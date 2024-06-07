1 чел.
По популярности
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
«Ещё как было, и бункер на Таганке тому яркое доказательство»
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
«История Крутицкого подворьяВы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского средневековья»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия по Таганке: от средневековых храмов до советской высотки
Перенестись сквозь эпохи на тихих улочках и получить живые кадры на память
Начало: В районе метро Таганская
«где на улицах Таганки можно отыскать панно из Венеции»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
62005 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тропами Таганки
Ощутить дух старой Москвы, исследуя район, наполненный живыми историями людей из прошлого
Начало: У СТ.М. Марксистская
«Таганка — про ямщиков и знаменитых купцов»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Москве с гидом-старообрядцем
О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии
Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
«Гуляя по Таганке, вы откроете истоки и секреты древлеправославия и узнаете о вкладе старообрядцев в развитие нашей страны»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Таганки: эксклюзивный маршрут по историческому району Москвы
Откройте для себя скрытые сокровища Таганки и погрузитесь в уникальную атмосферу одного из самых загадочных районов Москвы
Начало: М Таганская кольцевая. У выхода, на против театра ...
«Полюбуемся кристаллами православных храмов Гончарной слободы, откроем для себя значение здешних музеев и узнаем, почему они появились именно на Таганке»
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
«Приключение начинается с контрастов, ведь место действия — расположенный в сердце Таганки изящный Vertical Boutique»
5 400₽ за билет
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Начало: Ул. Верхняя Радищевская, 22
«Начав путь от театра на Таганке, вы пройдете до красивейшей церкви Николая Чудотворца на Болванке»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ВВячеслав27 мая 2024Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
- ГГалина19 мая 2024Отлично организованная экскурсия. Будет интересно и взрослым и детям, идеальный вариант для семейного похода. Интересные экспозиции, захватывающий рассказчик-экскурсовод. Полтора часа пролетели как один миг. Рекомендую. Не забывайте удобную обувь, так как спускаться и подниматься далеко.
- ССветлана19 мая 2024Экскурсия понравилась, все очень хорошо организовано, однозначно рекомендую.
- ГГалина13 мая 2024Были на экскурсии "Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье" с Ариадной. Ходили большой семьей. Очень понравилась организация, Ариадна была
- ННиколай4 мая 2024Просто отлично! Очень понравилась экскурсия. Много интересной информации, которая логично дается в непринужденной форме. Очень рекомендую!
- ООльга1 апреля 2024Светлана, спасибо за прекрасную экскурсию. Было не просто интересно, было увлекательно и даже волнительно слышать такие личные истории. Тема старообрядчества
- ТТимур20 марта 2024Мы совершили увлекательную прогулку по району Таганки и получили большое удовольствие! Много раз ходили по этим местам и так мало,
- ММарина16 марта 2024Большое спасибо Алие за полученное удовольствие! Алия- хорошая рассказчица, и её истории интересные и язык прекрасный! И сам маршрут по этому удивительному району получился очень любопытным и увлекательным! Нам всем очень понравилось! 👏👏👏
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Таганка»
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