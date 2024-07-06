Стена Цоя – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Стена Цоя» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Арбату и переулкам в мини-группе
🚶 Пешая
22 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
По Арбату и переулкам в мини-группе до 6 человек
Арбат - символ Москвы. Пройдём по оживлённой улице и тихим переулкам, узнаем историю и легенды. Камерная группа до 6 человек
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 11:30
13 июля в 11:30
3 авг в 11:30
1 000 за человека
Ежедневная прогулка по Москве
🚶 Пешая
90 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 июля в 15:15
1 500 за человека
Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
🚶 Пешая
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
Исследовать самую богемную улицу Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
Начало: У СТ.М. «Арбатская»
Расписание: в воскресенье в 11:00
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
555500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромное 🫶
    Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромноеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромноеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромноеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромноеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромноеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромноеПотрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромное
  • А
    Анна
    24 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    Было интересно и познавательно. Юлия - очень милый и дружелюбный гид. Всем рекомендую!
  • Н
    Наталья
    15 июня 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Лариса, спасибо за чудесную экскурсию и легкую подачу материала. Было интересно как взрослым, так и детям. 1,5 часа пролетели незаметно. После вашей экскурсии полюбила Арбат еще сильнее! 😊
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    По Арбату и переулкам в мини-группе
    Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию. Познавательный и хорошо подобранный материал. Приятный голос и правильная речь. Вспомнила детство и студенческую юность, посмотрела на
    читать дальше

    чистый ухоженный Арбат. Повезло с погодой и отличное время для прогулки- на Арбате нет толпы и можно спокойно пройти и остановиться, чтобы рассмотреть и послушать рассказ. Спасибо большое.

    Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсиюСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсиюСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсиюСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсиюСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсиюСпасибо большое Ларисе за интересную экскурсию
  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
    читать дальше

    было супер!) Как же мы были рады снова видеть ее сегодня:)) очень интересный маршрут, не банальный, сами бы туда не дошли! Узнали много интересного, на любой вопрос Юлия знала ответ)) большая рекомендация всем, кого интересует история Москвы в архитектуре, улочках, личностях!) очень интересно

    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Стена Цоя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Арбату и переулкам в мини-группе
  2. Ежедневная прогулка по Москве
  3. Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Александровский сад
  8. Храм Христа Спасителя
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2024
Сейчас в Москве в категории "Стена Цоя" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 1 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Стена Цоя», 112 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам