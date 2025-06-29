Художники, артисты, музыканты, модные дизайнеры, антикварные лавочки и книжные развалы — все это уже который век умещается на Старом Арбате, превращая его в город в городе, в эпоху в эпохе.
Приходите на нашу экскурсию, чтобы в дружной и интеллигентной компании прогуляться по Старому Арбату!
Описание экскурсииСердце Москвы — это Красная площадь, а душа — Арбат. Здесь время точно остановилось. На этой улице без труда можно себе представить картинки из разных эпох. Вот Пушкин выходит из своего дома с молодой женой Натали. Вот выбегает из подворотни с ватагой ребят подросток Булат Окуджава. А вот дружная компания хиппи под несколько гитар поет свои песни у стены Цоя. Во время экскурсии вы узнаете:
- в каком веке появился Арбат и каким он был в допушкинскую эпоху;
- чем прославили Арбат А. Пушкин, А. Белый, А. Блок, И. Бунин, Б. Окуджава;
- краткую историю театра Вахтангова, и почему Станиславский остановил спектакль «Принцесса Турандот» на середине;
- славное и темное прошлое ресторана Прага;
- что такое институт Шанявского и чем он важен;
- почему Арбат считается философским центром русской культуры;
- когда по Арбату ездил трамвай, а когда стояли на нем баррикады;
- почему Арбат считается улицей студенчества и влюбленных.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Арбат (ее длина 1 км)
- Стена Цоя
- Памятник Булату Окуджаве
- Театр Вахтангова
- Культурный центр Лосева
- Образцовый дом стиля модерн
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Арбатская
Завершение: Метро Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
29 июн 2025
Это была шикарная экскурсия, все очень понравилось 👍
Входит в следующие категории Москвы
