Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Яуза тихая и спокойная, в отличие от шумной и загруженной Москвы-реки.



Прокатиться по ней особенно приятно! Вас ждёт активный и яркий день: обучение управлению байдаркой, неспешный сплав с фотопаузами, утки, мостики, зелёные скверы и арт-объекты, как в Николо-Ленивце. А в финале — уютный перекус на берегу с горячим чаем и бутербродами. 5 3 отзыва

Валентин Организатор в Москве Задать вопрос Групповая экскурсия 3900 ₽ за человека 5 3 отзыва 4 часа 1-18 человек На байдарках Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Маршрут подойдёт всем — даже тем, кто никогда не сидел в байдарке. Можно и нужно брать с собой детей с 4 лет, родителей и друзей! Встречаемся у реки Разбиваемся по 3–4 человека на байдарку и проходим инструктаж по технике безопасности

Тренируемся грести и управлять байдаркой А теперь вперёд на прогулку! Стартуем вниз по реке к центру Москвы

Проезжаем природный парк «Яуза», ротонду «Храм ветра», Свибловский родник и причудливые мостики. На время даже забудем, что мы в мегаполисе — река течёт через парки, а многоэтажки находятся далеко

На пути нас будет ждать плотина. Мы пронесём байдарки по берегу. Заодно разомнём ноги и прогуляемся по небольшому парку, который украшали скульпторы из Николо-Ленивца В завершение Закончим сплав в 10 минутах ходьбы от метро «Ботанический сад»

Выпьем чай и перекусим бутербродами. Разберём и упакуем байдарки, затем поиграем

Примерно в 14:30 будем возле метро. Можно самостоятельно продолжить пешую прогулку в соседнем «Парке Будущего» Организационные детали В стоимость включены аренда группового сплавного снаряжения (байдарки, насосы, гермомешки и т. д.) и личного сплавного снаряжения (спасательные жилеты, вёсла), перекус, групповая аптечка

На водной прогулке с вами будет один из гидов-инструкторов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Гид предоставил документы об аттестации Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии Тариф Стоимость Стандартный 3900 ₽ Дети с 5 до 12 лет 3500 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У станции метро «Бабушкинская» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Валентин — Организатор в Москве Организатор данного мероприятия На сайте с 2024 года Провёл экскурсии для 53 туристов читать дальше уменьшить сможете побывать в невероятных местах, обрести новых друзей и стать частью большой семьи турклуба. Наши преимущества: большой опыт. Занимаемся туризмом с 2008 и делаем это профессионально. Только опытные гиды. Проходим обучение каждый год: первая помощь и другие курсы. У нас вкусно. Тщательно продуманное меню, разработанное нутрициологом и диетологом. Огромный выбор. Программы на любой вкус, возраст и кошелёк. Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя. С нами вы Задать вопрос