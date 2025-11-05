Приглашаю вас на атмосферную прогулку по Таганке — одному из самых колоритных и знаковых районов Москвы, где переплелись судьбы различных людей.
Вы посмотрите на архитектурные жемчужины района и погуляете по Краснохолмской набережной, услышите о ювелирном противостоянии и выясните, как связан с Таганкой поэт Маяковский.
Описание фото-прогулки
- Мы пройдём по местам, связанным с Владимиром Маяковским
- Побываем там, где когда-то стояла Таганская тюрьма
- Вдоль монастырского пруда выйдем на Краснохолмскую набережную
- Полюбуемся Музеем воды в здании старинной насосной станции
- Рассмотрим архитектурные жемчужины — Новоспасский монастырь и Крутицкое подворье
Обсудим:
- как Таганка стала центром ювелирного искусства и фармацевтики
- какие империи создавали местные купцы и промышленники
- как Овчинников конкурировал с Фаберже
и многое другое!
После экскурсии вас ждёт подарок — кадры с репортажной фотосъёмки, которую будет вести наш фотограф во время всей прогулки.
Организационные детали
Экскурсия проходит на улице, заходы внутрь зданий не предусмотрены (кроме храмов).
в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 11:00, в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я окончил ММА имени И. М. Сеченова и РГГУ. Мне всегда нравилось организовывать интересные маршруты в поездках для своих друзей, рассказывая о городах и событиях. Это давнее увлечение определило мой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась!
Именно эту экскурсионную программу выбрали за интригующее название, и за фотографии в подарок (впервые такое предложение встречаю, что бы во время прогулки велась профессиональная фотосессия)!
Гид Константин провел нашу
Т
Татьяна
2 ноя 2025
И вновь мы совершили увлекательную прогулку с профессионалом – Константином. Таганка с ним раскрыла нам свои тайны. А фотоаппарат Андрея показал нам не только этот удивительный район столицы, но и нас в нём.
Екатерина
2 ноя 2025
Было здорово! Константин — отличный гид: видно, что прекрасно подготовлен, рассказывает увлекательно, с чувством и вниманием к деталям, но при этом не перегружает информацией. Маршрут продуман до мелочей — интересно
В
Виктория
8 окт 2025
Решили нетривиально отметить день рождения супруга. И не прогадали, получилось очень живо, интересно, информативно и местами даже удивительно.))
Константин прекрасно владеет материалом и видно, что ему самому очень нравится и район,
