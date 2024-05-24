1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина24 мая 2024Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
- ЕЕлена20 мая 202420.05.24 гуляла с Юлией по синему маршруту, моим восторгам нет предела - столько нового, красивого, интересного плюс дополнительная рекомендация смотровой
- ССергей18 мая 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОтличная экскурсия для заинтересованных. Гид Светлана очень профессионален и многознающ, по теме экскурсии -просто эрудит. Внимательный подход и контакт с
- ЛЛариса25 апреля 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романОчень познавательная, обширная и увлекательная экскурсия! Огромное спасибо потрясающему гиду Светлане - она настоящий фанат своего дела и глубочайший профессионал!
- ООльга25 апреля 2024Старый Арбат. Яркое апрельское яркое солнце. Улыбки прохожих. Живая музыка уличных музыкантов. Пестрые картины арбатских художников. И … интереснейшая экскурсия,
- ЛЛюдмила13 апреля 2024Спасибо за экскурсию. Хорошее и доступное изложение.
- ЕЕлена24 марта 2024Были школьной группой, ребята 13-14 лет. Всё было информативно, доступно и интересно. Узнали много нового и необычного. Благодарю!
- ЛЛюдмила24 марта 2024На автомобиле с героями Булгакова: путешествие в «закатный» романЭкскурсия потрясающая. Экскурсовод Светлана - просто чудо!!! Это великое счастье провести время на подобной экскурсии. Огромное количество интереснейшей информации, неординарная
- ВВладимир22 марта 2024Экскурсия просто великолепная! Насыщенная по фактам и эмоциям! По времени продолжалась почти 3 часа. Татьяна мастер индивидуального подхода: были учтены
- ЕЕлена7 февраля 2024Богемный АрбатЗамечательная экскурсия. Потрясающая прогулка по местам наших любимых поэтов и актеров. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Театр Вахтангова»
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