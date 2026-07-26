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Сплав вокруг Лохина острова

Сплав на байдарке вокруг Лохина острова - 9 км. Увидим усадьбу Архангельское и её парк
Сплав вокруг Лохина островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сплав вокруг Лохина островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сплав вокруг Лохина островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Незабываемое приключение в Архангельском. Приглашаем вас на уникальное приключение — однодневный сплав на байдарке вокруг Лохин острова, где вы сможете насладиться красотой природы и историческими достопримечательностями.

Это путешествие идеально подходит как для опытных гребцов, так и для новичков, так как маршрут проходит по спокойной реке, что делает сплав доступным для всех. Уникальный маршрут Наше путешествие начнётся с отправления к Лохин острову, который является настоящим памятником природы. Площадь этого острова составляет 168 гектаров, и его трудно достичь, что делает его настоящей экзотикой для любителей природы. Ступая на его землю, вы попадаете в экологическую зону девственной красоты, где царит уникальная флора и фауна. Здесь вы сможете насладиться чистым воздухом и великолепными пейзажами, которые оставят незабываемые впечатления.

Природа и виды Во время сплава вас ждут завораживающие, которые будут радовать глаз на каждом повороте. Спокойные воды реки отражают небо и окружающий лес, создавая атмосферу умиротворения и гармонии. Вы сможете увидеть разнообразие местной природы, включая редкие виды растений и птиц, которые обитают в этом заповедном уголке.

Не забудьте взять с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть эти моменты. Помимо природной красоты, вы также сможете насладиться историческими достопримечательностями, которые встречаются на вашем пути. Одной из таких жемчужин является музей-усадьба Архангельское. Это место не только привлекает своей архитектурной красотой, но и погружает вас в атмосферу французского дворца. Граф Юсупов, известный своим изысканным вкусом, создал здесь великолепный особняк и большой парк с тенистыми аллеями, где можно насладиться игрой света и тени на мраморных скульптурах. Усадьба Архангельское станет отличным местом для отдыха после активного дня на воде. Здесь вы сможете прогуляться по парку, насладиться тишиной и покоем, а также узнать больше о богатой истории этого места.

Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Не упустите шанс насладиться красотой Архангельского и открыть для себя его уникальные уголки!

  • Лохин остров заповедник этого района, окружен живописными пейзажами, плывем вокруг него
  • Архитектурные памятники усадьба Архангельское, ее мы увидим с воды.
  • Знакомство с местной флорой и фауной по пути вам встречаются разные виды птиц и водных животных.
  • Остановки на пикник у нас будет место отдыха, где можно будет отдохнуть и сделать красивые фотографии.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда байдарок
  • Спас жилет
  • Весла
  • Работа инструктора
  • Обед-пикник
  • Обще групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Проезд до места встречи и обратно
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Я родился и вырос на Камчатке в городе Петропавловск-Камчатский. 20 лет прожил тут, далее переехал в Подмосковье. Про Камчатку знаю все. Облазил тут все вулканы, долины гейзеров, ловил
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рыбу в океане и в речках, знаю о всех интересных местах. Занимаюсь организацией пеших походов, велопоходов, сплавов, туров уже 7 лет. Вожу группы по Подмосковью каждые выходные. Организую туры на Камчатку, Турцию, Кипр, Алтай, по всей России и миру. От путешествия со мной у вас будут только самые красочные воспоминания от отдыха. Друзья, время течет быстро, поэтому не забывайте радовать себя новыми приключениями прямо сейчас! Жизнь одна — проживи ее ярко!

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