ноя 2022
Ещё 55 отзывов
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