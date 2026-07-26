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Описание экскурсии

Незабываемое приключение в Архангельском. Приглашаем вас на уникальное приключение — однодневный сплав на байдарке вокруг Лохин острова, где вы сможете насладиться красотой природы и историческими достопримечательностями.

Это путешествие идеально подходит как для опытных гребцов, так и для новичков, так как маршрут проходит по спокойной реке, что делает сплав доступным для всех. Уникальный маршрут Наше путешествие начнётся с отправления к Лохин острову, который является настоящим памятником природы. Площадь этого острова составляет 168 гектаров, и его трудно достичь, что делает его настоящей экзотикой для любителей природы. Ступая на его землю, вы попадаете в экологическую зону девственной красоты, где царит уникальная флора и фауна. Здесь вы сможете насладиться чистым воздухом и великолепными пейзажами, которые оставят незабываемые впечатления.

Природа и виды Во время сплава вас ждут завораживающие, которые будут радовать глаз на каждом повороте. Спокойные воды реки отражают небо и окружающий лес, создавая атмосферу умиротворения и гармонии. Вы сможете увидеть разнообразие местной природы, включая редкие виды растений и птиц, которые обитают в этом заповедном уголке.

Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти моменты. Помимо природной красоты, вы также сможете насладиться историческими достопримечательностями, которые встречаются на вашем пути. Одной из таких жемчужин является музей-усадьба Архангельское. Это место не только привлекает своей архитектурной красотой, но и погружает вас в атмосферу французского дворца. Граф Юсупов, известный своим изысканным вкусом, создал здесь великолепный особняк и большой парк с тенистыми аллеями, где можно насладиться игрой света и тени на мраморных скульптурах. Усадьба Архангельское станет отличным местом для отдыха после активного дня на воде. Здесь вы сможете прогуляться по парку, насладиться тишиной и покоем, а также узнать больше о богатой истории этого места.

Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Не упустите шанс насладиться красотой Архангельского и открыть для себя его уникальные уголки!