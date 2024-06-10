Таганский холм — настоящая шкатулка с сокровищами.
В ней есть всё: древние монастыри, дворянские усадьбы, ампирные церкви в зелёных садах, деревянные дома, разноцветные изразцы и нежный московский модерн. В этих местах издавна проживали замечательные мастера, положившие начало ремесленным слободам. Вы увидите и узнаете, что от них осталось!
В ней есть всё: древние монастыри, дворянские усадьбы, ампирные церкви в зелёных садах, деревянные дома, разноцветные изразцы и нежный московский модерн. В этих местах издавна проживали замечательные мастера, положившие начало ремесленным слободам. Вы увидите и узнаете, что от них осталось!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Церковь Успения Богородицы в Гончарах с древними изразцами
- Церковь Николы в Котельниках с барельефами Осипа Бове
- Дом, во дворе которого скрывали вход в бункер Сталина
- Мазуринский дом призрения
- Особняк Тутолмина, с которым случились удивительные метаморфозы
- Двор дома на Котельнической, где жил герой фильма «Москва слезам не верит»
- Особняк Беляева в стиле модерн
Вы узнаете:
- Как керамика превратилась в благородное искусство
- Сколько рук было у Богородицы на любимой иконе гончаров
- Кто такие «болваны» и что такое Швивая горка
- Как строили дома для советской номенклатуры
- Какое здание называли «дом с рожками и синими окошками»
- Что символизирует павлинье око — фирменная «подпись» Степана Полубеса
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стефания — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 483 туристов
Знаю много, рассказываю просто и понятно и только интересное! Архитектуру показываю через детали и спрятанные в них смыслы. Историю — через жизни людей и их мысли. Люблю свой город нежно. Умею заряжаться от него в любую погоду, научу тому же и вас. Лицензированный гид и экскурсовод, выпускница «Москвы глазами Инженера».Задать вопрос
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