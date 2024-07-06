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было супер!) Как же мы были рады снова видеть ее сегодня:)) очень интересный маршрут, не банальный, сами бы туда не дошли! Узнали много интересного, на любой вопрос Юлия знала ответ)) большая рекомендация всем, кого интересует история Москвы в архитектуре, улочках, личностях!) очень интересно