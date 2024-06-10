Стефания — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 483 туристов

Знаю много, рассказываю просто и понятно и только интересное! Архитектуру показываю через детали и спрятанные в них смыслы. Историю — через жизни людей и их мысли. Люблю свой город нежно. Умею заряжаться от него в любую погоду, научу тому же и вас. Лицензированный гид и экскурсовод, выпускница «Москвы глазами Инженера».