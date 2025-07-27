Индивидуальная
до 15 чел.
Старый Арбат - прогулка по русскому Монмартру: индивидуальная экскурсия
Начало: Станция метро Арбатская
Завтра в 19:00
4 ноя в 19:00
3700 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру
Исследовать самую богемную улицу Москвы на дружеской групповой прогулке
Начало: У СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 11:00
680 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Старый Арбат: гуляем по русскому Монмартру
Начало: Станция метро Арбатская
Расписание: По субботам и в праздничные дни в 11:00
Завтра в 11:00
570 ₽
600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина27 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Много подробностей, неизвестных до этого деталей, замечательный гид Марина. 2 часа пролетели как 1))
- ССветлана18 июня 2025Прекрасный, знающий интеллигентный гид! Спасибо за интересную прогулку по Арбату! Завели в укромные дворики, рассказали неизвестные факты. Группа была небольшая, 4 человека и на все доп вопросы гид отвечал. Рекомендую! Соотношение цена - качество просто огонь!
- ООльга15 июня 2025Нам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак не повлияло га увлекательную экскурсию. ГИД Марина очень увлеченная своим делом смогла увлечь и нас….
- ГГлеб31 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Программа составлена так, что не приходится ходить по полкилометра между точками интереса. Марина буквально на каждом углу подмечает какие-то интересные детали и факты. Так еще и погода порадовала
👍🏻
- ИИлона9 мая 2025Живая экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Рекомендую от души ❤️
- ААнтонина3 мая 2025Отличная прогулка с приятным гидом👌
- ССветлана5 апреля 2025Экскурсия понравилась. Пожелание добавить индивидуальные наушники. В некоторых местах было шумно.
- ССофья25 января 202529 дек. 2024 г семьей побывали на экскурсии "Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру". Экскурсовод Марина оказалась удивительной рассказчицей, искренне любящей свой город. Терпеливая, добрая, нашла подход к ребенку-непоседе, смогла его заинтересовать. Узнали много нового. Спасибо!!!
- ЛЛидия21 сентября 2024Прекрасная экскурсия. Узнала много интересного и нового об одной из известнейших улиц Москвы, увидела то, что раньше не замечала и просто проходила мимо, большая благодарность за это экскурсоводу группы. С удовольствием посещу и остальные экскурсии и буду рекомендовать своим друзьям.
- ААлифанова4 сентября 2024Спасибо за интересную экскурсию!
- ИИлья27 августа 2024Были с женой и ребёнком 12 лет. Всё очень понравилось!
- ИИрина20 августа 2024Экскурсия очень интересная, нам ее заменили на переулки старого Арбата,посмотрели настоящую старую Москву, дома, где жили знаменитые люди … Все
- ММарина13 августа 2024Спасибо большое Марине за экскурсию! Экскурсовод с душой и любовью рассказывает о героях и событиях прошлого. Мы москвичи и часто бывали на Арбате, тем не менее узнали много интересного, что только добавило любви к своему городу!
- ООльга3 августа 2024Приятная прогулка, интересный рассказ экскурсовода.
- ССветлана30 июля 2024Наша вторая прогулка по Москве с экскурсоводом Мариной! Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Все понравилось: и маршрут, и подача материала, и информация, которую мы получили.
Очень познавательно и интересно!
