Театр Вахтангова – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Театр Вахтангова» в Москве, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серебряный век в переулках Арбата
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
51 отзыв
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Ежедневная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
88 отзывов
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    24 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
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    было супер!) Как же мы были рады снова видеть ее сегодня:)) очень интересный маршрут, не банальный, сами бы туда не дошли! Узнали много интересного, на любой вопрос Юлия знала ответ)) большая рекомендация всем, кого интересует история Москвы в архитектуре, улочках, личностях!) очень интересно

    Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршрутуЧудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Москве
    20.05.24 гуляла с Юлией по синему маршруту, моим восторгам нет предела - столько нового, красивого, интересного плюс дополнительная рекомендация смотровой
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    площадки, о которой я бы не узнала. Твердые пять с плюсом и огромное спасибо за новые уголки моей любимой Москвы. Рекомендую всем!

  • С
    Сергей
    18 мая 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Отличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
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    экскурсантами. Стимулирует на поиск новых знаний. Атмосферу булгаковщины передаёт эффектно. В приоритете - удобство и пожелания клиентов-зрителей. Не считаясь со своим временем после окончания экскурсии,была обеспокоена нашим отдыхом и обедом в рядом расположенной ресторации. Всем нам троим экскурсия пришлась по душе. До сих пор нахожусь под её впечатлением. Это однозначно заслуга Мастера экскуровода Светланы. К сожалению, не могу столь же лестно отозваться о координаторе Николае. Не хочется и вспоминать необязателен, непунктуален и непрофессионален. Чуть не испортил последний аккорд в столице. Мы были очень заинтересованы в посещении новодевичьего некропол и были с собачкой (об этом Ники был в курсе). Под это меняли маршрут экскурсии. С этим и были связаны проблемы возникшие с Колей. Апогеем явился сюрприз, что на Новодевичье с собаками нельзя. Никак и никак совсем. Коля, Ники,Николай-пайку хлеба возвращай. Не заработал ты её, товарищ ШарикОff. Всё спасла Светлана. Ассана ей и алилуйя!

  • Л
    Лариса
    25 апреля 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Очень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
    Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
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    которую провела для нашей группы гид Алла Мы получили огромное удовольствие от прогулки по Старому Арбату и тех исторических и литературных открытий, которые мы сделали благодаря Алле. Мы — это группа учащихся одной из школ г. Раменское и их классный руководитель. СПАСИБО!

  • Л
    Людмила
    13 апреля 2024
    Серебряный век в переулках Арбата
    Спасибо за экскурсию. Хорошее и доступное изложение.
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Серебряный век в переулках Арбата
    Были школьной группой, ребята 13-14 лет. Всё было информативно, доступно и интересно. Узнали много нового и необычного. Благодарю!
  • Л
    Людмила
    24 марта 2024
    На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» роман
    Экскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная
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    подача материала, которая включает не только повествование, но и выдержки из произведений Булгакова. Светлана с первой минуты покоряет своей харизматичностью и знанием материала, да и просто человеческим общением. Захотелось в очередной раз перечитать Булгакова. Всем советую посетить данную экскурсию. А Светлане огромная благодарность. Мы ещё долго будем вспоминать время проведённое с ней, и то море информации, которым она поделилась с нами.

  • В
    Владимир
    22 марта 2024
    Серебряный век в переулках Арбата
    Экскурсия просто великолепная! Насыщенная по фактам и эмоциям! По времени продолжалась почти 3 часа. Татьяна мастер индивидуального подхода: были учтены
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    и наши интересы и погодные условия. Очень рекомендую посетить экскурсию- узнаете о писательской и поэтической жизни Арбата так, что захочется прочитать и перечитать многие произведения через призму увиденного.

  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Богемный Арбат
    Замечательная экскурсия. Потрясающая прогулка по местам наших любимых поэтов и актеров. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Театр Вахтангова»

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