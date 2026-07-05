Яуза тихая и спокойная, в отличие от шумной и загруженной Москвы-реки.
Прокатиться по ней особенно приятно! Вас ждёт активный и яркий день: обучение управлению байдаркой, неспешный сплав с фотопаузами, утки, мостики, зелёные скверы и арт-объекты, как в Николо-Ленивце. А в финале — уютный перекус на берегу с горячим чаем и бутербродами.
Прокатиться по ней особенно приятно! Вас ждёт активный и яркий день: обучение управлению байдаркой, неспешный сплав с фотопаузами, утки, мостики, зелёные скверы и арт-объекты, как в Николо-Ленивце. А в финале — уютный перекус на берегу с горячим чаем и бутербродами.
Описание экскурсии
Маршрут подойдёт всем — даже тем, кто никогда не сидел в байдарке. Можно и нужно брать с собой детей с 4 лет, родителей и друзей!
Встречаемся у реки
- Разбиваемся по 3–4 человека на байдарку и проходим инструктаж по технике безопасности
- Тренируемся грести и управлять байдаркой
А теперь вперёд на прогулку!
- Стартуем вниз по реке к центру Москвы
- Проезжаем природный парк «Яуза», ротонду «Храм ветра», Свибловский родник и причудливые мостики. На время даже забудем, что мы в мегаполисе — река течёт через парки, а многоэтажки находятся далеко
- На пути нас будет ждать плотина. Мы пронесём байдарки по берегу. Заодно разомнём ноги и прогуляемся по небольшому парку, который украшали скульпторы из Николо-Ленивца
В завершение
- Закончим сплав в 10 минутах ходьбы от метро «Ботанический сад»
- Выпьем чай и перекусим бутербродами. Разберём и упакуем байдарки, затем поиграем
- Примерно в 14:30 будем возле метро. Можно самостоятельно продолжить пешую прогулку в соседнем «Парке Будущего»
Организационные детали
- В стоимость включены аренда группового сплавного снаряжения (байдарки, насосы, гермомешки и т. д.) и личного сплавного снаряжения (спасательные жилеты, вёсла), перекус, групповая аптечка
- На водной прогулке с вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети с 5 до 12 лет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Бабушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 53 туристов
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя. С нами вы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несмотря на дождь, классно провели время, очень необычный ракурс такой водной прогулки, ты будто бы где-то далеко на природе, но при этом в Москве.
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З
Огромное спасибо!
Восхитительный сплав!!!
Восхитительный сплав!!!
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Короткий, не утомительный маршрут. Можно и с детьми и с собаками (в нашей группе была такая участница). Инструктора отличные парни, знающие свое дело, внимательные к людям, с невероятным терпением и заботой.
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