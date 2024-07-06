1 чел.
По популярности
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
По Арбату и переулкам в мини-группе до 6 человек
Арбат - символ Москвы. Пройдём по оживлённой улице и тихим переулкам, узнаем историю и легенды. Камерная группа до 6 человек
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 11:30
13 июля в 11:30
3 авг в 11:30
1 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 июля в 15:15
1 500₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
Исследовать самую богемную улицу Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
Начало: У СТ.М. «Арбатская»
Расписание: в воскресенье в 11:00
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
555500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июля 2024Потрясающая экскурсия, замечательный экскурсовод. Положительный, светлый человек, имеющий талант заворожить и захватить внимание слушателей)) спасибо огромное 🫶
- ААнна24 июня 2024Было интересно и познавательно. Юлия - очень милый и дружелюбный гид. Всем рекомендую!
- ННаталья15 июня 2024Лариса, спасибо за чудесную экскурсию и легкую подачу материала. Было интересно как взрослым, так и детям. 1,5 часа пролетели незаметно. После вашей экскурсии полюбила Арбат еще сильнее! 😊
- ЮЮлия26 мая 2024Спасибо большое Ларисе за интересную экскурсию. Познавательный и хорошо подобранный материал. Приятный голос и правильная речь. Вспомнила детство и студенческую юность, посмотрела на
- ППолина24 мая 2024Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Стена Цоя»
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