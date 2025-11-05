Мои заказы

Таганская мозаика: сплетение эпох и судеб

Познакомиться с культовым районом Москвы и получить в подарок репортажную фотосъёмку
Приглашаю вас на атмосферную прогулку по Таганке — одному из самых колоритных и знаковых районов Москвы, где переплелись судьбы различных людей.

Вы посмотрите на архитектурные жемчужины района и погуляете по Краснохолмской набережной, услышите о ювелирном противостоянии и выясните, как связан с Таганкой поэт Маяковский.
4 отзыва
Описание фото-прогулки

  • Мы пройдём по местам, связанным с Владимиром Маяковским
  • Побываем там, где когда-то стояла Таганская тюрьма
  • Вдоль монастырского пруда выйдем на Краснохолмскую набережную
  • Полюбуемся Музеем воды в здании старинной насосной станции
  • Рассмотрим архитектурные жемчужины — Новоспасский монастырь и Крутицкое подворье

Обсудим:

  • как Таганка стала центром ювелирного искусства и фармацевтики
  • какие империи создавали местные купцы и промышленники
  • как Овчинников конкурировал с Фаберже

и многое другое!

После экскурсии вас ждёт подарок — кадры с репортажной фотосъёмки, которую будет вести наш фотограф во время всей прогулки.

Организационные детали

Экскурсия проходит на улице, заходы внутрь зданий не предусмотрены (кроме храмов).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
читать дальше

выбор на новом этапе жизненного пути — я решил стать экскурсоводом. С детства мне отец всегда говорил: «Лучше никак, чем кое-как!» И эти слова воспитали во мне профессиональный подход к делу. Для получения новых навыков я решил пойти учиться сразу в две школы: школа гида «Глазами инженера» и Центр подготовки туристических кадров «Киевская 22». Теперь я профессиональный экскурсовод по Москве. С профессиональным фотографом Андреем Митиным мы создали коллаборацию. При заказе фотоэкскурсий у нас вы можете быть уверены, что каждый из нас будет заниматься своим делом, не распыляя своё внимание.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Елена
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась!
Именно эту экскурсионную программу выбрали за интригующее название, и за фотографии в подарок (впервые такое предложение встречаю, что бы во время прогулки велась профессиональная фотосессия)!
Гид Константин провел нашу
читать дальше

компанию по интереснейшим и неизбитым местам Таганки! Рассказал очень много интересных историй и фактов. И вообще, показал себя абсолютным эрудитом!
Обязательно пойду с этими ребятами на другие их экскурсии! Спасибо Константин и Андрей, вы лучшие!

Т
Татьяна
2 ноя 2025
И вновь мы совершили увлекательную прогулку с профессионалом – Константином. Таганка с ним раскрыла нам свои тайны. А фотоаппарат Андрея показал нам не только этот удивительный район столицы, но и нас в нём.
Екатерина
Екатерина
2 ноя 2025
Было здорово! Константин — отличный гид: видно, что прекрасно подготовлен, рассказывает увлекательно, с чувством и вниманием к деталям, но при этом не перегружает информацией. Маршрут продуман до мелочей — интересно
читать дальше

от начала и до конца. Отдельный плюс — классные фотографии от Андрея, которые останутся на память!
Команда работает с душой, всё организовано безупречно. Это уже моя вторая экскурсия с ребятами, и я уверена — не последняя! Спасибо за впечатления

В
Виктория
8 окт 2025
Решили нетривиально отметить день рождения супруга. И не прогадали, получилось очень живо, интересно, информативно и местами даже удивительно.))
Константин прекрасно владеет материалом и видно, что ему самому очень нравится и район,
читать дальше

и истории с ним связанные. Прекрасно продуман маршрут и всё логически взаимосвязано.
Ну а финальная точка нашей экскурсии, Крутицкое подворье, это прям яркий аккорд и всплеск эмоций от такой красоты.
Ну и очень приятное дополнение к нашей прогулка, фотографии профессионального фотографа Андрея, которые получились очень живыми, несмотря на дождь.
Так что такая вот памятный во всех смыслах у нас получился день.
Однозначно рекомендую всем любителям пеших прогулок по Москве.

Входит в следующие категории Москвы

