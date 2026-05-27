Кто сказал, что знакомиться с городом нужно в размеренном ритме?
Это активная экскурсия, на которой вы не только пробежите километры Москвы, но и узнаете интересную информацию о местах по пути, познакомитесь с архитектурными сооружениями и тайнами города.
Самый центр столицы или другие районы со своим шармом? Выбор зависит от ваших пожеланий, у меня в запасе много разных маршрутов!
Описание экскурсии
Точки базового маршрута «Александровский сад — Фрунзенская набережная»
• Грот-руины. Что такое грот и при чём здесь руины, что он в себе прячет, а также что символизирует? Ответы на эти вопросы отыщем по пути • Кремлёвские звёзды. Они следят за всем происходящим с огромной высоты и всегда глядят в сторону ветра перемен. Обсудим, как это работает • Соборы Кремля. Для чего каждый собор был предназначен и что интересного скрывается за их стенами? • Храм Христа Спасителя. Почему этот храм строился трижды? • Набережные Москвы, которые украшены древними доминантами города
Я не только покажу главные достопримечательности и открою их секреты, но и расскажу про историю бега, продемонстрирую упражнения, которые помогут укрепить тело, заставлю вас потратить калории и заведу в кофейню с вкусным кофе (по желанию).
Обо мне
Я мастер спорта по горным лыжам и в спорте уже не первый день. Благодаря огромному опыту не только в лыжах, но и в кроссфите, беге, танцах, я припасла багаж знаний, которым хочу с вами поделиться. Сочетание бега и экскурсионного рассказа неотразимо, уверяю вас!
Организационные детали
Если вас интересует маршрут по другой части Москвы, напишите мне, обсудим и составим оптимальный
Если есть травмы, прошу сообщить мне о них заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 206 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Спортивная экскурсия «Московская беготня»»