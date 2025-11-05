Приглашаю вас на атмосферную прогулку по Таганке — одному из самых колоритных и знаковых районов Москвы, где переплелись судьбы различных людей. Вы посмотрите на архитектурные жемчужины района и погуляете по Краснохолмской набережной, услышите о ювелирном противостоянии и выясните, как связан с Таганкой поэт Маяковский.

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по местам, связанным с Владимиром Маяковским

Побываем там, где когда-то стояла Таганская тюрьма

Вдоль монастырского пруда выйдем на Краснохолмскую набережную

Полюбуемся Музеем воды в здании старинной насосной станции

Рассмотрим архитектурные жемчужины — Новоспасский монастырь и Крутицкое подворье

Обсудим:

как Таганка стала центром ювелирного искусства и фармацевтики

какие империи создавали местные купцы и промышленники

как Овчинников конкурировал с Фаберже

и многое другое!

После экскурсии вас ждёт подарок — кадры с репортажной фотосъёмки, которую будет вести наш фотограф во время всей прогулки.

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице, заходы внутрь зданий не предусмотрены (кроме храмов).