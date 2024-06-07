Откройте для себя скрытые сокровища Таганки и погрузитесь в уникальную атмосферу одного из самых загадочных районов Москвы

Начало: М Таганская кольцевая. У выхода, на против театра ...

«Полюбуемся кристаллами православных храмов Гончарной слободы, откроем для себя значение здешних музеев и узнаем, почему они появились именно на Таганке»