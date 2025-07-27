Мои заказы

Экскурсии по Монмартру в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Монмартр» в Москве, цены от 570 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Старый Арбат - прогулка по русскому Монмартру: индивидуальная экскурсия
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Старый Арбат - прогулка по русскому Монмартру: индивидуальная экскурсия
Начало: Станция метро Арбатская
Завтра в 19:00
4 ноя в 19:00
3700 ₽ за всё до 15 чел.
Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
Исследовать самую богемную улицу Москвы на дружеской групповой прогулке
Начало: У СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 11:00
680 ₽ за человека
Старый Арбат: гуляем по русскому Монмартру
Пешая
2 часа
-
5%
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Старый Арбат: гуляем по русскому Монмартру
Начало: Станция метро Арбатская
Расписание: По субботам и в праздничные дни в 11:00
Завтра в 11:00
570 ₽600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    27 июля 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Экскурсия очень понравилась! Много подробностей, неизвестных до этого деталей, замечательный гид Марина. 2 часа пролетели как 1))
  • С
    Светлана
    18 июня 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Прекрасный, знающий интеллигентный гид! Спасибо за интересную прогулку по Арбату! Завели в укромные дворики, рассказали неизвестные факты. Группа была небольшая, 4 человека и на все доп вопросы гид отвечал. Рекомендую! Соотношение цена - качество просто огонь!
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Нам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак не повлияло га увлекательную экскурсию. ГИД Марина очень увлеченная своим делом смогла увлечь и нас….
    Нам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак неНам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак неНам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак неНам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак неНам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак не
  • Г
    Глеб
    31 мая 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Очень понравилась экскурсия. Программа составлена так, что не приходится ходить по полкилометра между точками интереса. Марина буквально на каждом углу подмечает какие-то интересные детали и факты. Так еще и погода порадовала
    👍🏻
  • И
    Илона
    9 мая 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Живая экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Рекомендую от души ❤️
  • А
    Антонина
    3 мая 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Отличная прогулка с приятным гидом👌
    Отличная прогулка с приятным гидом👌Отличная прогулка с приятным гидом👌Отличная прогулка с приятным гидом👌
  • С
    Светлана
    5 апреля 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Экскурсия понравилась. Пожелание добавить индивидуальные наушники. В некоторых местах было шумно.
  • С
    Софья
    25 января 2025
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    29 дек. 2024 г семьей побывали на экскурсии "Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру". Экскурсовод Марина оказалась удивительной рассказчицей, искренне любящей свой город. Терпеливая, добрая, нашла подход к ребенку-непоседе, смогла его заинтересовать. Узнали много нового. Спасибо!!!
  • Л
    Лидия
    21 сентября 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Прекрасная экскурсия. Узнала много интересного и нового об одной из известнейших улиц Москвы, увидела то, что раньше не замечала и просто проходила мимо, большая благодарность за это экскурсоводу группы. С удовольствием посещу и остальные экскурсии и буду рекомендовать своим друзьям.
  • А
    Алифанова
    4 сентября 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • И
    Илья
    27 августа 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Были с женой и ребёнком 12 лет. Всё очень понравилось!
  • И
    Ирина
    20 августа 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Экскурсия очень интересная, нам ее заменили на переулки старого Арбата,посмотрели настоящую старую Москву, дома, где жили знаменитые люди … Все
    читать дальше

    три здания музея Пушкина.. Только одно пожелание - перенести время экскурсии на более раннее, продолжительность экскурсии 2 часа, и в темное время суток видно плохо

  • М
    Марина
    13 августа 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Спасибо большое Марине за экскурсию! Экскурсовод с душой и любовью рассказывает о героях и событиях прошлого. Мы москвичи и часто бывали на Арбате, тем не менее узнали много интересного, что только добавило любви к своему городу!
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Приятная прогулка, интересный рассказ экскурсовода.
  • С
    Светлана
    30 июля 2024
    Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
    Наша вторая прогулка по Москве с экскурсоводом Мариной! Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и подача материала, и информация, которую мы получили.
    Очень познавательно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монмартр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старый Арбат - прогулка по русскому Монмартру: индивидуальная экскурсия
  2. Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
  3. Старый Арбат: гуляем по русскому Монмартру
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Храм Христа Спасителя
  5. Китай-город
  6. Воробьевы Горы
  7. Патриаршие пруды
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Монмартр" можно забронировать 3 экскурсии от 570 до 3700 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Монмартр», 17 ⭐ отзывов, цены от 570₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь