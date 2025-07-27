А Алина Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Экскурсия очень понравилась! Много подробностей, неизвестных до этого деталей, замечательный гид Марина. 2 часа пролетели как 1))

С Светлана Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Прекрасный, знающий интеллигентный гид! Спасибо за интересную прогулку по Арбату! Завели в укромные дворики, рассказали неизвестные факты. Группа была небольшая, 4 человека и на все доп вопросы гид отвечал. Рекомендую! Соотношение цена - качество просто огонь!

О Ольга Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Нам очень все понравилось. Не смотря на то что весь день лил дождь это ниикак не повлияло га увлекательную экскурсию. ГИД Марина очень увлеченная своим делом смогла увлечь и нас….

Г Глеб Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Очень понравилась экскурсия. Программа составлена так, что не приходится ходить по полкилометра между точками интереса. Марина буквально на каждом углу подмечает какие-то интересные детали и факты. Так еще и погода порадовала

👍🏻

И Илона Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Живая экскурсия! Прекрасный экскурсовод. Рекомендую от души ❤️

А Антонина Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Отличная прогулка с приятным гидом👌

С Светлана Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Экскурсия понравилась. Пожелание добавить индивидуальные наушники. В некоторых местах было шумно.

С Софья Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру 29 дек. 2024 г семьей побывали на экскурсии "Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру". Экскурсовод Марина оказалась удивительной рассказчицей, искренне любящей свой город. Терпеливая, добрая, нашла подход к ребенку-непоседе, смогла его заинтересовать. Узнали много нового. Спасибо!!!

Л Лидия Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Прекрасная экскурсия. Узнала много интересного и нового об одной из известнейших улиц Москвы, увидела то, что раньше не замечала и просто проходила мимо, большая благодарность за это экскурсоводу группы. С удовольствием посещу и остальные экскурсии и буду рекомендовать своим друзьям.

А Алифанова Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Спасибо за интересную экскурсию!

И Илья Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Были с женой и ребёнком 12 лет. Всё очень понравилось!

И Ирина Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру читать дальше три здания музея Пушкина.. Только одно пожелание - перенести время экскурсии на более раннее, продолжительность экскурсии 2 часа, и в темное время суток видно плохо Экскурсия очень интересная, нам ее заменили на переулки старого Арбата,посмотрели настоящую старую Москву, дома, где жили знаменитые люди … Все

М Марина Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Спасибо большое Марине за экскурсию! Экскурсовод с душой и любовью рассказывает о героях и событиях прошлого. Мы москвичи и часто бывали на Арбате, тем не менее узнали много интересного, что только добавило любви к своему городу!

О Ольга Старый Арбат: прогулка по московскому Монмартру Приятная прогулка, интересный рассказ экскурсовода.