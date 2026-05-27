Это активная экскурсия, на которой вы не только пробежите километры Москвы, но и узнаете интересную информацию о местах по пути, познакомитесь с архитектурными сооружениями и тайнами города. Самый центр столицы или другие районы со своим шармом? Выбор зависит от ваших пожеланий, у меня в запасе много разных маршрутов!

Описание экскурсии

Точки базового маршрута «Александровский сад — Фрунзенская набережная»

• Грот-руины. Что такое грот и при чём здесь руины, что он в себе прячет, а также что символизирует? Ответы на эти вопросы отыщем по пути

• Кремлёвские звёзды. Они следят за всем происходящим с огромной высоты и всегда глядят в сторону ветра перемен. Обсудим, как это работает

• Соборы Кремля. Для чего каждый собор был предназначен и что интересного скрывается за их стенами?

• Храм Христа Спасителя. Почему этот храм строился трижды?

• Набережные Москвы, которые украшены древними доминантами города

Я не только покажу главные достопримечательности и открою их секреты, но и расскажу про историю бега, продемонстрирую упражнения, которые помогут укрепить тело, заставлю вас потратить калории и заведу в кофейню с вкусным кофе (по желанию).

Обо мне

Я мастер спорта по горным лыжам и в спорте уже не первый день. Благодаря огромному опыту не только в лыжах, но и в кроссфите, беге, танцах, я припасла багаж знаний, которым хочу с вами поделиться. Сочетание бега и экскурсионного рассказа неотразимо, уверяю вас!

Организационные детали